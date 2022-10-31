“Hotgirl ngực khủng” từng phớt lờ 700 tỷ của chàng thiếu gia giàu có, cuộc sống hiện tại khiến CĐM tò mò

Cuộc sống hiện tại của "hotgirl ngực khủng" Hàn Quốc - Choi Somi từng thẳng thừng từ chối 700 tỷ của thiếu gia nức tiếng Trung Quốc khiến netizen đặc biệt quan tâm.

Choi Somi sinh năm 1989, là một trong những hot girl nổi tiếng tại Hàn Quốc. Theo đó, cô nàng bắt đầu được netizen chú ý khi video cô nhảy theo điệu nhạc bài hát “Wiggle Wiggle” của ca sĩ Jason Derulo được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Somi được nhiều người chú ý nhờ gương mặt hao hao nữ thần SNSD – Yoona. Chính vì vậy, Choi Somi được mệnh danh là "bản sao quyến rũ của Yoona". Choi Somi là một trong những hot girl nổi tiếng tại Hàn Quốc, được mệnh danh là "hotgirl ngực khủng" của xứ Hàn. (Ảnh minh họa: Internet) Dù sống tại Hàn Quốc, nhưng cô nàng "hot girl ngực khủng" không đi theo tiêu chuẩn sắc đẹp của quốc gia này, Choi Somi có phần mũm mĩm hơn các nữ người mẫu khác, chính vì vậy cô nàng lại xinh đẹp theo cách rất riêng. Được biết, người đẹp cao 1m70 và nặng 54kg.

Choi Somi thường xuyên khiến người xem “bỏng mắt” với những bộ ảnh diện bikini khoe triệt để 3 vòng bốc lửa. (Ảnh minh họa: Internet) Với nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình vô cùng nóng bỏng, Choi Somi lựa chọn theo đuổi công việc người mẫu và làm MC trực tuyến cho kênh AfreecaTV. Theo đó, Somi gây chú ý chỉ với một vài video đăng tải trên mạng xã hội “mỹ nhân ngực khủng” gây sốt cộng đồng fan Afreeca TV. Điều này giúp Choi Somi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1989 gây chú ý với vẻ ngoài nóng bỏng và vòng 1 siêu khủng. (Ảnh minh họa: Internet) Tuy nhiên, Choi Somi chỉ thực sự trở nên nổi tiếng nhờ ồn ào liên quan đến thiếu gia giàu có và chịu chi nhất Trung Quốc – Vương Tư Thông. Được biết, vào năm 2017 thời mới lập công ty giải trí riêng, Vương Tư Thông từng ngỏ ý mời Choi Somi ký hợp đồng biểu diễn trong một sự kiện với số tiền lên đến 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 700 tỷ đồng thời điểm đó).

Choi Somi nổi lên vì ồn ào liên quan đến thiếu gia giàu có và chịu chi nhất Trung Quốc – Vương Tư Thông. (Ảnh minh họa: Internet) Thế nhưng, trái với dự tính của Vương Tư Thông, Somi đã thẳng thừng từ chối khiến anh chàng bị một phen “quê độ”. Có thể nói, trong khi rất nhiều người đẹp muốn được Vương Tư Thông để mắt và nâng đỡ, thì Choi Somi lại phớt lờ chàng thiếu gia khét tiếng này. Tiết lộ lý do ngoảnh mặt làm ngơ trước mức cát-xê khổng lồ này của vị thiếu gia bạc tỷ, mỹ nhân xứ Hàn thản nhiên cho biết cô không thiếu tiền và chỉ tham gia nghệ thuật vì sở thích. Hotgirl ngực khủng gây chú ý khi từ chối 700 tỷ của thiếu gia giàu có Vương Tư Thông. (Ảnh minh họa: Internet) Hành động từ chối 700 tỷ của thiếu gia Vương Tư Thông của Somi khiến không ít người bất ngờ cũng như thích thú. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng suốt một thời gian dài. Từ đó trở đi, cô nàng “hotgirl ngực khủng” được cư dân mạng thích thú nhìn mặt đặt tên “mỹ nữ 700 tỷ của Vương Tư Thông”.

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