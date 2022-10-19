Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực'

Nhịp sống trẻ 19/10/2022 16:38

Sở hữu nhan sắc như búp bê cùng body quyến rũ, nữ hotgirl ưu tiên chọn những trang phục "nửa kín nửa hở" khoe 1 lấp ló khiến đấng mày râu "đứng ngồi không yên"?

Ange Vivi là một trong những hot girl nổi nhất nhì mạng xã hội Hàn Quốc. Chỉ nhờ vào vẻ ngoài xinh xắn cũng như thân hình gợi cảm của mình, cô nàng đã sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi. Cô nàng là người mẫu tự do, nhưng thường xuyên đăng tải những hình ảnh mát mẻ, cũng như khoe đường cong phồn thực. 

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 1

Nhờ có thương hiệu thời trang của riêng mình mà Ange Vivi gây ấn tượng với phong cách thời trang tôn dáng. Không khó để nhận ra những thiết kế ôm sát thường được Ange Vivi chọn diện.

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 2

Trong những bức ảnh thường ngày, Ange Vivi chuộng diện trang phục gợi cảm, tôn vòng 1, giúp khoe tối đa lợi thế vóc dáng như thần Vệ nữ. 

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 3

 

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 4

 

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 5

Phong cách của cô thiên về sự nữ tính đan xen nét quyến rũ. Cô nàng còn rất yêu kiểu váy bodycon ôm sát cơ thể giúp tôn lên vòng hai thon thả cùng vòng một và vòng ba đầy đặn của cô.

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 6

Cô nàng còn rất yêu kiểu váy bodycon ôm sát cơ thể giúp tôn lên vòng hai thon thả cùng vòng một và vòng ba đầy đặn của cô.

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 7

Đặc biệt là ngay cả khi ăn vận kín đáo với những bộ đồ công sở hay quần áo giản dị, cô nàng vẫn rất thu hút ánh nhìn từ mọi phía nhờ vào số đo 3 vòng chuẩn chỉnh của mình.

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 8

 

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 9

Hot girl vòng 1 khủng yêu thích áo cổ thuyển hoặc cổ chữ V khoét sâu, kể cả với những chiếc áo được diện ở bên trong. Tuy nhiên, những outfit đi làm của Ange vẫn bị đánh giá là không phù hợp với môi trường công sở vì nhiều nơi yêu cầu nhân viên nữ phải ăn mặc kín đáo, chỉn chu.

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 10

Sở hữu làn da trắng nõn, Ange Vivi có thể mặc bất cứ màu sắc nào mà không sợ khiến lệch màu khiến da bị tối.

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 11

Người đẹp gây ấn tượng với cuộc sống sang chảnh của một tiểu thư, cô khá thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, đi du lịch và sử dụng những dịch vụ nghỉ dưỡng đắt tiền của mình khiến cho nhiều người phải ghen tị.

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 12

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 13

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 14

Cô nàng cũng chia sẻ mình phải thường xuyên bơi lội để giữ được vóc dáng. Ngoài ra, Ange Vivi cũng luyện tập thói quen ăn uống lành mạnh.

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 15

Nữ CEO hotgirl xứ Hàn vừa giàu vừa đẹp, cứ mỗi lần lên đồ lại khiến netizen 'nghẹt thở' với vóc dáng 'phồn thực' - Ảnh 16

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