Thấy con dâu ngày Tết mãi cặm cụi ở bếp, mẹ chồng “lớn tiếng” cấm con dâu rửa bát, chỉ cần "ngồi chơi và hát hay”

Cùng là những người phụ nữ, cùng cảnh đi làm dâu nên người mẹ chồng nhất quyết không cho con dâu rửa bát. Chuẩn mẹ chồng "quốc dân" khiến nhiều người ngưỡng mộ.
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Vào ngày Tết, gia đình nhà nào cũng thường bày biện nhiều món, mời người thân thiết đến nhà dùng bữa và nhà của nàng dâu nói trên cũng như vậy. Mới đây, trên MXH TikTok lan truyền câu chuyện của cô con dâu khiến ai cũng bất ngờ vì thái độ của bà mẹ chồng trong câu chuyện. Cụ thể, khi tất cả mọi người đang vui vẻ trò chuyện, quây quần bên mâm cơm thì người mẹ chồng phát hiện ra con dâu của mình đang lúi húi cặm cụi mãi trong bếp với đống bát đĩa, xoong nồi.
Ngay lập tức, bà đứng phắt dậy nói lớn: “Ơ kìa, làm gì thế này. Để đấy, rửa tay rồi đi ra nhanh lên, vớ vẩn thật đấy”. Nghe thấy câu nói này, nàng dâu “đứng hình”, cô định cố nán lại và rửa nốt nhưng dưới “sức ép” của người phụ nữ quyền uy nhất trong nhà, cô đã nghe lời và ra phòng khách ngồi ăn cùng mọi người. Không chỉ vậy, người mẹ còn vừa đi vừa tuyên bố chắc nịch với con dâu rằng: “Trong nhà này chỉ việc ngồi uống và hát hay thôi nhé. Cấm rửa bát”.
Cùng là những người phụ nữ, cùng cảnh đi làm dâu nên người mẹ chắc chắn hiểu và thông cảm cho con dâu. Cả năm đã vất vả với công việc, quán xuyến gia đình, những ngày Tết là dịp nghỉ ngơi cũng vẫn luôn tay luôn chân, lo chu toàn mọi việc trong gia đình. Trong khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm mà thấy con lại xắn tay rửa chén bát, bất cứ người làm mẹ nào cũng cảm thấy thương.
Câu chuyện nagy sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Có được tình cảm mẹ chồng – nàng dâu như thế này là ước muốn của biết bao cô gái. Có những cô gái còn “xin vía” có được người mẹ chồng tâm lý và đáng yêu như vậy.