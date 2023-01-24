Nghẹn ngào hình ảnh người phụ nữ lủi thủi ngồi khóc suốt 2 tiếng vì đón Tết một mình, thiếu hơi ấm của người thân

Nhịp sống trẻ 24/01/2023 20:31

Hình ảnh được ghi lại qua camera gia đình, cho thấy cảnh người phụ nữ đang ngồi trên ghế ở giữa phòng khách, khóc thành tiếng nức nở vì chồng con không ở cạnh dịp Tết.

Tết Nguyên đán là một dịp quan trọng để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau, đó là lý do có câu: "Tết là để trở về". Vào dịp này, chắc hẳn những ông bố, bà mẹ đều ngóng trông con cái trở về thăm gia đình, những người con cũng háo hức trông đến ngày về lại quê hương. Ấy vậy mà, không phải Tết nào cũng trọn vẹn với tất cả mọi người.

Nghẹn ngào hình ảnh người phụ nữ lủi thủi ngồi khóc suốt 2 tiếng vì đón Tết một mình, thiếu hơi ấm của người thân - Ảnh 1

 Nghèn ngào hình ảnh người phụ nữ ngồi lủi thủi khóc suốt 2 tiếng vì đón Tết một mình, thiếu hơi ấm của người thân. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok P.Q.T.)

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc người mẹ ngồi khóc một mình vào ngày mùng 2 Tết được chia sẻ rộng rãi, khiến dân tình không khỏi xúc động. Theo đó, cô gái đã chia sẻ hình ảnh được ghi lại qua camera gia đình, cô ấy cho biết, bố mình vừa mất cách đây không lâu, mẹ vì nhớ thương bố và trông các con trở về nên mới tủi thân bật khóc. 

Nghẹn ngào hình ảnh người phụ nữ lủi thủi ngồi khóc suốt 2 tiếng vì đón Tết một mình, thiếu hơi ấm của người thân - Ảnh 2

Người phụ nữ ngồi một mình giữa căn nhà lớn trong những ngày Tết. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok P.Q.T.)

Theo chia sẻ được biết, đây là Tết đầu tiên vắng bố, cô gái lấy chồng gần nên cũng cố gắng về quây quần bên mẹ mọi lúc có thể. Nhưng là phận gái đã có chồng, phải chăm lo cho gia đình nhỏ của riêng mình, chị không thể lúc nào cũng ở bên mẹ, an ủi và chăm sóc. Vì thế, khi kiểm tra camera gia đình, thấy khoảnh khắc mẹ ngồi khóc một mình chị rất thương. Hiện tại, các chị của Quỳnh Trần cũng thu xếp về nhà đón Tết cùng mẹ. 

Nghẹn ngào hình ảnh người phụ nữ lủi thủi ngồi khóc suốt 2 tiếng vì đón Tết một mình, thiếu hơi ấm của người thân - Ảnh 3

Nghẹn ngào hình ảnh người phụ nữ lủi thủi ngồi khóc suốt 2 tiếng vì đón Tết một mình, thiếu hơi ấm của người thân - Ảnh 4
CĐM khuyên cô gái nên sắp xếp để về với mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok P.Q.T.)

Sau khi xem được những hình ảnh này, dân tình đã để lại rất nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng nếu đã ý thức được đây là Tết đầu tiên vắng bố thì dù có bận bịu công việc nhà chồng thế nào cũng nên sắp xếp để về ở bên mẹ. Thế nhưng cũng có bình luận bày tỏ sự thông cảm đối với những cô con gái trong gia đình này vì chỉ ai đang làm dâu mới hiểu, đôi khi không phải muốn là sẽ về bên ngoại được ngay.

Nghẹn ngào hình ảnh người phụ nữ lủi thủi ngồi khóc suốt 2 tiếng vì đón Tết một mình, thiếu hơi ấm của người thân - Ảnh 5
Cô con gái sau khi xem camera nên tranh thủ dắt các con sang nhà mẹ chơi mọi lúc có thể, để mẹ đỡ tủi thân. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok P.Q.T.)

Nhận được sự quan tâm của mọi người về hoàn cảnh của gia đình, cô gái sau đó đã lên tiếng giải thích thêm về tình huống này để không bị hiểu lầm. Cô chia sẻ: “Nhà mình có hai chị em, cả hai đều lấy chồng gần. Mỗi ngày đều cố gắng về chơi với mẹ nhưng không ở 24/24 được nên vẫn có lúc mẹ tủi thân như thế này… Lúc thấy mẹ khóc, cả hai đều về với mẹ nên đừng ai nói chị em mình thương mẹ online.”

Nghẹn ngào hình ảnh người phụ nữ lủi thủi ngồi khóc suốt 2 tiếng vì đón Tết một mình, thiếu hơi ấm của người thân - Ảnh 6

Sau đó, cô gái cũng đã đăng tải thêm nhiều hình ảnh cho thấy, chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi thấy mẹ khóc, hai chị em đã đưa theo con về nhà ngoại. Các con cũng khuyên mẹ nếu một mình chán có thể lên nhà cụ ngoại để gặp gỡ mọi người chứ không nên cứ ở mãi trong nhà.

“Dằn mặt" khách kém duyên dịp Tết, bà mẹ treo biển cảnh báo: “Nhà có con gái học võ, vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng”

“Dằn mặt" khách kém duyên dịp Tết, bà mẹ treo biển cảnh báo: “Nhà có con gái học võ, vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng”

Thấy con gái gặp nhiều áp lực chuyện lấy chồng, bà mẹ tâm lý liền treo tấm biển nhắn nhủ khách đến chơi nhà rằng gia đình có con gái biết võ nên đến chúc Tết vui lòng không hỏi thăm.

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