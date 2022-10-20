Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và những 'món quà tinh thần' hài hước đến từ cánh mày râu

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video các ông chú đang ở độ tuổi trung niên chăm chỉ luyện tập văn nghệ trên nền nhạc một bài hát dân quan họ truyền. Ngoài sự hài hước mà clip này mang lại, nhiều cư dân mạng cũng để lại những lời tán dương đến các nhân vật chính của tiết mục này.

Theo chia sẻ của người đăng tải, đoạn clip này được ghi lại trong một buổi luyện tập dành tặng cho các bà vợ của xóm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam . Vào ngày 20/10 sẽ được biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Bên cạnh video trên, một tài khoản Facebook khác đã chia sẻ đoạn clip quay lại tiết mục văn nghệ hài hước của các ông chồng. Theo hình ảnh được ghi lại, nhiều người đàn ông từ trẻ tuổi đến thanh niên đang tập múa hăng say trên nền nhạc một bài hát Ấn Độ khá nổi tiếng.

Tiết mục văn nghệ có thành phần tham gia của nhiều 'ông chồng' thuộc các độ tuổi khác nhau - Ảnh: Internet

Tiết mục văn nghệ này sau khi được đăng tải lên Facebook đã thu về hơn 1,9 triệu người xem, gần 30 nghìn chia sẻ với hơn 9 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc.

Nhiều người đàn ông khác không tập văn nghệ mà chọn cách giúp bà xã làm việc nhà - Ảnh: Internet

Bên những màn trình diễn văn nghệ hài hước, mang tính giải trí thì nhiều cánh mày râu khác đã giúp đỡ hội chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 bằng cách xắn tay đảm đương công việc nhà, chăm lo bếp núc, nội trợ, chăm con.