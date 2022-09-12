Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình

Nhịp sống trẻ 12/09/2022 13:39

Nhóc tỳ này xuất hiện trong đám cưới của bố mẹ một cách quá đáng yêu, không cần phải có hành động gì nhưng cũng giành trọn tình cảm của tất cả hai bên nội ngoại cùng quan khách đến dự tiệc.

Mới đây nhất trên mạng Tiktok xuất hiện một video được các cư dân mạng truyền tay nhau ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của một đôi uyên ương với sự xuất hiện thêm của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Nhân vật đặc biệt này chẳng là ai khác khi chính là con gái rượu của cặp đôi, kết tinh tình yêu của hai người.

Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 1
Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn clip quay lại cảnh một chú rể đang cẩn thẩn bế một em bé khoảng vài tháng tuổi tiến vào lễ cưới. Trên khuôn mặt của anh ngập tràn niềm hạnh phúc trong khi con gái của mình cũng rất ngoan ngoãn khi nằm trong lòng của cha. 

Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 2
Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 3
Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 4

Theo thông tin được cung cấp thì cặp đôi đã đón thiên thần nhỏ đầu lòng trước khi tổ chức lễ cưới. Do đó trong ngày quan trọng nhất trong đời, đánh dấu hạnh phúc của cả hai mới xuất hiện nhân vật vô cùng đặc biệt này.

Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 5
Ảnh cắt từ clip
Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 6
Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh một gia đình có đầy đủ các thành viên cùng vui vẻ bước lên sân khấu thực hiện các thủ tục như trao lời hẹn ước, trao nhẫn cưới cho nhau, cùng cắt bánh khiến mọi người không khỏi vui mừng. Quan khách hai họ ở bên dưới nhiều người liên tục vỗ tay chúc phúc. 

Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 7
Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip này xuất hiện trên Tiktok và được các cư dân mạng truyền tay nhau xem thì bên dưới khu vực bình luận mọi người cũng thi nhau thảo luận sôi nổi. Tất cả đều cảm thấy thích thú trước sự xuất hiện của vị khách đặc biệt. 

Thậm chí nhiều người còn để lại bình luận đại ý sau này bé con khi lớn lên chắc chắn sẽ không cần phải thắc mắc tại sao trong hình đám cưới của bố mẹ lại không có mình. Chắc hẳn rất ít người trong số chúng ta có cơ hội được dự đám cưới của chính bố mẹ.

Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 8
Ảnh cắt từ khu vực bình luận

Ngoài ra một vài người xem không quên gửi lời chúc phúc đến cho cô dâu chú rể trong video. Thật hiếm có khi anh là số ít người có thể cùng con đi rước nàng về dinh.

Dưới clip một số netizen bình luận: "Em bé được ăn diện trông đáng yêu ghê. Sau này nhìn lại ảnh tha hồ mà khoe với bạn bè nhé. Mấy ai được dự đám cưới bố mẹ đâu" hay "Trông bé ngoan quá đi mất. Chú rể cũng lời quá nha, được cả mẹ lẫn con. Một tổ ấm hoàn thiện luôn rồi, phải ăn mừng to đấy".

Trước đó, netizen cùng từng chứng kiến cảnh các nhóc tỳ khác cũng may mắn khi được ăn diện thật đẹp đến dự đám cưới của bố mẹ

Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 9
Ảnh cắt từ clip

Điển hình như cô bé này được bố mẹ chuẩn bị cho xe hoa để cùng bố mẹ về một nhà trong đám cưới nhưng biểu cảm của bé lạ lắm.

Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 10
Ảnh sưu tầm internet

Còn gì hạnh phúc hơn cả khi mình được ở cùng bố mẹ trong ngày trọng đại này, cùng cha mẹ đón những niềm vui hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn.

Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Trend cùng một lúc đón vợ lẫn con về dinh chẳng phải ai cũng may mắn "đu" theo được.

Tiếp tục xuất hiện nhóc tỳ may mắn, không những được dự đám cưới của bố mẹ mà chiếm luôn cả spotlight của đại gia đình - Ảnh 12
Ảnh sưu tầm: Internet

 

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã

Con dâu ông trùm điện tử Vân Tiny bỗng dưng hóa thành “nàng tiên tí hon” khi đứng cạnh ông xã

Mới đây trên trang cá nhân, con dâu “ông trùm” điện tử nổi tiếng TP HCM là Vân Tiny đã chia sẻ những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình mình. Trong đó, hình ảnh cô đứng bên cạnh chồng mình khiến cho nhiều không khỏi bật cười.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhóc tỳ dự đám cưới của ba mẹ Nhịp sống trẻ Em bé được đón mẹ về dinh cùng với bố

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân