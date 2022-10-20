Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và những 'món quà tinh thần' hài hước đến từ cánh mày râu

Nhịp sống trẻ 20/10/2022 17:53

Cánh mày râu đã chung tay chuẩn bị những tiết mục hài hước và đặc biệt dành tặng cho chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video các ông chú đang ở độ tuổi trung niên chăm chỉ luyện tập văn nghệ trên nền nhạc một bài hát dân quan họ truyền. Ngoài sự hài hước mà clip này mang lại, nhiều cư dân mạng cũng để lại những lời tán dương đến các nhân vật chính của tiết mục này.

ngay phu nu viet nam 1
Những người đàn ông trung niên tập luyện văn nghệ tặng hội chị em trong xóm - Ảnh: Internet

 ngay phu nu viet nam 2

ngay phu nu viet nam 3

Theo chia sẻ của người đăng tải, đoạn clip này được ghi lại trong một buổi luyện tập dành tặng cho các bà vợ của xóm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Vào ngày 20/10 sẽ được biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Bên cạnh video trên, một tài khoản Facebook khác đã chia sẻ đoạn clip quay lại tiết mục văn nghệ hài hước của các ông chồng. Theo hình ảnh được ghi lại, nhiều người đàn ông từ trẻ tuổi đến thanh niên đang tập múa hăng say trên nền nhạc một bài hát Ấn Độ khá nổi tiếng.

ngay phu nu viet nam 4
Tiết mục văn nghệ có thành phần tham gia của nhiều 'ông chồng' thuộc các độ tuổi khác nhau - Ảnh: Internet

 ngay phu nu viet nam 5

Tiết mục văn nghệ này sau khi được đăng tải lên Facebook đã thu về hơn 1,9 triệu người xem, gần 30 nghìn chia sẻ với hơn 9 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc.

ngay phu nu viet nam 6
Nhiều người đàn ông khác không tập văn nghệ mà chọn cách giúp bà xã làm việc nhà - Ảnh: Internet

Bên những màn trình diễn văn nghệ hài hước, mang tính giải trí thì nhiều cánh mày râu khác đã giúp đỡ hội chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 bằng cách xắn tay đảm đương công việc nhà, chăm lo bếp núc, nội trợ, chăm con.

Sự 'lột xác' ngoạn mục của em gái bán lê bên vệ đường 'nổi cộm' một thời ở trên mạng xã hội

Sự 'lột xác' ngoạn mục của em gái bán lê bên vệ đường 'nổi cộm' một thời ở trên mạng xã hội

“Cô bé bán lê” Vàng Thị Sinh từng "gây sốt" như một hiện tượng mạng với hình ảnh xinh đẹp khi đang bán lên trước dinh thự vua Mèo.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày Phụ nữ Việt Nam ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cánh mày râu

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách