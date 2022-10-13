Mang bầu ở tháng thứ 8, nhan sắc của bà xã Bùi Tiến Dũng vẫn gây chú ý

Nhịp sống trẻ 13/10/2022 17:12

Gần đây, Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng liên tục chia sẻ hình ảnh mới nhất về bản thân trong quá trình mang thai.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là lâm bồn, Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn liên tục chia sẻ hình ảnh mới nhất về bản thân. Tuy nhiên, khi mang bầu ở giai đoạn cuối thai kỳ, nhiều chị em gặp phải vấn đề phát tướng, vỡ nét. Tuy nhiên, vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, không góc chết.

 

Mới nhất trên trang cá nhân, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chơi lớn khi chia sẻ loạt hình đang dưỡng da. Theo đó, cô diện trang phục giản dị khi ở nhà, để mặt mộc, làm đẹp xung quanh vùng mắt. Chẳng trang điểm cũng chẳng cần lên đồ lộng lẫy nhưng mẫu Tây vẫn ghi điểm khi sở hữu làn da mịn màng, gương mặt không bị phá nét dù sắp đến ngày sinh nở.

Mang bầu ở tháng thứ 8, nhan sắc của bà xã Bùi Tiến Dũng vẫn gây chú ý - Ảnh 1
Gương mặt của người đẹp không bị phá nét dù sắp đến ngày sinh nở - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào ngầy 11/10, Bùi Tiến Dũng cùng bà xã Dianka Zakhidova chào đón mẹ vợ và em vợ từ Ukraine sang thăm. Sau đó, vợ chồng Tiến Dũng sau đó cùng mẹ và em gái tới một trung tâm thương mại tại TP HCM ăn và vui chơi mừng ngày đoàn tụ.

Bùi Tiến Dũng và Dianka làm đám cưới hôm 22/5 sau gần hai năm hẹn hò. Vì một số lý do, gia đình Dianka không thể sang Việt Nam để chứng kiến ngày cô trở thành cô dâu. Người đại diện của Tiến Dũng - ông Nguyễn Đắc Văn - thay bố Dianka đưa cô vào lễ đường.

Mang bầu ở tháng thứ 8, nhan sắc của bà xã Bùi Tiến Dũng vẫn gây chú ý - Ảnh 2
Dianka mang bầu ở tháng thứ 8 - Ảnh: FBNV

Hiện tại, vợ chồng Bùi Tiến Dũng chuẩn bị đón con đầu lòng khi Dianka mang bầu ở tháng thứ 8. Với việc mẹ và em gái vợ sang thăm, thủ thành 25 tuổi nói anh thêm yên tâm bởi Dianka đã có người bầu bạn mỗi khi anh tập luyện và thi đấu xa nhà. Nhân dịp sang Việt Nam lần này, mẹ của Dianka cũng mua tặng con gái và cháu ngoại sắp chào đời những món quà thiết thực như bình sữa, ti giả, đồ chơi trẻ em....

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