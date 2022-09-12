Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình

Trong đoạn clip quay lại cảnh một chú rể đang cẩn thẩn bế một em bé khoảng vài tháng tuổi tiến vào lễ cưới. Trên khuôn mặt của anh ngập tràn niềm hạnh phúc trong khi con gái của mình cũng rất ngoan ngoãn khi nằm trong lòng của cha.

Mới đây nhất trên mạng Tiktok xuất hiện một video được các cư dân mạng truyền tay nhau ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của một đôi uyên ương với sự xuất hiện thêm của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Nhân vật đặc biệt này chẳng là ai khác khi chính là con gái rượu của cặp đôi, kết tinh tình yêu của hai người.

Hình ảnh một gia đình có đầy đủ các thành viên cùng vui vẻ bước lên sân khấu thực hiện các thủ tục như trao lời hẹn ước, trao nhẫn cưới cho nhau, cùng cắt bánh khiến mọi người không khỏi vui mừng. Quan khách hai họ ở bên dưới nhiều người liên tục vỗ tay chúc phúc.

Theo thông tin được cung cấp thì cặp đôi đã đón thiên thần nhỏ đầu lòng trước khi tổ chức lễ cưới. Do đó trong ngày quan trọng nhất trong đời, đánh dấu hạnh phúc của cả hai mới xuất hiện nhân vật vô cùng đặc biệt này.

Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip này xuất hiện trên Tiktok và được các cư dân mạng truyền tay nhau xem thì bên dưới khu vực bình luận mọi người cũng thi nhau thảo luận sôi nổi. Tất cả đều cảm thấy thích thú trước sự xuất hiện của vị khách đặc biệt.

Thậm chí nhiều người còn để lại bình luận đại ý sau này bé con khi lớn lên chắc chắn sẽ không cần phải thắc mắc tại sao trong hình đám cưới của bố mẹ lại không có mình. Chắc hẳn rất ít người trong số chúng ta có cơ hội được dự đám cưới của chính bố mẹ.

Ảnh cắt từ khu vực bình luận

Ngoài ra một vài người xem không quên gửi lời chúc phúc đến cho cô dâu chú rể trong video. Thật hiếm có khi anh là số ít người có thể cùng con đi rước nàng về dinh.

Dưới clip một số netizen bình luận: "Em bé được ăn diện trông đáng yêu ghê. Sau này nhìn lại ảnh tha hồ mà khoe với bạn bè nhé. Mấy ai được dự đám cưới bố mẹ đâu" hay "Trông bé ngoan quá đi mất. Chú rể cũng lời quá nha, được cả mẹ lẫn con. Một tổ ấm hoàn thiện luôn rồi, phải ăn mừng to đấy".

Trước đó, netizen cùng từng chứng kiến cảnh các nhóc tỳ khác cũng may mắn khi được ăn diện thật đẹp đến dự đám cưới của bố mẹ

Ảnh cắt từ clip

Điển hình như cô bé này được bố mẹ chuẩn bị cho xe hoa để cùng bố mẹ về một nhà trong đám cưới nhưng biểu cảm của bé lạ lắm.

Ảnh sưu tầm internet

Còn gì hạnh phúc hơn cả khi mình được ở cùng bố mẹ trong ngày trọng đại này, cùng cha mẹ đón những niềm vui hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Trend cùng một lúc đón vợ lẫn con về dinh chẳng phải ai cũng may mắn "đu" theo được.