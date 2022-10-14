Nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' của Nguyễn Diana - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vừa qua đời

Nhịp sống trẻ 14/10/2022 16:14

Hoa hậu Nguyễn Diana đột ngột qua đời khiến người hâm mộ nhan sắc không khỏi bàng hoàng. Ai nấy đều tiếc thương cho nhan sắc xinh đẹp của chân dài đoản mệnh.

Nguyễn Diana, người đẹp được mệnh danh bông hồng lai tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, qua đời do bệnh nặng, hưởng dương 26 tuổi. Nhiều người bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cô nàng.

Cụ thể, vào ngày 9/10, trang chủ Miss Universe Vietnam vừa đề cập bài đăng chia buồn cho cộng đồng nhan sắc Việt: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Nguyễn Diana, Hoa hậu Thể thao - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã qua đời. Từ tận đáy lòng, chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè thân thiết của Diana. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ. Tạm biệt thiên thần Diana, Yên nghỉ nhé!".

 

Nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' của Nguyễn Diana - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vừa qua đời - Ảnh 1
Nhiều người bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Nguyễn Diana - Ảnh: FBNV
Nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' của Nguyễn Diana - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vừa qua đời - Ảnh 2
Người đẹp là con lai mang hai dòng máu - Ảnh: FBNV

Diana sinh năm 1996, là con lai mang hai dòng máu. Bố là hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam và mẹ là giáo viên người Nga. Vì thế, mỹ nhân 9X thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Việt, Nga. Cô có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc trong nước trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Người đẹp gây ấn tượng bởi gương mặt lai xinh đẹp, nụ cười ấm áp cùng khả năng giao tiếp tốt. 

Năm 2014, cô tham gia Hoa khôi Áo dài Việt Nam và lọt vào top 12 ở độ tuổi còn trẻ. Bước sang tuổi 23, Diana tiếp tục ghi danh tại Miss Universe Vietnam 2019. Cô dừng chân ở top 15 và chiến thắng giải thưởng phụ Người đẹp Thể thao.

Nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' của Nguyễn Diana - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vừa qua đời - Ảnh 3
Mỹ nhân mang vẻ đẹp lai Việt và Nga đã ghi ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng fan Beauty Queen - Ảnh: FBNV
Nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' của Nguyễn Diana - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vừa qua đời - Ảnh 4Nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' của Nguyễn Diana - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vừa qua đời - Ảnh 5
Trong nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, cô vẫn có tình yêu mãnh liệt với thể dục thể thao nhằm duy trì phong độ sắc vóc - Ảnh: FBNV

Vào những ngày tháng cuối đời, Người đẹp thể thao Miss Universe 2019 sống lạc quan, luôn động viên tinh thần bố mẹ và gia đình. Tuy nhiên, điều tiếc nuối nhất cô chưa thể làm đó là quay về Nga, đưa văn hóa và du lịch của Việt Nam quảng bá rộng hơn ở nước bạn, tạo nên sự kết nối Việt - Nga. Bên cạnh đó, Diana còn những dự án thiện nguyện dở dang, vốn đã lên kế hoạch từ rất lâu. Mùa hè 2019, Diana và mẹ về Nga nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chưa thể thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời.

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Từ khóa:   Hoa hậu Thể thao Nguyễn Diana Nguyễn Diana qua đời

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