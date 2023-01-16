Thẳng thắn từ chối lời mời đi xem mắt của người cùng làng, cô gái bị đánh đến nhập viện, bị trầy xước nhiều chỗ, chóng mặt và phải truyền dịch.
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Vừa qua vào ngày 12/1, truyền thông Trung Quốc xôn xao trước thông tin về vụ việc 2 mẹ con ở huyện Xác Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi bị đánh vì từ lời mời đi xem mắt. Theo đó, nạn nhân là cô Wang Hongli (34 tuổi) và mẹ của cô, bà Yan Youzhen.
Cụ thế, nguồn tin từ Saostar cho biết khi vừa về quê ăn Tết, cô Wang đã được Dong Moumou, người cùng làng mời đi xem mắt. Người Dong muốn giới thiệu cho Wang là con trai của một người họ hàng. Tuy nhiên, Wang đã thẳng thắn từ chối ngay lúc Dong ngỏ lời. Ngày 7/1, cảm thấy bị xúc phạm vì lời từ chối, Dong đã đến nhà cô gái và cãi nhau với bố mẹ cô. Dong bực tức mắng chửi, chê trách Wang đã ngoài 30 tuổi nhưng không chịu lập gia đình. Lúc đấy, Wang không có ở nhà. Chiều 11/1, vợ chồng Dong cùng các con của mình lại tiếp tục đến nhà Wang và có nhiều lời lẽ mắng cô thậm tệ.
Theo thông tin từ Hà Tĩnh 24h, đến ngày 12/1 họ lại tiếp tục đến nhà Wang cũng chỉ để la mắng vì vấn đề xem mắt. Nhưng lần này, gia đình Wang không chịu được nữa đã cãi lại. Sau đó Dong đã xông vào hành hung mẹ con cô Wang. Người đàn ông đánh mẹ con cô Wang bằng gậy sắt. Ngay khi xảy ra sự việc, Wang đã gọi cảnh sát và hai mẹ con được đưa vào viện để kiểm tra, điều trị vết thương.
Bước đầu kiểm tra, cô gái bị trầy xước nhiều chỗ, chóng mặt và phải truyền dịch. Mẹ của cô bị thương nặng, gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi và gãy đốt sống lưng. Hiện Liên đoàn Phụ nữ địa phương và cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ việc.