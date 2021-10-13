Rủ bỏ hình tượng 'kín như bưng', mỹ nhân xứ Hàn 'thoát xác' với hình tượng gợi cảm 'nóng bỏng mắt'

Nhịp sống trẻ 13/10/2021 05:00

Xuất hiện đầy gợi cảm và quyến rũ trên mạng xã hội gần đây, Yeon Nabi khiến người hâm mộ 'toát mồ hôi' và lôi cuốn mọi ánh nhìn.

Yeon Nabi là một trong những nữ streamer được quan tâm và mến mộ trên mạng xã hội. Sở hữu gương mặt tựa như "nàng thơ", cô nàng luôn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thuần khiết và ngọt ngào của mình. Khác với những nữ streamer "chiêu trò', gây ra những tranh cãi với thời trang lên sóng gợi cảm, hở da thịt, thì Yeon Nabi tạo dựng cho mình một hình ảnh rất năng động và đầy đa tài khi vừa có thể chơi game, vừa thực hiện các màn vũ đạo song song với công việc bên ngoài là người mẫu ảnh nữa.

Vốn lợi thế về vẻ ngoài đầy sắc sảo, xinh đẹp, cô còn sở hữu một vóc dáng cao ráo và số đo ba vòng vô cùng ấn tượng “vòng nào ra vòng nấy”. Ngay từ khi được cư dân mạng "để mắt" tới, nữ streamer 9x này đã xây dựng một hình ảnh gợi cảm, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. 

nu streamerRủ bỏ hình tượng 'kín như bưng', mỹ nhân xứ Hàn 'thoát xác' với hình tượng gợi cảm 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 2
Yeon Nabi là một trong những nữ streamer được quan tâm và mến mộ trên mạng xã hội - Ảnh: IGNV

Dạo gần đây, người đẹp xứ sở kim chi bất ngờ "lột xác" với hình tượng gợi cảm và ngày càng táo bạo hơn, Thậm chí, trong các buổi phát sóng trực tiếp, nữ streamer khiến không ít người sửng sốt và ngỡ ngàng khi liên tục có những "pha hành dộng" hớ hênh đến nỗi "ngượng chín mặt". Từ việc thực hiện clip tắm bồn, thay liên tục các bộ bikini trên sóng cho tới trình diễn nhiều khung cảnh "mướt mắt" người xem.

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Với những bộ trang phục 'hở bạo', cô nàng dễ dàng khoe trọn thân hình nuột nà - Ảnh: IGNV
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Phong cách thời trang của cô nàng cũng dần trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn - Ảnh: IGNV

Trên trang cá nhân, người đẹp 9x thường không ngại chia sẻ những hình ảnh nóng bỏng và gợi cảm của mình. Với lợi thế về ngoại hình chuẩn đẹp, cô nàng hay diện những bộ cánh khoe khéo vóc dáng nở nang và đẫy đà của mình, cô luôn nhận được "bão tim" và biết bao nhiêu lời khen "có cánh" từ cộng đồng mạng.

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