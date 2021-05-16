Rộ trào lưu livestream ở bồn tắm, các nữ streamer 'hào phóng' khoe vòng một 'phồn thực' khiến người người lác mắt

Xu hướng trò chuyện và giao lưu trong bồn tắm (hay còn gọi là hot tub) đang là xu hướng gần đây của các nữ streamer các nền tảng xã hội. Cụ thể các nữ streamer diện những bộ áo tắm nóng bỏng, thậm chí là "kiệm vải" nhất có thể và xuất hiện trong một chiếc bồn tắm, phao nước để tương tác với người xem. Đây là một trong nhưng trào lưu xuất hiện chẳng riêng ở phương Tây mà nhiều nữ streamer Hàn Quốc, Nhật Bản cũng thường áp dụng. Tuy nhiên, bên cạnh việc thu hút một lượng lớn người xem thì những màn "khoe thân" này cũng gây ra khá nhiều tranh cãi.

Điểm qua những gương mặt nữ streamer đã từng sử dụng chiêu trò, phô diễn loạt ảnh tắm bồn không thể gợi cảm hơn của các cô nàng này.