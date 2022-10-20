Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê

Nhịp sống trẻ 20/10/2022 16:59

Thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Hồ Tấn Tài, tiền vệ Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, tiền đạo Hà Đức Chinh có các cô vợ và bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền.

 

1. Yến Xuân (bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm)

Yến Xuân là một trong những nàng WAGs được dân tình qua tâm chú ý hàng đầu vì là bạn gái của thủ môn điển trai Đặng Văn Lâm, người vô cùng đình đám. Cô sinh ra và lớn lên ở huyện Củ Chi, (TPHCM), hiện là huấn luyện viên thể hình (PT).

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê - Ảnh 1

Cô và Văn Lâm hẹn hò từ năm 2018 nhưng hiện vẫn chưa công khai. Với việc Văn Lâm về nước gia nhập CLB Bình Định, Yến Xuân có điều kiện để gần gũi bạn trai nhiều hơn. Là một trong những nàng WAGs (bạn gái cầu thủ) có ngoại hình "nóng bỏng", quyến rũ, Yến Xuân được rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê - Ảnh 2

Tình cảm giữa cô và Văn Lâm vẫn bền chặt dù thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga từng có hơn ba năm thi đấu ở nước ngoài cho các CLB Muangthong United (Thái Lan) và Cerezo Osaka (Nhật Bản). Hiện tại gười đẹp 9x này nổi tiếng là một mỹ nhân đam mê thể hình, có thói quen tập luyện rất khắt khe và kiên trì mỗi ngày. Chính vì vậy, sau một thời gian ngắn, người đẹp đã sở hữu được body chuẩn chỉnh, đẹp như tạc tượng và được cư dân mạng quay sang khen ngợi hết lời.

2. Kỳ Hân (bà xã Mạc Hồng Quân)

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê - Ảnh 3

Kỳ Hân sinh năm 1995, từng là người mẫu kiêm diễn viên sở hữu chiều cao 1m78. Cô tham gia một số bộ phim như Những ngọn nến trong đêm phần 2, Điệp vụ chân dài nhưng không được đánh giá cao.

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê - Ảnh 4

Tên tuổi của Kỳ Hân được biết đến qua những mối tình ồn ào, trong đó có mối tình với cầu thủ Mạc Hồng Quân. Năm 2016, Kỳ Hân lên xe hoa với Mạc Hồng Quân sau thời gian ngắn hẹn hò. Thời điểm đó, cặp đôi gặp phải nhiều chỉ trích. Kể từ khi kết hôn, Kỳ Hân không tham gia hoạt động showbiz. Cô ở nhà chăm con và buôn bán online. Sự nghiệp bán hàng của bà xã Hồng Quân được nhiều người ủng hộ nên cô có thu nhập tốt.

3. Phạm Hiếu (bà xã Hồ Tấn Tài)

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê - Ảnh 5

Được biết Hiếu Phạm tên đầy đủ là Phạm Thị Hiếu sinh năm 1995 và hơn chồng mình 2 tuổi. Cô và Hồ Tấn Tài đều cùng quê nên mọi công việc trong khâu tổ chức đám cưới khá đơn giản và thuận lợi. Cô và anh gặp nhau tại 1 quán ăn do bạn bè giới thiệu và hẹn hò từ năm 2019. Đến tháng 10/2020 Tấn Tài và Phạm Hiếu chính thức đính hôn

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê - Ảnh 6

4. Mai Hà Trang (vợ Hà Đức Chính)

Mai Hà Trang sinh năm 1998, quê Bắc Giang, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cặp đôi quen nhau từ năm 2018 nhưng đến năm 2019 mới chính thức công khai với người hâm mộ.

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê - Ảnh 7

Tuy vậy thời gian đầu mới yêu, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang vẫn vô cùng kín kẽ, không đăng tải quá nhiều hình ảnh với nửa kia. Chính vì vậy mà chuyện tình cầu thủ - nàng WAG của cả hai trở thành hình mẫu được dân tình ngưỡng mộ.

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê - Ảnh 8

5. Phạm Thanh Thủy (vợ Nghiêm Xuân Tú)

Ít ai biết Phạm Thanh Thủy - vợ của tiền vệ Nghiêm Xuân Tú, là một ca sĩ xinh đẹp và cá tính. Thanh Thủy được biết đến nhiều hơn khi tham dự cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Trước khi đến với cuộc thi này, Thanh Thủy tham gia nhóm nhạc nữ mang tên The Girls Band được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đỡ đầu.

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê - Ảnh 9

Tú "ngựa" chia sẻ rằng anh đã bị "hớp hồn" ngay lần đầu gặp Thanh Thủy. Đầu năm 2014, cuộc tình giữa Thanh Thủy và cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh Nghiêm Xuân Tú đi tới ngày hạnh phúc sau 10 tháng tìm hiểu.

Chiêm ngưỡng nhan sắc nóng bỏng của 5 nàng WAGs nức tiếng của câu lạc bộ Bình Định, nhìn vào là mê - Ảnh 10

Ngoài công việc ca hát, bà xã Nghiêm Xuân Tú còn kinh doanh online. Hiện tại, Xuân Tú ở Bình Định còn vợ con anh sống tại Hà Nội. Những lúc được nghỉ, anh tranh thủ về thăm gia đình và cùng vợ con đi du lịch.

Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài 

Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài 

Vợ cầu thủ Hồ Tấn Tài ghi điểm bởi body nuột nà và gu ăn mặc gợi cảm. Cô được khen ngợi là sở hữu nét đẹp chuẩn Á Đông.

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Từ khóa:   WAGs CLB Bình Định WAGs Việt

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