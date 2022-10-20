Vào năm 2018, hình ảnh về Sinh Vương (tên thật là Vàng Thị Sinh , SN 2003, đến từ Mèo Vạc, Hà Giang) ngồi bán lê trước dinh thự của vua Mèo được đông đảo phượt thủ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, nữ sinh 10x này đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng mạng" được nhiều người quan tâm. Những phượt thủ khi ghé thăm Mèo Vạc đều mong muốn đến đây để chụp những tấm hình kỷ niệm với cô nàng xinh đẹp này. Và Sinh Vương được dân mạng ưu ái gọi là "em gái bán lê" hay hot girl H'mông. Thậm chí, nữ sinh này cũng đại diện cho phái đẹp Hà Giang xuất hiện trên video giới thiệu về du lịch Hà Giang.

Vàng Sinh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, mộc mạc - Ảnh: Internet

Kể từ khi nổi tiếng, cô gái Hà Giang trở thành thiếu nữ 19 tuổi và vẫn cực kỳ xinh đẹp. Gương mặt dễ thương, làn da hồng hào đáng yêu, đôi mắt biết cười và khoé miệng xinh xinh khiến người khác khó lòng rời mắt. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng vẫn luôn tự tin khoe ảnh mặt mộc của mình. Chính vì vậy, nhiều người không khỏi ghen tị vì Vương Sinh sở hữu làn da trắng sáng không tì vết.