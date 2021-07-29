‘Chị em sinh đôi’ của Lynk Lee chia sẻ bị 'vỡ ngực' khiến cộng đồng mạng hoang mang

Người đẹp chuyển giới Trần Khánh Vân (Shayne Trần) đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, chỉnh sửa thậm chí gặp sự cố vỡ ngực mới có được vòng một ưng ý như hiện tại.

Mới đây, người đẹp chuyển giới Trần Khánh Vân (Shayne Trần) đã chia sẻ quá trình trùng tu vòng một đầy gian nan, vất vả của mình trên kênh youtube cá nhân. Shayne Trần hài hước nói rằng dường như bản thân không có duyên với phẫu thuật thẩm mỹ vì từ nâng mũi cho đến làm ngực đều phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Shayne Trần là Beauty Blogger có tiếng và là rich kid nhà BreadTalk - Ảnh: Internet Cô nàng cho biết mình từng làm ngực một lần với túi 300cc nhưng vì thấy hơi nhỏ nên muốn đặt lại túi 400cc, vốn định sang Hàn Quốc thực hiện cuộc phẫu thuật ngực lần hai này nhưng vì dịch bệnh nên sau một năm chờ đợi, ái nữ đã quyết định làm ở Việt Nam.

Điều mà Shayne Trần muốn kể đến ở đây là khi siêu âm, bác sĩ nhận thấy có sự khác lạ và chẩn đoán rằng túi ngực lần trước cô đặt hiện tại đang bị chảy một bên tuy nhiên khi phẫu thuật mới phát hiện tình trạng tồi tệ hơn là nó bị bể, nếu để lâu có thể làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Cô nàng chia sẻ túi ngực một bên của mình bị bể, không quên cho ảnh kèm theo - Ảnh: Internet “Một bên ngực bị bể silicon ra nhưng túi này silicon kiểu như thạch chứ không phải lỏng hay chảy khắp ngực nên silicon đã được lấy ra hết và vệ sinh, rửa khoang ngực rồi thay túi ngực mới. Khi đó mình đã phải truyền kháng sinh 7 ngày sau khi phẫu thuật vì mới rửa xong, phải có kháng sinh để chắc chắn mình không bị nhiễm trùng” - Cô nàng kể lại.

Người đẹp chuyển giới vui vẻ chia sẻ câu chuyện của mình - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, “người chị em sinh đôi của Lynk Lee” cũng tiết lộ chi phí của lần làm ngực thứ hai này là 77 triệu, rẻ hơn khoảng 13 triệu so với lần đầu tiên làm ở Thái Lan. Shayne Trần tỏ ra khá hài lòng với vòng một hiện tại của mình sau 3 tháng kể từ ngày phẫu thuật. Shayne Trần được nhận xét là có gương mặt giống Lynk Lee, cô nàng cũng đã nhiều lần xuất hiện cùng nữ ca sĩ như 'chị em sinh đôi' - Ảnh: Internet Vòng một hiện tại làm Shayne Trần khá hài lòng, ưng ý - Ảnh: Internet

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