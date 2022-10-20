Không phải ai cũng may mắn được nhận những món quà "đáng đồng tiền" và cũng không phải ai cũng "bất hạnh" khi nhận toàn "quà hiếm".
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Ngày 20/10 ( Ngày Phụ nữ Việt Nam) là 1 trong những dịp quan trọng để cánh mày râu tôn vinh phái yếu. Và cũng nhân dịp này mà thị trường quà tặng cho phái đẹp lại sôi động với “muôn hình vạn trạng” các kiểu quà tặng. Tuy nhiên, lựa chọn quà tặng thế nào để chiều lòng các chị em phụ nữ cũng là câu hỏi hóc búa với các đấng mày râu.
Trong ngày này, nhiều anh em cũng tranh thủ tạo bất ngờ để khiến “nửa kia” của mình được vui vẻ, hạnh phúc. Với những trường hợp gia đình có điều kiện kinh tế, các anh em chẳng ngại ngần mà chi tiền triệu để chúc mừng người phụ nữ của mình.
Bên cạnh những lời chúc ngọt ngào, nhiều anh em cũng nghĩ ra nhiều món quà "độc" để tặng mẹ, vợ, người yêu khiến dân tình phải cười ngã nghiêng.
Tuy nhiên, ngoại trừ những cô gái có người yêu "nhây" như trên, thì một số chị em may mắn hơn khi nhận được những món quà "đáng đồng tiền bát gạo".
Ngoài những món quà đơn thuần, "truyền thống", không ít cánh đàn ông đã phải suy nghĩ rất kĩ để có thể lựa chọn quà tặng một cách thiết thực. Những món trang sức bằng vàng đắt đỏ, hay tặng tiền "nóng" là những món quà mà nhiều chị em ao ước được nhận.
Tuy nhiên, có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm, không chỉ thông qua việc tặng quà. Những món quà đắt đỏ mà các chị em mong muốn, có thể trở thành nỗi lo âu cho các cánh mày râu. Vì vậy, hãy nhớ rằng 20/10 chính là dịp để những chàng trai bày tỏ tình cảm với “nửa kia” của mình hay thể hiện sự trân trọng với mẹ, với chị. Chúng ta cũng không nên quá quan trọng về vấn đề vật chất bởi món quà tuyệt vời nhất chính là món quà xuất phát từ trái tim.