Yeon Nabi là một trong những nữ streamer được quan tâm và mến mộ trên mạng xã hội. Sở hữu gương mặt tựa như "nàng thơ", cô nàng luôn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thuần khiết và ngọt ngào của mình. Khác với những nữ streamer "chiêu trò', gây ra những tranh cãi với thời trang lên sóng gợi cảm, hở da thịt, thì Yeon Nabi tạo dựng cho mình một hình ảnh rất năng động và đầy đa tài khi vừa có thể chơi game, vừa thực hiện các màn vũ đạo song song với công việc bên ngoài là người mẫu ảnh nữa.

Vốn lợi thế về vẻ ngoài đầy sắc sảo, xinh đẹp, cô còn sở hữu một vóc dáng cao ráo và số đo ba vòng vô cùng ấn tượng “vòng nào ra vòng nấy”. Ngay từ khi được cư dân mạng "để mắt" tới, nữ streamer 9x này đã xây dựng một hình ảnh gợi cảm, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.