Chân dung của những nàng hot girl 10x được mệnh danh là 'gương mặt thiên thần, body ác quỷ'

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, hai nàng hot girl 10x nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

Hoàng Nguyễn Linh Chi sinh năm 2002 với biệt danh là Linh Chichan. Cô nàng bắt đầu theo đuổi con đường trở thành streamer từ khá sớm, nhanh chóng thu hút được lượng người hâm mộ lớn. Mới đây, cô đã xuất hiện trong MV mới của Hương Giang có tên "Em buông" trong vai "tiểu tam" và nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Linh Chi sở hữu gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười duyên dáng. Bên cạnh đó, người đẹp 10x còn sở hữu thân hình cân đối, cùng phong cách thời trang ấn tượng, cá tính, dễ dàng gây ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện. Thậm chí, không ít người còn nói đùa rằng cô nàng sở hữu "gương mặt thiên thần, body ác quỷ".

Không chỉ sở hữu nhan sắc gây thương nhớ, Linh Chi còn là gương mặt nữ sinh tiêu biểu trong học tập với thành tích nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và đạt giải Ba cấp Quốc gia kỳ thi giải Toán qua internet. Lúc đó, cô còn được mệnh danh là hot girl ảnh thẻ và nhận được rất nhiều lời mời đóng MV, quảng cáo cũng như làm mẫu ảnh. Nhưng vì muốn tập trung vào học tập nên Chichan từ chối tất cả lời mời. Cô thi Đại học với số điểm 23,65, đây là số điểm khá cao so với điểm sàn. Ngoài công việc livestream hàng ngày, Chichan còn tập trung trau dồi thêm nhiều kỹ năng để có thể phục vụ cho con đường nghệ thuật của cô sau này.

Ngoài Linh Chi, hotgirl Nguyễn Ngọc Phương Vy với biệt danh là Bâu cũng là cái tên nổi tiếng khắp mạng xã hội. Cô gái sinh năm 2000 đến từ TP. Hồ Chí Minh là gương mặt không xa lạ với người dùng mạng xã hội. Cô còn từng tham gia đóng MV của nam ca sĩ Jack. MV sau đó nhanh chóng được đẩy lên top 1 trending ở Việt Nam. Bởi vậy, Bâu còn có biệt danh "hot girl top 1 trending". Cô được nhận xét là có chiều cao nổi bật còn nhan sắc vẫn khá thu hút nhưng có phần kém lung linh hơn so với trên mạng. Dù trước đó từng có nhiều người khen ngợi đã gặp Bâu ngoài đời và khen cô vô cùng xinh đẹp. Thực tế, Bâu cũng rất nỗ lực chăm sóc bản thân. Trên trang cá nhân, nàng hot girl có chia sẻ những bí quyết làm đẹp của mình và được cư dân mạng hưởng ứng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-cua-nhung-nang-hot-girl-10x-duoc-menh-danh-la-guong-mat-thien-than-body-ac-quy-515569.html