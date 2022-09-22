Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài 

Nhịp sống trẻ 22/09/2022 11:07

Vợ cầu thủ Hồ Tấn Tài ghi điểm bởi body nuột nà và gu ăn mặc gợi cảm. Cô được khen ngợi là sở hữu nét đẹp chuẩn Á Đông.

 Hậu vệ Hồ Tấn Tài cùng bạn gái Phạm Thị Hiếu cũng đã chính thức về chung một nhà vào sáng ngày 20/4 dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và nhiều lời chúc phúc từ các fan hâm mộ 

Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài  - Ảnh 1
Phạm Hiếu và Tấn Tài đã làm lễ dạm ngõ và ăn hỏi từ năm 2020. Dịch COVID-19 khiến cặp đôi này phải lùi lịch đám cưới nhiều lần. (Ảnh: FB Hiếu Phạm)

Nàng WAGs Hiếu Phạm sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, khuôn mặt khả ái với đường nét hài hoà. Là một bà chủ của một cơ sở làm đẹp tại Bình Định nên cô nàng luôn xuất hiện với sự chỉn chu, thu hút mọi ánh nhìn, xứng đáng là hậu phương vững chắc cho chồng con.

Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài  - Ảnh 2
Phạm Thị Hiếu hơn tuổi Hồ Tấn Tài, cùng quê Bình Định, cô được biết đến là một bà chủ spa. (Ảnh: FB Hiếu Phạm)

Hồ Tấn Tài từng chia sẻ về chuyện tình của mình với các fan. Anh kể rằng cả hai tình cờ gặp nhau trong một quán ăn vào vài năm trước. Khi đó anh không dám trực tiếp làm quen mà phải thông qua một người bạn để mai mối với người vợ tương lai của mình.

Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài  - Ảnh 3
Thời gian để cặp đôi tìm hiểu nhau chỉ trong vòng một tháng nhưng đã đủ để cả hai bắt đầu một chuyện tình có kết thúc viên mãn. (Ảnh: FB Hiếu Phạm)

Trên trang cá nhân, Hiếu Phạm thường xuyên đăng ảnh về cuộc sống thường ngày.

Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài  - Ảnh 4
Cô nàng làm việc trong lĩnh vực spa, làm đẹp nên luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu. (Ảnh: FB Hiếu Phạm)

Nhan sắc đời thường của cô khá bắt mắt và gây ấn tượng bởi nét quyến rũ, mặn mà. Trang phục mà Hiếu Phạm diện cũng khá đa dạng nhưng hầu hết là những bộ cánh giúp cô khoe body mướt mắt.

Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài  - Ảnh 5
Nhan sắc đời thường của cô cũng cực kì xinh đẹp và mặn mà. (Ảnh: FB Hiếu Phạm)

Cặp đôi hiếm khi đăng ảnh cùng nhau lên mạng xã hội. Người hâm mộ chỉ biết đến vợ của Hồ Tấn Tài khi anh tổ chức lễ ăn hỏi vào năm 2020.

Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài  - Ảnh 6
Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài  - Ảnh 7
Phạm Thị Hiếu được nhận xét có vóc dáng không thua kém gì người mẫu. (Ảnh: FB Hiếu Phạm)

Theo đó, Phạm Thị Hiếu lớn hơn Tấn Tài 2 tuổi. Cả hai đã có con trai trước khi về chung một nha. Các fan hâm mộ thường bình luận khen ngợi Hiếu Phạm là nàng WAGs xứng danh "gái một con trông mòn con mắt.

Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài  - Ảnh 8
Tấn Tài công khai cậu trai nhỏ ở đám cưới
Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài  - Ảnh 9
Tấn Tài và Phạm Thị Hiếu thực sự rất đẹp đôi.

Phạm Thị Hiếu được dân mạng chú ý nhiều hơn khi Hồ Tấn Tài tung bộ ảnh váy cưới đẹp kiêu sa của vợ lên mạng xã hội trước lễ thành hôn.

Cận cảnh nhan sắc cân đẹp dàn WAGs của bà chủ tiệm spa, người chinh phục trái tim của hậu vệ Hồ Tấn Tài  - Ảnh 10
Phạm Thị Hiếu xinh đẹp rạng ngời trong váy cưới

Hiện tại, Phạm Thị Hiếu vẫn quản lý công việc kinh doanh tại quê nhà Bình Định. Hồ Tấn Tài cũng chuyển về thi đấu cho đội bóng quê hương từ năm 2021. Ngoài ra, Hiếu Phạm cũng chơi khá thân với hội chị em WAGs . Trong ngày chung vui của cặp đôi cả dàn WAGs của đội tuyển Việt Nam đều hội tụ tại Bình Định để chúc phúc.

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Từ khóa:   Hồ Tấn Tài vợ Hồ Tấn Tài Phạm Thị Hiếu

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