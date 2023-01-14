Vỡ òa khoảnh khắc đoàn viên: Ông bà bật khóc vì con cháu bất ngờ về quê đón Tết, xúc động ôm mãi không buông

Với mỗi người con xa xứ, được trở về quê hương, nhất là đoàn tụ người thân trong những dịp lễ Tết chính là cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, thay vì gọi điện báo tin để bố mẹ ra đón, nhiều người chọn cách trở về trong âm thầm để khiến cả nhà bất ngờ. Điển hình như mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc hội ngộ của con cháu với ông bà khiến người xem không khỏi xúc động.

Theo đó, từ những chia sẻ của chủ nhân đăng tải đoạn video được biết, gia đình nhỏ quyết định về quê ông bà nội ăn Tết nhưng không báo trước. Khi về đến cổng nhà ông bà, em bé lon ton đi vào, người mẹ cũng háo hức thúc giục: “Đi vào nhà nhanh đi con.” Nghe thấy vậy, bé con cũng nhanh nhảu chạy thật nhanh vào nhà.

Khi thấy ông đang nằm ở võng xem tivi, em bé tiến lại gần nhìn ông. Thấy cháu nội trở về, ông bất ngờ ngồi dậy, ôm chầm lấy bé con rồi liên tục thốt lên: “Trời ơi! Trời ơi!”. Không giấu được sự hạnh phúc của mình, ông không ngừng hôn má và vuốt ve “cục vàng” bé nhỏ.

Sau khi chào ông nội, em bé mở cửa tiến vào phòng và gọi “Bà ơi”. Nhìn thấy đứa cháu bé bỏng của mình, người bà vô cùng bất ngờ: “Trời ơi! Sao không báo trước vậy”. Ngay sau đó, bà vội vàng ôm thiên thần nhỏ vào lòng, liên tục hôn vào má, cưng nựng, vuốt ve không ngừng.

Cháu nội về đón Tết bất ngờ, người ông vô xúc động chớm rơi nước mắt. (Ảnh: chụp màn hình TikTok X.)

Chủ kênh TikTok nói thêm đã gần nửa năm gia đình nhỏ không về quê thăm ông bà. Vì em bé ở với ông bà từ lúc sinh ra nên lần đầu tiên vắng nhà, ông bà rất nhớ. Khoảnh khắc thấy cháu gái trở về, ông bà như vỡ òa cảm xúc, niềm hạnh phúc ấy có lẽ không thể diễn tả bằng lời. Sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người. Hầu hết người xem đều cảm thấy xúc động trước khoảnh khắc đoàn viên của ông bà và người cháu gái bé bỏng

Giây phút chạm mặt, người bà xúc động ôm cháu mãi không buông. (Ảnh: chụp màn hình TikTok X.)

Có thể thấy, những khoảnh khắc đoàn viên vào dịp cuối năm luôn khiến mọi người không khỏi xúc động. Trước đó, màn hội ngộ đầy nước mắt của gia đình cô gái xa xứ 6 năm sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc, trong ngày trở về với quê hương cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Câu chuyện 6 năm cô gái mới trở về Việt Nam đoàn tụ gia đình khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.)

Niềm vui vỡ òa vì gia đình đã được gặp lại con gái và cháu trai sau một thời gian dài. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.)

Có thể thấy, Tết là một trong những dịp quan trọng nhất trong năm của người Việt, là ngày kết thúc năm cũ và khởi đầu một năm mới. Vì vậy, ai cũng muốn gác lại những công việc bận rộn của năm cũ để trở về với gia đình, quây quần bên nhau sau những ngày tháng nỗ lực, vất vả, mưu sinh vì cuộc sống. Hy vọng rằng mọi người đều được trở về quê đoàn tụ với những người thân yêu trong dịp Tết sắp tới.