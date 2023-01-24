Thấy con dâu ngày Tết mãi cặm cụi ở bếp, mẹ chồng “lớn tiếng” cấm con dâu rửa bát, chỉ cần "ngồi chơi và hát hay”

Vào ngày Tết, gia đình nhà nào cũng thường bày biện nhiều món, mời người thân thiết đến nhà dùng bữa và nhà của nàng dâu nói trên cũng như vậy. Mới đây, trên MXH TikTok lan truyền câu chuyện của cô con dâu khiến ai cũng bất ngờ vì thái độ của bà mẹ chồng trong câu chuyện. Cụ thể, khi tất cả mọi người đang vui vẻ trò chuyện, quây quần bên mâm cơm thì người mẹ chồng phát hiện ra con dâu của mình đang lúi húi cặm cụi mãi trong bếp với đống bát đĩa, xoong nồi.

Cô con dâu mãi lúi húi ở trong bếp với đống bát đĩa, xoong nồi. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.T.V)

Mọi người thì đang quây quần bên mâm cơm. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.T.V)

Ngay lập tức, bà đứng phắt dậy nói lớn: “Ơ kìa, làm gì thế này. Để đấy, rửa tay rồi đi ra nhanh lên, vớ vẩn thật đấy”. Nghe thấy câu nói này, nàng dâu “đứng hình”, cô định cố nán lại và rửa nốt nhưng dưới “sức ép” của người phụ nữ quyền uy nhất trong nhà, cô đã nghe lời và ra phòng khách ngồi ăn cùng mọi người. Không chỉ vậy, người mẹ còn vừa đi vừa tuyên bố chắc nịch với con dâu rằng: “Trong nhà này chỉ việc ngồi uống và hát hay thôi nhé. Cấm rửa bát”.