Rộ trào lưu livestream ở bồn tắm, các nữ streamer 'hào phóng' khoe vòng một 'phồn thực' khiến người người lác mắt

Nhịp sống trẻ 16/05/2021 08:01

Từ những màn vũ đạo gợi cảm, cosplay và mới đây, các nữ streamer còn sáng tạo ra thêm nội dung tắm bồn không kém phần nóng bỏng và "đốt mắt" người xem.

Xu hướng trò chuyện và giao lưu trong bồn tắm (hay còn gọi là hot tub) đang là xu hướng gần đây của các nữ streamer các nền tảng xã hội. Cụ thể các nữ streamer diện những bộ áo tắm nóng bỏng, thậm chí là "kiệm vải" nhất có thể và xuất hiện trong một chiếc bồn tắm, phao nước để tương tác với người xem. Đây là một trong nhưng trào lưu xuất hiện chẳng riêng ở phương Tây mà nhiều nữ streamer Hàn Quốc, Nhật Bản cũng thường áp dụng. Tuy nhiên, bên cạnh việc thu hút một lượng lớn người xem thì những màn "khoe thân" này cũng gây ra khá nhiều tranh cãi.

Điểm qua những gương mặt nữ streamer đã từng sử dụng chiêu trò, phô diễn loạt ảnh tắm bồn không thể gợi cảm hơn của các cô nàng này.

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Cô nàng Amouranth được xem là một trong những cái tên đi đầu trong trào lưu livestream tắm bồn - Ảnh chụp màn hình
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Indiefoxxx là nữ streamer từng nhận 4 án phạt trong 1 tháng vì vi phạm luật của nền tảng - Ảnh chụp màn hình
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xoAeriel là một trong những người khởi xướng hot tub của giới streamer - Ảnh chụp màn hình
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Cô nàng Bitnara cũng không hề tỏ ra ngần ngại hay xấu hổ khi khoe ra những khoảnh khắc như vậy - Ảnh IGNV

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Dami vốn xuất thân từ một nhóm cosplay nổi tiếng, không có gì ngạc nhiên khi nàng streamer này sử dụng chiêu trò này - Ảnh IGNV

Rộ trào lưu livestream ở bồn tắm, các nữ streamer 'hào phóng' khoe vòng một 'phồn thực' khiến người người lác mắt - Ảnh 6
'Đệ nhất vòng một châu Á' Janie cũng nhiệt tình tham gia trào lưu này, 'nóng bỏng' không kém gì những nữ streamer gợi cảm bậc nhất khác - Ảnh IGNV
Rộ trào lưu livestream ở bồn tắm, các nữ streamer 'hào phóng' khoe vòng một 'phồn thực' khiến người người lác mắt - Ảnh 7
'Người đẹp vòng một phồn thực' Siew Pui Yi cũng không ngại 'mặc như không mặc' phô diễn các đường cong cho người xem - Ảnh IGNV

Hiện tại, không ít những cô nàng vẫn sử dụng những chiêu trò "nóng bỏng" này để đánh bóng cho tên tuổi của mình. Tuy nội dung đơn giản và có phần tẻ nhạt nhưng các cô nàng với một nhan sắc và sự gợi cảm "đốn mắt" người nhìn đủ để cứu vớt phần nội dung, cũng như khiến cho người hâm mộ không tiếc thời gian ngồi xem và ủng hộ tiền liên tục.

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