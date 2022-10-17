Con gái huyền thoại bóng đá nổi tiếng nhất Hàn Quốc gây sốt vì quá xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo như người mẫu ở tuổi 15

Lee Dong Gook là một trong những cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng Hàn Quốc, anh còn khiến khán giả nhớ đến với hình ảnh một gia đình vô cùng hạnh phúc. Năm 2005, nam danh thủ kết hôn với Lee Soo Jin, Á hậu cuộc thi Miss Korea năm 1997 và lần lượt chào đón 5 người con, trong đó có 2 cặp song sinh (4 gái và 1 trai). Họ trở nên nổi tiếng hơn khi tham gia vào chương trình Siêu nhân trở lại đài KBS với bộ đôi Seol Ah, Su Ah và Sian.

Được biết Jae Si (trái) và Jae Ah (sinh năm 2007) là cặp song sinh đầu của cặp vợ chồng. Từ nhỏ, cả Jae Si và Jae Ah được bố mẹ ủng hộ theo đuổi sự nghiệp tennis. Thế nhưng, khi lớn lên chỉ còn Jae Ah gắn bó với bộ môn này, còn Jae Si đã nói lên ước mơ trở thành người mẫu thời trang từ năm lên 13 tuổi.

Jae Si thể hiện tiềm năng của mình như một người mẫu với đôi chân thon dài, và sở hữu khuôn mặt xinh đẹp giống mẹ. Theo News Directory3, ở tuổi 15 cô gái được thừa hưởng chiều cao và nét đẹp của bố mẹ khi cao tới 1,71m.

Trên trang cá nhân, Jae Si thường chia sẻ những hình ảnh khỏ vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo, ra dáng thiếu nữ của mình. Không chỉ vậy, dù còn nhỏ tuổi nhưng khí chất của Jae Si luôn khiến người khác phải chú ý đến.

Nhờ lợi thế về đôi chân thon dài cùng nhan sắc nổi bật, Jae Si thuận lợi bước vào giới thời trang với tư cách là người mẫu. Cô gái sinh năm 2007 từng hợp tác với thương hiệu nước uống Evian, xuất hiện trên tạp chí Dazed, W Korea hay tham gia các chương trình truyền hình cùng bố.

Tại buổi lễ trao giải "KBS Entertainment Awards 2020", cựu cầu thủ bóng đá Lee Dong Gook đã xuất hiện với tư cách là một trong những người trao giải cùng với con gái Jae Si!

Hay gần đây nhất, hồi tháng 3 năm nay, Jae Si còn khiến bố mẹ tự hào khi sải bước tại Tuần lễ thời trang Paris. Màn trình diễn của cô người mẫu 15 tuổi này còn nhận được nhiều đánh giá cao.

Trong cuộc sống đời thường, Jae Si còn sở hữu phong cách thời trang đa dạng từ năng động đến dịu dàng, thướt tha phù hợp với lứa tuổi. Nhưng nhìn chung, dù là phong cách nào, con gái cựu danh thủ Hàn Quốc cũng biết cách làm nổi bật được thế mạnh ngoại hình của mình, gây ấn tượng với người khác. Cũng chính vì thế mà, dù chỉ mới lập trang cá nhân riêng 2 năm nay, Jae Si đã có gần 140.000 người theo dõi và hơn 48.000 người đăng ký trên trang video của riêng mình.

Jae Si cùng các em cũng được ba mẹ thường xuyên đưa đi du lịch, chơi thể thao cùng nhau. Những hoạt động thường ngày giản dị, hạnh phúc của gia đình Dong Gook luôn thu hút sự quan tâm từ khán giả. Cựu cầu thủ cũng hay tháp tùng con gái đến các buổi chụp hình, quay quảng cáo.

Vợ của Lee Dong Gook chia sẻ một số ảnh chụp về con gái lên tài khoản Instagram cá nhân thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Được biết, bên cạnh việc học và làm người mẫu, Jae Si cũng rất quan tâm đến các hoạt động rèn luyện thân thể, Cô gái thường dành thời gian cho một số môn thể thao như golf, bóng rổ và chăm chỉ tập gym để cải thiện vóc dáng. Cô cũng tham gia các lớp học diễn xuất để trau dồi kỹ năng biểu cảm trước ống kính.