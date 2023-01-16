Vừa qua vào ngày 12/1, truyền thông Trung Quốc xôn xao trước thông tin về vụ việc 2 mẹ con ở huyện Xác Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi bị đánh vì từ lời mời đi xem mắt. Theo đó, nạn nhân là cô Wang Hongli (34 tuổi) và mẹ của cô, bà Yan Youzhen.

Cô gái nhập viện sau khi bị đánh vì từ lời mời đi xem mắt. (Ảnh: Báo Saostar)

Cụ thế, nguồn tin từ Saostar cho biết khi vừa về quê ăn Tết, cô Wang đã được Dong Moumou, người cùng làng mời đi xem mắt. Người Dong muốn giới thiệu cho Wang là con trai của một người họ hàng. Tuy nhiên, Wang đã thẳng thắn từ chối ngay lúc Dong ngỏ lời. Ngày 7/1, cảm thấy bị xúc phạm vì lời từ chối, Dong đã đến nhà cô gái và cãi nhau với bố mẹ cô. Dong bực tức mắng chửi, chê trách Wang đã ngoài 30 tuổi nhưng không chịu lập gia đình. Lúc đấy, Wang không có ở nhà. Chiều 11/1, vợ chồng Dong cùng các con của mình lại tiếp tục đến nhà Wang và có nhiều lời lẽ mắng cô thậm tệ.