Sự 'lột xác' ngoạn mục của em gái bán lê bên vệ đường 'nổi cộm' một thời ở trên mạng xã hội

Nhịp sống trẻ 20/10/2022 17:34

“Cô bé bán lê” Vàng Thị Sinh từng "gây sốt" như một hiện tượng mạng với hình ảnh xinh đẹp khi đang bán lên trước dinh thự vua Mèo.

 

Vào năm 2018, hình ảnh về Sinh Vương (tên thật là Vàng Thị Sinh, SN 2003, đến từ Mèo Vạc, Hà Giang) ngồi bán lê trước dinh thự của vua Mèo được đông đảo phượt thủ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. 

Ngay sau đó, nữ sinh 10x này đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng mạng" được nhiều người quan tâm. Những phượt thủ khi ghé thăm Mèo Vạc đều mong muốn đến đây để chụp những tấm hình kỷ niệm với cô nàng xinh đẹp này. Và Sinh Vương được dân mạng ưu ái gọi là "em gái bán lê" hay hot girl H'mông. Thậm chí, nữ sinh này cũng đại diện cho phái đẹp Hà Giang xuất hiện trên video giới thiệu về du lịch Hà Giang.

Sự 'lột xác' ngoạn mục của em gái bán lê bên vệ đường 'nổi cộm' một thời ở trên mạng xã hội - Ảnh 1Sự 'lột xác' ngoạn mục của em gái bán lê bên vệ đường 'nổi cộm' một thời ở trên mạng xã hội - Ảnh 2Sự 'lột xác' ngoạn mục của em gái bán lê bên vệ đường 'nổi cộm' một thời ở trên mạng xã hội - Ảnh 3
Vàng Sinh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, mộc mạc - Ảnh: Internet

Kể từ khi nổi tiếng, cô gái Hà Giang trở thành thiếu nữ 19 tuổi và vẫn cực kỳ xinh đẹp. Gương mặt dễ thương, làn da hồng hào đáng yêu, đôi mắt biết cười và khoé miệng xinh xinh khiến người khác khó lòng rời mắt. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng vẫn luôn tự tin khoe ảnh mặt mộc của mình. Chính vì vậy, nhiều người không khỏi ghen tị vì Vương Sinh sở hữu làn da trắng sáng không tì vết. 

Sự 'lột xác' ngoạn mục của em gái bán lê bên vệ đường 'nổi cộm' một thời ở trên mạng xã hội - Ảnh 4Sự 'lột xác' ngoạn mục của em gái bán lê bên vệ đường 'nổi cộm' một thời ở trên mạng xã hội - Ảnh 5
Vương Sinh là một trong số những nhân vật nổi lên từ khi còn nhỏ nhưng vẫn giữ trọn được những nét giản dị như xưa - Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, Vàng Thị Sinh đã có ít nhiều sự thay đổi so với trước đây. Cô nàng ăn mặc trưởng thành hơn, không ngại thử sức với những trang phục khoe da thịt. Có thể thấy, từ khi nổi tiếng, Vàng Thị Sinh đã có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với những xu hướng thời tranglàm đẹp. Tuy nhiên, thường ngày, cô nàng vẫn chuộng phong cách truyền thống, giản dị.

Sự 'lột xác' ngoạn mục của em gái bán lê bên vệ đường 'nổi cộm' một thời ở trên mạng xã hội - Ảnh 6
Hình ảnh mới nhất về Vàng Sinh - Ảnh: FBNV

Có thể nói, Vương Sinh là một trong số những nhân vật nổi lên từ khi còn nhỏ nhưng vẫn giữ trọn được những nét giản dị như xưa. Có lẽ, vì ít tiếp xúc với mỹ phẩm cũng như không lạm dụng trang điểm trong độ tuổi dậy thì nên Vương Sinh có một làn da láng mịn không tì vết. 

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Từ khóa:   Sinh Vương Vàng Thị Sinh Hotgirl 10x

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