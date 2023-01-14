Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên: Ông bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết, xúc động ôm mãi không buông

Nhịp sống trẻ 14/01/2023 18:17

Về quê ăn Tết nhưng không báo trước, khoảnh khắc hội ngộ của người cháu với ông bà khiến người xem không khỏi xúc động.

Với mỗi người con xa xứ, được trở về quê hương, nhất là đoàn tụ người thân trong những dịp lễ Tết chính là cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, thay vì gọi điện báo tin để bố mẹ ra đón, nhiều người chọn cách trở về trong âm thầm để khiến cả nhà bất ngờ. Điển hình như mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc hội ngộ của con cháu với ông bà khiến người xem không khỏi xúc động. 

Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên: Ông bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết, xúc động ôm mãi không buông - Ảnh 1

Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên, người bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết. (Ảnh: chụp màn hình TikTok X.)

Theo đó, từ những chia sẻ của chủ nhân đăng tải đoạn video được biết, gia đình nhỏ quyết định về quê ông bà nội ăn Tết nhưng không báo trước. Khi về đến cổng nhà ông bà, em bé lon ton đi vào, người mẹ cũng háo hức thúc giục: “Đi vào nhà nhanh đi con.” Nghe thấy vậy, bé con cũng nhanh nhảu chạy thật nhanh vào nhà.

Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên: Ông bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết, xúc động ôm mãi không buông - Ảnh 2
Em bé chạy lon ton vào nhà để gặp ông bà. (Ảnh: chụp màn hình TikTok X.)

 Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên: Ông bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết, xúc động ôm mãi không buông - Ảnh 3

Khi thấy ông đang nằm ở võng xem tivi, em bé tiến lại gần nhìn ông. Thấy cháu nội trở về, ông bất ngờ ngồi dậy, ôm chầm lấy bé con rồi liên tục thốt lên: “Trời ơi! Trời ơi!”. Không giấu được sự hạnh phúc của mình, ông không ngừng hôn má và vuốt ve “cục vàng” bé nhỏ. 

Sau khi chào ông nội, em bé mở cửa tiến vào phòng và gọi “Bà ơi”. Nhìn thấy đứa cháu bé bỏng của mình, người bà vô cùng bất ngờ: “Trời ơi! Sao không báo trước vậy”. Ngay sau đó, bà vội vàng ôm thiên thần nhỏ vào lòng, liên tục hôn vào má, cưng nựng, vuốt ve không ngừng. 

Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên: Ông bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết, xúc động ôm mãi không buông - Ảnh 4

Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên: Ông bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết, xúc động ôm mãi không buông - Ảnh 5
Cháu nội về đón Tết bất ngờ, người ông vô xúc động chớm rơi nước mắt. (Ảnh: chụp màn hình TikTok X.)

Chủ kênh TikTok nói thêm đã gần nửa năm gia đình nhỏ không về quê thăm ông bà. Vì em bé ở với ông bà từ lúc sinh ra nên lần đầu tiên vắng nhà, ông bà rất nhớ. Khoảnh khắc thấy cháu gái trở về, ông bà như vỡ òa cảm xúc, niềm hạnh phúc ấy có lẽ không thể diễn tả bằng lời. Sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người. Hầu hết người xem đều cảm thấy xúc động trước khoảnh khắc đoàn viên của ông bà và người cháu gái bé bỏng

Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên: Ông bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết, xúc động ôm mãi không buông - Ảnh 6
Giây phút chạm mặt, người bà xúc động ôm cháu mãi không buông. (Ảnh: chụp màn hình TikTok X.)

Có thể thấy, những khoảnh khắc đoàn viên vào dịp cuối năm luôn khiến mọi người không khỏi xúc động. Trước đó, màn hội ngộ đầy nước mắt của gia đình cô gái xa xứ 6 năm sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc, trong ngày trở về với quê hương cũng nhận được nhiều sự chú ý. 

Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên: Ông bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết, xúc động ôm mãi không buông - Ảnh 7
Câu chuyện 6 năm cô gái mới trở về Việt Nam đoàn tụ gia đình khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.)
Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên: Ông bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết, xúc động ôm mãi không buông - Ảnh 8
Niềm vui vỡ òa vì gia đình đã được gặp lại con gái và cháu trai sau một thời gian dài. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.)

Có thể thấy, Tết là một trong những dịp quan trọng nhất trong năm của người Việt, là ngày kết thúc năm cũ và khởi đầu một năm mới. Vì vậy, ai cũng muốn gác lại những công việc bận rộn của năm cũ để trở về với gia đình, quây quần bên nhau sau những ngày tháng nỗ lực, vất vả, mưu sinh vì cuộc sống. Hy vọng rằng mọi người đều được trở về quê đoàn tụ với những người thân yêu trong dịp Tết sắp tới.

Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái "sống ảo" tại nhà

Cường Đô La chi khủng trang trí biệt thự đón Tết hoành tráng như chợ hoa, ái nữ thoải mái "sống ảo" tại nhà

Cường Đô La khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khi trang hoàng căn biệt thự hoành tráng, rực rỡ giống như các chợ hoa, ái nữ tha hồ "sống ảo" tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Tết về quê ăn Tết ông bà đoàn viên

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 16 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 18 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?