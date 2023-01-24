“Dằn mặt" khách kém duyên dịp Tết, bà mẹ treo biển cảnh báo: “Nhà có con gái học võ, vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng”

Thấy con gái gặp nhiều áp lực chuyện lấy chồng, bà mẹ tâm lý liền treo tấm biển nhắn nhủ khách đến chơi nhà rằng gia đình có con gái biết võ nên đến chúc Tết vui lòng không hỏi thăm.
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Tết nhất là dịp để gia đình đoàn tụ, bà con hàng xóm sang nhà thăm hỏi, chúc nhau những điều tốt lành ở năm mới. Thế nhưng, đi kèm những lời thăm hỏi ấy luôn là 1001 câu hỏi từ trên trời rơi xuống, đến chính bản thân mình còn chẳng biết trả lời ra sao. Để ứng phó, nhiều người còn mạnh dạn treo bảng trước nhà, tránh gặp phải loạt câu hỏi kém duyên ngày Tết.
Mới đây, tài khoản TikTok M.Đ.A đã chia sẻ lại câu chuyện thú vị ngày Tết của gia đình mình kèm dòng trạng thái: “Cảnh báo, nhà có đứa con gái học võ”. Theo đó, vì thấy con gái gặp phải nhiều áp lực chuyện lấy chồng, bà mẹ tâm lý liền treo tấm biển nhắn nhủ khách đến chơi nhà rằng gia đình có con gái nên đến chúc Tết vui lòng không hỏi thăm.
Tấm biển với nội dung: “Nhà có đứa con gái học võ, khách đến chúc Tết vui lòng không hỏi bao giờ lấy chồng. Nó nóng lên đánh người, gia chủ không can được. Xin cảm ơn! Chúc mừng năm mới, vui vẻ không quạo nha”.
Có thể thấy, dù mẹ cô đã lớn tuổi những vẫn rất hiện đại và trẻ trung. Biết con gái phải chịu áp lực nhiều từ hàng xóm nên bà mẹ phải đứng ra giải quyết làm sao vừa nhẹ nhàng tình cảm vừa không mất lòng khách đến chơi nhà. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Hình ảnh đó đã đánh trúng tâm lý của không ít người về văn hóa hỏi thăm ngày Tết.