“Dằn mặt" khách kém duyên dịp Tết, bà mẹ treo biển cảnh báo: “Nhà có con gái học võ, vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng”

Nhịp sống trẻ 24/01/2023 20:05

Thấy con gái gặp nhiều áp lực chuyện lấy chồng, bà mẹ tâm lý liền treo tấm biển nhắn nhủ khách đến chơi nhà rằng gia đình có con gái biết võ nên đến chúc Tết vui lòng không hỏi thăm.

Tết nhất là dịp để gia đình đoàn tụ, bà con hàng xóm sang nhà thăm hỏi, chúc nhau những điều tốt lành ở năm mới. Thế nhưng, đi kèm những lời thăm hỏi ấy luôn là 1001 câu hỏi từ trên trời rơi xuống, đến chính bản thân mình còn chẳng biết trả lời ra sao. Để ứng phó, nhiều người còn mạnh dạn treo bảng trước nhà, tránh gặp phải loạt câu hỏi kém duyên ngày Tết.

“Dằn mặt' khách kém duyên dịp Tết, bà mẹ treo biển cảnh báo: “Nhà có con gái học võ, vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng” - Ảnh 1
Bà mẹ "dằn mặt" những vị khách kém duyên dịp Tết khiến dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ vì sự tâm lý. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.Đ.A)

Mới đây, tài khoản TikTok M.Đ.A đã chia sẻ lại câu chuyện thú vị ngày Tết của gia đình mình kèm dòng trạng thái: “Cảnh báo, nhà có đứa con gái học võ”. Theo đó, vì thấy con gái gặp phải nhiều áp lực chuyện lấy chồng, bà mẹ tâm lý liền treo tấm biển nhắn nhủ khách đến chơi nhà rằng gia đình có con gái nên đến chúc Tết vui lòng không hỏi thăm.

“Dằn mặt' khách kém duyên dịp Tết, bà mẹ treo biển cảnh báo: “Nhà có con gái học võ, vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng” - Ảnh 2
Vì một cái Tết văn minh, bà mẹ gửi lời nhắn nhủ trước nhà cho khách. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.Đ.A)
“Dằn mặt' khách kém duyên dịp Tết, bà mẹ treo biển cảnh báo: “Nhà có con gái học võ, vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng” - Ảnh 3
Cận cảnh biển cảnh báo “dằn mặt" khách kém duyên dịp Tết. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.Đ.A)

Tấm biển với nội dung: “Nhà có đứa con gái học võ, khách đến chúc Tết vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng. Nó nóng lên đánh người, gia chủ không can được. Xin cảm ơn! Chúc mừng năm mới, vui vẻ không quạo nha”.

“Dằn mặt' khách kém duyên dịp Tết, bà mẹ treo biển cảnh báo: “Nhà có con gái học võ, vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng” - Ảnh 4
Con gái học võ nên bà mẹ treo biển cảnh báo khi bị suốt ngày bị giục lấy chồng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.Đ.A)

“Dằn mặt' khách kém duyên dịp Tết, bà mẹ treo biển cảnh báo: “Nhà có con gái học võ, vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng” - Ảnh 5

Có thể thấy, dù mẹ cô đã lớn tuổi những vẫn rất hiện đại và trẻ trung. Biết con gái phải chịu áp lực nhiều từ hàng xóm nên bà mẹ phải đứng ra giải quyết làm sao vừa nhẹ nhàng tình cảm vừa không mất lòng khách đến chơi nhà. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Hình ảnh đó đã đánh trúng tâm lý của không ít người về văn hóa hỏi thăm ngày Tết.

Thấy con dâu ngày Tết mãi cặm cụi ở bếp, mẹ chồng “lớn tiếng” cấm con dâu rửa bát, chỉ cần "ngồi chơi và hát hay”

Thấy con dâu ngày Tết mãi cặm cụi ở bếp, mẹ chồng “lớn tiếng” cấm con dâu rửa bát, chỉ cần "ngồi chơi và hát hay”

Cùng là những người phụ nữ, cùng cảnh đi làm dâu nên người mẹ chồng nhất quyết không cho con dâu rửa bát. Chuẩn mẹ chồng "quốc dân" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   chúc Tết lấy chồng Tết câu hỏi ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc