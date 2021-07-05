Nàng hot girl lai Tây nổi tiếng với phim ‘nóng’ nghỉ hưu ở tuổi 30, 'chênh vênh' với công việc lễ tân sau bỏ nghề

Sau khi rời bỏ ngành công nghiệp phim người lớn, nữ diễn viên Jessica Kizaki khá bối rối và chưa thể quen được với cuộc sống đời thường của mình.

Như đã biết, ngành công nghiệp phim người lớn có khả năng “đào thải” rất cao, những nữ diễn viên xinh đẹp mới lần lượt xuất hiện nhiều hơn qua từng năm. Vậy nên, số lượng nữ diễn viên quen thuộc dần tuyên bố giải nghệ qua từng năm cũng không hề ít. Trong số đó có Jessica Kizaki, người được mệnh danh là nữ diễn viên gợi cảm nhất làng phim ‘nóng’. Cô nàng sinh năm 1989 này nổi bật và bắt đầu được chú ý nhờ mang dòng máu lai giữa nước Ý và Nhật Bản. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp lai Tây đặc biệt với nước da trắng sáng, mũi cao, mà cô nàng còn gây ấn tượng với vẻ đẹp lai gợi cảm cùng số đo hoàn hảo lần lượt là 86-60-87cm. Chính vì vậy, ngay từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, mỹ nhân 8x đã được ưu ái và yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người đẹp 8x là từng đạt rất nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp nghệ thuật của mình - Ảnh: Twitter nhân vật Người đẹp cống hiến hơn 11 năm cho ngành công nghiệp phim người lớn - Ảnh: Twitter nhân vật Trải qua 11 năm cống hiến, nữ diễn viên đã giành được nhiều giải thưởng, danh hiệu lớn và nhỏ. Tuy nhiên, người đẹp bất ngờ tuyên bố rời khỏi ngành công nghiệp phim người lớn, lui về “ở ẩn” vào cuối năm 2019, khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối không ngừng. Song, không ít người vẫn yêu mến và ủng hộ sau quyết định giải nghệ này.

Người đẹp rạng rỡ trong một buổi phỏng vấn gần đây - Ảnh: Internet Sau khi nghỉ hưu, người đẹp xứ sở hoa anh đào đang làm việc tại quầy lễ tân của viện thẩm mỹ. Tuy nhiên, Trước khi nộp đơn xin việc, cô nàng khá lo lắng về việc mình có được tuyển chọn hay không. Bởi người đẹp chỉ học hết trung học, không có nhiều kinh nghiệm trong những công việc bình thường. Trước đó, cô nàng từng làm khá nhiều công việc từ lớn đến nhỏ như lễ tân, trả lời e-mail và điện thoại, tư vấn, dọn dẹp... Hiện tại, người đẹp khá hài lòng và hạnh phúc với công việc và cuộc sống đời thường của mình. Dù không còn hoạt động trong ngành giải trí, nhưng cô nàng vẫn luôn được mọi người dành dự yêu thương và quan tâm rất lớn.

Hội cô chiêu 10x thi nhau đọ dáng bằng loạt ảnh diện bikini 'nửa kín nửa hở', thần thái đỉnh của chóp Dàn gái xinh Việt chào hè bằng loạt ảnh diện bikini khoe dáng, cùng thần thái "đỉnh của chóp" khiến dân tình nháo nhào và dành lời khen ngợi tới tấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-hot-girl-lai-tay-noi-tieng-voi-phim-nong-nghi-huu-o-tuoi-30-chenh-venh-voi-cong-viec-le-tan-sau-bo-nghe-410395.html