'Ái nữ chưởng môn Vịnh Xuân' Katleen Phan Võ khoe thân hình săn chắc cùng thần thái 'đỉnh ngút ngàn'

Nhịp sống trẻ 17/10/2022 16:49

Katleen Phan Võ được biết đến với danh xưng hot girl đai đen Vịnh Xuân.

Katleen Phan Võ sinh ra trong gia đình nhà tông, ba cô chính là “Chưởng môn nhân” phái Vịnh Xuân Chính Tông – Võ sư Nam Anh. Mẹ cô là Hoa Hậu điện ảnh 1992 Thanh Xuân. Bên cạnh đó, cô nàng này cũng được biết đến với danh xưng hot girl đai đen Vịnh Xuân.

Cô sinh ra ở Canada nhưng sau đó 5 tuổi thì cô trở về Việt Nam sống với mẹ tại TP Hồ Chí Minh, còn ba cô vẫn sống và làm việc tại Canada, theo cô chia sẻ thì võ sư Nam Anh vẫn thường xuyên về Việt Nam một hoặc hai lần một năm. 

'Ái nữ chưởng môn Vịnh Xuân' Katleen Phan Võ khoe thân hình săn chắc cùng thần thái 'đỉnh ngút ngàn' - Ảnh 1
Katleen Phan Võ cùng bố là võ sư Nam Anh - Ảnh: Internet
'Ái nữ chưởng môn Vịnh Xuân' Katleen Phan Võ khoe thân hình săn chắc cùng thần thái 'đỉnh ngút ngàn' - Ảnh 2
Cô nàng sở hữu nhan sắc mặn mà từ mẹ ruột - Ảnh: FBNV

Katleen Phan Võ cho biết cô có lợi thế nền tảng võ thuật từ nhỏ. Tuy nhiên, loại võ mà nữ diễn viên học là Vịnh Xuân, việc thể hiện võ Bình Định như trong phim là một thách thức với cô. Theo Katleen, học võ, giỏi võ là một chuyện nhưng thể hiện võ thuật trên phim lại là câu chuyện khác, và làm sao để hạn chế làm đau bạn diễn cũng là một vấn đề.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1997 này còn sở hữu nhan sắc mặn mà từ mẹ ruột, vóc dáng chuẩn và gu ăn mặc tây thời thượng là những lợi thế khó có ai bì kịp khi đặt chân vào showbiz Việt. Đồng thời, ba và mẹ của cô dù không còn sống chung nhưng cũng hết sức ủng hộ đam mê của con gái mình và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Katleen.

'Ái nữ chưởng môn Vịnh Xuân' Katleen Phan Võ khoe thân hình săn chắc cùng thần thái 'đỉnh ngút ngàn' - Ảnh 3
Cô nàng 9x sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ cùng - Ảnh: FBNV
'Ái nữ chưởng môn Vịnh Xuân' Katleen Phan Võ khoe thân hình săn chắc cùng thần thái 'đỉnh ngút ngàn' - Ảnh 4
Katleen Phan Võ sở hữu gu thời trang phong cách, cá tính - Ảnh: FBNV
'Ái nữ chưởng môn Vịnh Xuân' Katleen Phan Võ khoe thân hình săn chắc cùng thần thái 'đỉnh ngút ngàn' - Ảnh 5
Bên cạnh sở trường là võ thuật, cô còn thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp - Ảnh: FBNV
'Ái nữ chưởng môn Vịnh Xuân' Katleen Phan Võ khoe thân hình săn chắc cùng thần thái 'đỉnh ngút ngàn' - Ảnh 6
Cô sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, thân hình săn chắc vì học võ từ khi còn rất nhỏ - Ảnh: FBNV

Tiết lộ về bạn đời lý tưởng của mình, mỹ nhân 9x cho biết: "Tôi chọn mẫu người yêu bản lĩnh, tôn trọng và hỗ trợ cho nghề nghiệp của bạn gái. Đến được với nghệ thuật với tôi là một hành trình dài, có nỗ lực, có đấu tranh. Vì vậy, tôi sẽ không để đam mê của mình bị ảnh hưởng bởi yếu tố tình cảm. Chuyện lập gia đình, mỗi người có cách nghĩ, hành động khác nhau. Tôi rất biết ơn mẹ đã hy sinh đam mê riêng để sống cho chồng con. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì một người đàn ông nào".

Hiện tại, thời gian về Việt Nam sinh sống và làm việc, người đẹp Katleen Phan Võ đã ghi dấu trong lòng công chúng khi tham gia diễn xuất phim điện ảnh. Cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng.

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Từ khóa:   Katleen Phan Võ con gái võ sư Nam Anh hoa hậu Thanh Xuân

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