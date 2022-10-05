Lấy vợ kém 16 tuổi, triệu phú công nghệ quyết tâm lấy lại phong độ nhờ điều này

"Triệu phú công nghệ" cho biết anh đã mất 7 tháng để có được body ở hiện tại - Ảnh: FBNV

Trước đây, doanh nhân Hùng Đinh không dưới 10 lần mua thẻ tập và các gói PT. Tuy nhiên, tất cả đều dừng lại sau khoảng 20 buổi tập. Ngày 13/6/2022 vừa qua, đã đánh dấu mốc quan trọng - 100 ngày cho hành trình tập luyện đầy thử thách của anh với kết quả hơn cả mong đợi. Cụ thể, nam doanh nhân chia sẻ: "Cân nặng từ 77 kg xuống còn 69,2 kg. Đây là lần đầu tiên ông xã Hà My sở hữu cân nặng đầu 6 sau gần 20 năm. Tỷ lệ cơ thể béo từ 23% xuống còn 15%. Ngực 95 cm lên 105 cm. Bụng giảm từ 98 cm xuống còn 83 cm".

Triệu phú công nghệ Hùng Đinh và BTV Hà My trở thành cặp đôi nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng sau màn cầu hôn trên máy bay hồi tháng 6/2021. Nếu như CEO Hùng Đinh (SN 1980) là triệu phú đô la trong lĩnh vực công nghệ thì Hà My (SN 1996) là BTV dẫn dắt các chương trình kinh tế, tài chính như Money Weekly của VTV24, thông thạo 4 ngoại ngữ Anh, Pháp, Hàn, Trung. Với xuất thân vô cùng "chất lượng" như vậy, cặp đôi được dân mạng khen nức nở về sự tương xứng, phổ biến nhất trong số đó chính là "gió tầng nào gặp mây tầng đó".

Hà My hạ sinh con đầu lòng cho anh xã hơn 16 tuổi - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Hà My đã cùng chồng sắp cưới là "triệu phú công nghệ" Hùng Đinh thực hiện một dự án, có thể gọi là một startup mới về blockchain và cô đang nắm giữ vị trí CEO của startup này.