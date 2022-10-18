Xót xa cảnh cô dâu gượng cười tổ chức hôn lễ trước nhà, phía sau là bàn thờ tiễn biệt cha

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 14:33

Chứng kiến cảnh cô dâu phút trước còn tươi cười chụp ảnh cưới trước nhà, phút sau đã vội xuống sau nhà thắp hương cha vừa qua đời khiến ai nấy không kiềm được nước mắt.

Ngày cưới được xem là ngày vui trong đời người. Đây không chỉ là ngày trọng đại của cô dâu chú rể mà còn là ngày bậc cha mẹ hạnh phúc nhìn thấy con đã tìm được "bến đỗ" cuộc đời. Thế nhưng, cô dâu dưới đây không ngờ rằng, ngày cô về nhà chồng cũng là ngày cha cô "nhắm mắt xuôi tay", tất cả chỉ còn là một di ảnh. 

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok, một thợ chụp ảnh trong lễ cưới đã tải khoảnh khắc ngày cô dâu về nhà chồng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong khoảnh khắc hạnh phúc lẽ ra sẽ có cả cha và mẹ bên cạnh thì nay chỉ còn mình mẹ. Cô gái vẫn phải cố gắng gượng cười trong hôn lễ khiến nhiều người xót xa

Người này viết: "Gần 8 năm đi làm nghề, đây là trường hợp đầu tiên mình gặp. Trước là đám cưới của cô dâu, sau nhà là đám tang của cha cô dâu mới ra đi trước đó 1 ngày. Cô dâu đã kìm nén nỗi đau và nước mắt trong lòng. Người nhà dù buồn cũng không cho khóc."

Xót xa cảnh cô dâu gượng cười tổ chức hôn lễ trước nhà, phía sau là bàn thờ tiễn biệt cha - Ảnh 1

Xót xa cảnh cô dâu gượng cười tổ chức hôn lễ trước nhà, phía sau là bàn thờ tiễn biệt cha - Ảnh 2
Cô gái vẫn phải gượng cười để hoàn thành hết các nghi thức lễ cưới. 

Được biết, đám cưới này ở Bạc Liêu. Trong hình ảnh được chia sẻ, cô dâu vẫn mặc áo dài đỏ, lễ cưới đã được chuẩn bị tươm tất, khó mà thay đổi. Đằng trước là không khí nhộn nhịp của đám cưới còn đằng sau là nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Cô dâu đành nén bi thương và nước mắt nhưng dù có gượng cười cũng không thể che giấu được nỗi buồn, đôi mắt sưng đỏ khiến nhiều người xót xa.

Xót xa cảnh cô dâu gượng cười tổ chức hôn lễ trước nhà, phía sau là bàn thờ tiễn biệt cha - Ảnh 3

Xót xa cảnh cô dâu gượng cười tổ chức hôn lễ trước nhà, phía sau là bàn thờ tiễn biệt cha - Ảnh 4

Xót xa cảnh cô dâu gượng cười tổ chức hôn lễ trước nhà, phía sau là bàn thờ tiễn biệt cha - Ảnh 5
Ngay khi làm xong các thủ tục cưới, cô dâu liền vội vã chạy ra phía sau nhà thắp nén hương cho cha. Mặc chiếc áo dài đỏ trên người, cô kính cẩn quỳ lạy đưa tiễn người cha thân yêu.

Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều đồng cảm và lời động viên từ dân mạng. Sau khi xem những hình ảnh này, nhiều người không khỏi xót xa cho cô gái trẻ. Bên cạnh đó cũng có một số bình luận cho rằng cô dâu nên hoãn đám cưới lại để làm tròn chữ hiếu trước. Tuy nhiên cũng có không ít bình luận bênh vực cô dâu vì ngày cưới đã được chuẩn bị trước cả tháng, thiệp mời đã gửi đi, quan khách đã đến. Không chỉ có nhà cô dâu mà còn ảnh hưởng tới nhà chú rể, nếu hoãn đám cưới lại để chịu tang 3 năm rất có thể cô gái sẽ lỡ dở cả đời. 

Dù ở hoàn cảnh nào, bậc làm cha mẹ ai cũng mong con cái đến ngày yên bề gia thất. Và chắc rằng, bố của cô gái trên cũng sẽ mong muốn và vô cùng hạnh phúc khi thấy con mình cuối cùng cũng tìm được nơi để gửi gắm cuộc đời. 

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