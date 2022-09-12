Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng

Nhịp sống trẻ 12/09/2022 16:56

Trên story cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng chăm đăng ảnh những khoảnh khắc đời thường của vợ, nhất là từ khi cô nàng mang thai, nam thủ thành càng thêm thích thú khoe ảnh vợ.

Vợ của Bùi Tiến Dũng, Dianka Zakhidova - một người mẫu đến từ Ukraine đang trong thời kỳ chờ đón đứa con đầu lòng của họ ra đời. Nam thủ môn Bùi Tiến Dũng được dân tình chú ý sau những trận thắng của U23 vào năm 2018, nhiều cô gái đã cảm mến vẻ ngoài điển trai và vóc dáng chuẩn mẫu của anh, sau thời gian im hơi lặng tiếng, anh chàng đã công khai bạn gái khiến nhiều cô gái tiếc nuối.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng gây tiếc nuối khi công khai bạn gái xinh như mộng

 

22 tháng 5 năm 2022 nam thủ môn và bạn gái tuyên bố kết hôn khiến dân mạng rần rần, ngay sau đó những hình ảnh trong hôn lễ và nhất là người vợ mẫu Tây của anh chàng được nhiều người khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng bốc lửa “chuẩn mẫu”. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 2
Cả 2 tổ chức hôn lễ vào tháng 5 năm nay

 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 3
Hôn lễ ấm cúng được gia đình và bạn bè chung vui, cô vợ bốc lửa của nam cầu thủ cũng được khen ngợi rần rần khi đăng ảnh mặc váy cưới ngọt ngào

 

Sau về chung một nhà cặp đôi càng được chú ý nhiều hơn.Thời điểm diễn ra hôn lễ, vợ Bùi Tiến Dũng đã mang thai. Nhưng phải tới 2 tháng sau, cả 2 mới xác nhận lên chức. Clip cặp đôi trong tiệc báo giới tính con được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú vì quá đỗi dễ thương. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 4
Tiệc báo giới tính con của cặp đôi lan truyền trên mạng vì quá dỗi đáng yêu

 

Kể từ khi vợ mang thai, nam cầu thủ càng thường xuyên đăng ảnh vợ, “dìm” hết mức cô vợ cute của mình trong bộ dạng “bà bầu xuề xòa” cùng những caption hài hước lẫn ngọt ngào dành cho vợ. Thời gian này, nàng WAGs đang ở nhà dưỡng thai, tạm gác lại công việc làm mẫu để lộ nhiều khoảnh khắc “mộc mạc” hết cỡ giống hết mẹ bỉm Việt.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 5
nàng mẫu Tây xuề xòa đúng chuẩn mẹ bỉm sữa

 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 6
Cô nàng rất chăm chỉ làm việc nhà

 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 7
Vừa giúp chồng dọn dẹp vừa vận động để giúp con khỏe mạnh

 

Ngoài những bức ảnh vợ bầu đang làm việc nhà, thủ môn Bùi Tiến Dũng còn khoe những bức hình bạn đời chăm chỉ tập luyện trong thời gian bầu bí để giữ gìn sức khỏe lẫn vóc dáng. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 8
Cô nàng yêu thích tập yoga, ngay cả khi bầu vẫn rất chăm chỉ tập luyện

 

Dễ thấy nàng mẫu Tây đã tăng cân rõ rệt trong loạt khoảnh khắc đời thường, không những thế gương mặt cũng không còn thon gọn và căng tràn sức sống như thuở còn con gái. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 9
Có bầu mà được chồng cưng chiều thế này thì cô gái nào cũng sẵn sàng có bầu 

 

Dù vậy qua những cử chỉ dành cho vợ, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn khiến người khác ganh tỵ với Zakhidova bởi cô nàng được chồng cưng chiều và yêu thương không khác gì nữ hoàng. 

Dianka Zakhidova sinh năm 2000, là người Ukraine. Trước đó, Bùi Tiến Dũng tiết lộ anh là người chủ động “cầm cưa” bà xã. Mẫu Tây cũng là cô gái duy nhất thủ môn gốc Thanh Hóa công khai hẹn hò. Cả hai được người hâm mộ ủng hộ, nhận xét là cặp đôi trai tài gái sắc.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 10
Nhan sắc và vóc dáng siêu nóng của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng

 

Trước đó cả 2 rất nhiều lần xuất hiện cùng nhau, nhất là thường xuyên cùng nhau làm từ thiện khiến dân tình ngưỡng mộ tấm lòng của cặp đôi.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh “dìm” vợ, fan sốc khi thấy bộ dạng xuề xòa của mẫu Tây nổi tiếng - Ảnh 11
Cặp đôi thường xuyên làm từ thiện cùng nhau

 

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Từ khóa:   nhịp sống trẻ WAGs bạn gái thủ môn Bùi Tiến Dũng

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