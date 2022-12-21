Bất ngờ trước cuộc sống của cô bạn học xấu tính "Nhật kí Vàng Anh" sau 15 năm

Cô nàng hot girl Trang Pháp từng vào vai cô bạn Thảo Uyên xấu tính của phim "Nhật kí Vàng Anh" đã có màn "lột xác" vô cùng ngoạn mục ở thời điểm hiện tại.

Hot girl Trang Pháp sinh ngày 25-1-1989 tại Thành phố Paris, tên thật là Nguyễn Phạm Thùy Trang. Trở về Việt Nam năm 17 tuổi, cô được biết đến đầu tiên thông qua series phim Nhật ký vàng anh. Trang Pháp xuất hiện như một hiện tượng của thế hệ trẻ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô nàng còn được biết đến với một vai trò mới chính là ca sĩ. Trang Pháp (bên trái) từng đóng " Nhật ký Vàng Anh" phần 2. Vai diễn của cô bị khán giả ghét nhất phim bởi Thảo Uyên của Trang Pháp hay chơi xấu Vàng Anh.

Thời điểm này Trang Pháp là một trong số những cô nàng rất nổi tiếng với danh xưng "hot girl". Sau 15 năm nổi tiếng với danh xưng hot girl, hiện tại Trang Pháp đã không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ, thay vào đó cô nàng chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát và sáng tác. Cô có thể tự hát và sáng tác ca khúc của mình, và may mắn là những bài hát của cô đều là những bản nhạc phim ăn khách.

Trang Pháp từ một hot girl vào vai cô bạn Thảo Uyên xấu tính của phim "Nhật kí Vàng Anh" trở thành chủ nhân loạt hit đình đám. Ngoài âm nhạc, Trang Pháp vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngày càng xinh đẹp, cuốn hút.





Bên cạnh đó, sự thay đổi nhan sắc của Trang Pháp có chút khác biệt so với trước, làm cư dân mạng khó nhận ra hot girl một thời. Nhan sắc hiện tại của cô nàng được nhận xét là một vẻ đẹp hiện đại, trưởng thành và quyến rũ hơn rất nhiều so với thời điểm vào vai diễn Nhật ký Vàng Anh. Để có được ngoại hình "bốc lửa" như hiện tại, Trang Pháp đã phải duy trì chế độ tập luyện khá nghiêm ngặt. Ngoài ra, cô nàng cũng có thói quen ăn uống rất khoa học, healthy. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều hình ảnh tập luyện với nhiều môn thể thao khác nhau nhằm duy trì vóc dáng. Nhờ vào khả năng sáng tác cùng sự thành công của loạt hit đình đám của mình, Trang Pháp hiện nhận được không ít đơn đặt hàng nhạc quảng cáo, sáng tác ca khúc cho các ca sĩ và là sự lựa chọn của nhiều nhà sản xuất phim.

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