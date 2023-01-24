“Dằn mặt" khách kém duyên dịp Tết, bà mẹ treo biển cảnh báo: “Nhà có con gái học võ, vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng”

Tết nhất là dịp để gia đình đoàn tụ, bà con hàng xóm sang nhà thăm hỏi, chúc nhau những điều tốt lành ở năm mới. Thế nhưng, đi kèm những lời thăm hỏi ấy luôn là 1001 câu hỏi từ trên trời rơi xuống, đến chính bản thân mình còn chẳng biết trả lời ra sao. Để ứng phó, nhiều người còn mạnh dạn treo bảng trước nhà, tránh gặp phải loạt câu hỏi kém duyên ngày Tết.

Bà mẹ "dằn mặt" những vị khách kém duyên dịp Tết khiến dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ vì sự tâm lý. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.Đ.A)

Mới đây, tài khoản TikTok M.Đ.A đã chia sẻ lại câu chuyện thú vị ngày Tết của gia đình mình kèm dòng trạng thái: “Cảnh báo, nhà có đứa con gái học võ”. Theo đó, vì thấy con gái gặp phải nhiều áp lực chuyện lấy chồng, bà mẹ tâm lý liền treo tấm biển nhắn nhủ khách đến chơi nhà rằng gia đình có con gái nên đến chúc Tết vui lòng không hỏi thăm.