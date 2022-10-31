Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê'

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 09:27

Xuất hiện trong Tuần lễ Thời trang trẻ em, một gia đình cực phẩm giật mọi spotlight vì ai cũng đẹp, "sáng chói" cả một góc hàng ghế khán giả

Thời gian qua, việc các chàng trai, cô gái sở hữu ngoại hình cực phẩm luôn nhận về sự quan tâm cực lớn. Thế nhưng, đã đẹp họ lại còn yêu nhau rồi kết hôn thì độ hút fans lại càng lớn hơn bao giờ hết. Mới đây, tại tuần lễ Thời trang trẻ em Thượng Hải Xuân 2023, một gia đình 3 người vô tình trở thành "hot search" trên mạng xã hội vì quá nổi bật trong đám đông.

Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 1
Một gia đình 3 người vô tình trở thành "hot search" trên mạng xã hội vì quá nổi bật trong đám đông - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, danh tính của cặp vợ chồng cũng được cộng đồng mạng "ráo riết" truy lùng, ai cũng ngã ngửa khi nhận ra đây là những gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội xứ Trung. Chẳng cần quá cầu kỳ về trang phục nhưng họ lại giật mọi spotlight vì ai cũng đẹp, "sáng chói" cả một góc hàng ghế khán giả.

Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 2
Ai cũng ngã ngửa khi nhận ra đây là những gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội xứ Trung - Ảnh: Internet
Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 3
 Hai vợ chồng đều là những người nổi tiếng trong làng điện ảnh, có "gốc gác" siêu khủng - Ảnh: Internet

Ngay khi gây bão mạng xã hội, dân mạng đã lùng sục ra "in4" của cả gia đình. Hai vợ chồng đều là những người nổi tiếng trong làng điện ảnh, có "gốc gác" siêu khủng. Có lẽ vì thế mà cậu con trai cũng thừa hưởng một "profile" xịn sò: lai trong mình 7 dòng máu, biết 10 ngôn ngữ và sở hữu IQ 200.

Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 4
Cậu con trai lai trong mình 7 dòng máu, biết 10 ngôn ngữ và sở hữu IQ 200 - Ảnh: Internet

Anh chồng tên thật là Vương Tử Kiệt (hay còn được gọi là Jayden Wang), hotboy sinh năm 1994 này đến từ tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) và sở hữu chiều cao "khiêm tốn" 1m82. Trước khi bén duyên với nghề ca sĩ, diễn viên, anh từng là vận động viên marathon cấp quốc gia. Trai đẹp từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Trung Ương Trung Quốc. Ông bố trẻ hiện đang là thành viên của nhóm nhạc BOX.

Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 5
Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 6
Anh chồng tên thật là Vương Tử Kiệt (hay còn được gọi là Jayden Wang), sinh năm 1994 đến từ tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) và cao 1m82 - Ảnh: Internet

Một số ca khúc Vương Tử Kiệt đã góp mặt phải kể đến như: "Tôi rất muốn yêu cô ấy", "Mùa hè năm ấy", "Con đường"... và tác phẩm anh vào vai nam chính là "38 độ C Young". Anh và team cũng giành rất nhiều giải thưởng: "Giải thưởng Người mới phương Đông" của Oriental Billboard năm 2014, "Nhóm nhạc xuất sắc nhất The Voice" năm 2011.

Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Bà xã của Vương Tử Kiệt cũng là một người vô cùng hoàn mỹ, được gọi với cái tên "Chị Họ Tước Ban" là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. Gái đẹp sinh năm 1993 tại Giang Tây, sở hữu chiều cao 1m66, là cựu sinh viên trường Học viện Âm nhạc Đương đại Bắc Kinh.

Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 9
Bà xã của Vương Tử Kiệt sinh năm 1993 tại Giang Tây, sở hữu chiều cao 1m66, là cựu sinh viên trường Học viện Âm nhạc Đương đại Bắc Kinh - Ảnh: Internet
Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 10
Cô hiện hoạt động trong vai trò mẫu ảnh, diễn viên, beauty blogger trong mảng thời trang, làm đẹp - Ảnh: Internet
Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê' - Ảnh 11

Cô hiện đang hoạt động trong lĩnh vực diễn viên và làm gương mặt của các hãng thời trang có tiếng, đồng thời cô nàng hoạt động khá nhiều trên Weibo chia sẻ về bí kíp dưỡng da, làm đẹp. Khá nổi tiếng trên mạng xã hội nên cô nàng cũng sở hữu một lượng fan khủng không kém anh chồng điện ảnh.

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