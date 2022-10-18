Mẹ đẻ cùng mẹ chồng xinh đẹp 'lấn lướt' cô dâu trong đám cưới bất ngờ 'chiếm sóng' khắp cõi mạng

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp "bất chấp thời gian", hai bà mẹ này còn khiến cô dâu "chào thua" bởi phong cách ăn mặc kiều diễm vầ thần thái đỉnh miễn bàn.

Đám cưới là ngày trọng đại trong cuộc đời mỗi người bởi vậy cô dâu, chú rể nào cũng muốn có một ngày ý nghĩa, nhớ mãi không quên. Thời gian qua, dân mạng cũng không ngừng trầm trồ và bàn tán xôn xao trước những hôn lễ có của hồi môn "khủng", cô dâu chú rể có gia thế giàu có, cô dâu hay chú rể đều xinh đẹp,... Song mới đây, dân tình đang bàn tán không ngừng về đám cưới của một cặp đôi. Đặc biệt hơn là khi người "giật spotlight" lại đến từ phụ huynh của hai nhà.

Cụ thể, trong loạt bức ảnh trong đám cưới, mẹ cô dâu mặc sườn xám truyền thống màu kem, đi giày cao gót, khoe trọn vóc đáng thon gọn. Đặc biệt, người phụ nữ này còn gây ấn tượng với lan da trắng, sống mũi cao, nụ cười tươi tắn.

Về phần mẹ chồng, dù không trẻ đẹp như bà thông gia nhưng người phụ nữ này lại ăn mặc sang trọng, có khí chất tao nhã khiến người đối diện phải ấn tượng khi lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, nhận vật chính trong đám cưới là cô dâu, chú rể cũng chẳng hề kém cạnh. Tân lang mặc vest đen, gây chú ý với gương mặt điển trai chuẩn hot boy. Anh cũng sở hữu ngoại hình cao ráo, phong thái lịch lãm.

Tân nương có khuôn mặt xinh đẹp, mắt sáng cùng với body khiến bao người ao ước. Nhìn bức ảnh gia đình 6 người, ai cũng phải xuýt xoa.

Gia đình nhà trai - Ảnh: Internet

Gia đình nhà gái - Ảnh: Internet

Theo tìm hiểu, hôn lễ này diễn ra tại Trung Quốc nhưng khi được chia sẻ lại trên một diễn đàn Việt lập tức "dậy sóng" khắp các trạng mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-de-cung-me-chong-xinh-dep-lan-luot-co-dau-trong-dam-cuoi-bat-ngo-chiem-song-khap-coi-mang-515006.html