Không phải ai cũng may mắn được nhận những món quà "đáng đồng tiền" và cũng không phải ai cũng "bất hạnh" khi nhận toàn "quà hiếm".

Ngày 20/10 ( Ngày Phụ nữ Việt Nam) là 1 trong những dịp quan trọng để cánh mày râu tôn vinh phái yếu. Và cũng nhân dịp này mà thị trường quà tặng cho phái đẹp lại sôi động với “muôn hình vạn trạng” các kiểu quà tặng. Tuy nhiên, lựa chọn quà tặng thế nào để chiều lòng các chị em phụ nữ cũng là câu hỏi hóc búa với các đấng mày râu. Trong ngày này, nhiều anh em cũng tranh thủ tạo bất ngờ để khiến “nửa kia” của mình được vui vẻ, hạnh phúc. Với những trường hợp gia đình có điều kiện kinh tế, các anh em chẳng ngại ngần mà chi tiền triệu để chúc mừng người phụ nữ của mình.

Bên cạnh những lời chúc ngọt ngào, nhiều anh em cũng nghĩ ra nhiều món quà "độc" để tặng mẹ, vợ, người yêu khiến dân tình phải cười ngã nghiêng. Món quà ngày Phụ nữ Việt Nam tuy đơn giản nhưng vẫn khiến người vợ tràn ngập hạnh phúc nhưng lại khiến dân tình được phen bật cười Món quà thực tế đến từ một "soái ca" nào đó khiến hội chị em cũng phải "cạn lời".

Món quà 20/10 "quá nhọ" của một cô gái "bất hạnh" nào đó khiến dân tình không thể ngừng cười. Đặc biệt hơn, nhìn những dòng chữ đầy "yêu thương" của ông chồng cùng số tiền và chuối khiến CĐM cảm thấy vừa thương vừa hài trước hoàn cảnh quá hài hước của người được nhận. Không có hoa, nhưng có thể lấp đầy được bao tử của bạn gái Trớ trêu hơn, ngay cả người yêu cũ cũng được nhận quà ngày 20/10, nhưng món quà "lạ lắm", ý nghĩa đằng sau món quà vẫn là 1 ẩn số khiến nhiều người thắc mắc Tuy nhiên, ngoại trừ những cô gái có người yêu "nhây" như trên, thì một số chị em may mắn hơn khi nhận được những món quà "đáng đồng tiền bát gạo". Ngoài những món quà đơn thuần, "truyền thống", không ít cánh đàn ông đã phải suy nghĩ rất kĩ để có thể lựa chọn quà tặng một cách thiết thực. Những món trang sức bằng vàng đắt đỏ, hay tặng tiền "nóng" là những món quà mà nhiều chị em ao ước được nhận. Cô gái may mắn có anh chồng tâm lí hết phần thiên hạ, khiến ai cũng phải ganh tị. Thiện kim chính là quà tặng được nhiều cô gái khoe nhất trong dịp 20/10. Trang sức bằng vàng đắt đỏ cũng là món quà nhân dịp đặc biệt được nhiều chị em mong ước có được. Ngoài vàng và tiền, thì trang sức đắt tiền cũng là thứ mà nhiều chị em xuýt xoa muốn có. Cũng là hoa, mà bó hoa này dát tận 100 cây vàng 9999 có giá trị gần 9 tỷ đồng. So với bó hoa bình thường, thì việc nhận được bó hoa như vậy, có chị em nào mà không thích cho được. Hẳn người nhận được món quà này chắc phải là một cô gái "phước báo" lắm. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm, không chỉ thông qua việc tặng quà. Những món quà đắt đỏ mà các chị em mong muốn, có thể trở thành nỗi lo âu cho các cánh mày râu. Vì vậy, hãy nhớ rằng 20/10 chính là dịp để những chàng trai bày tỏ tình cảm với “nửa kia” của mình hay thể hiện sự trân trọng với mẹ, với chị. Chúng ta cũng không nên quá quan trọng về vấn đề vật chất bởi món quà tuyệt vời nhất chính là món quà xuất phát từ trái tim.

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