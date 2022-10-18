Hôn thê đi thử váy cưới xinh đẹp ngất ngây, cầu thủ Huy Hùng trầm trồ hốt hoảng: “Em xứng đáng có được anh”

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 14:04

Sau nhiều năm yêu nhau, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng và người đẹp Nguyễn Thùy Dương đã quyết định tiến tới ngày "góp gạo thổi cơm chung".

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùngngười đẹp Nguyễn Thùy Dương có mối tình ngọt ngào kéo gần 10 năm nay. Cả hai là một trong những cặp cầu thủ - WAGs có tình yêu lâu bền được ngưỡng mộ.  Được biết, cặp đôi đã đính hôn và chỉ đợi "ngày lành, tháng tốt" để tổ chức hôn lễ.

Hôn thê đi thử váy cưới xinh đẹp ngất ngây, cầu thủ Huy Hùng trầm trồ hốt hoảng: “Em xứng đáng có được anh” - Ảnh 1

Sau nhiều năm yêu nhau, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng và người đẹp Nguyễn Thùy Dương đã quyết định tiến tới ngày "góp gạo thổi cơm chung". (Ảnh: FB Nguyễn Huy Hùng)

Trên trang cá nhân, Huy Hùng không ngần ngại đăng tải nhiều hình ảnh ngọt ngào và dành nhiều lời lãng mạn để nói về vợ sắp cưới. Cả hai là 1 trong những cặp đôi được đánh giá là "trai tài, gái sắc" của đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, cầu thủ Huy Hùng đăng ảnh cùng vị hôn thê Thùy Dương đi thử váy cưới. Nam cầu thủ hài hước viết: "Nhìn xấu xấu mà mặc cái này lên thấy xinh ghê. Em xứng đáng có được anh". 

Hôn thê đi thử váy cưới xinh đẹp ngất ngây, cầu thủ Huy Hùng trầm trồ hốt hoảng: “Em xứng đáng có được anh” - Ảnh 2

 Trầm trồ trước khoảnh khắc thử đồ đã vô cùng xinh đẹp của vị hôn thê cầu thủ Huy Hùng. (Ảnh: FB Nguyễn Huy Hùng)

Phía dưới bài đăng, nhiều người gửi lời chúc mừng cho cặp đôi và khen ngợi Thùy Dương xinh đẹp khi mặc váy cô dâu. Được biết, trước đó, vào tháng 9, cặp đôi cũng đã đi mua nhẫn cưới.

Hôn thê đi thử váy cưới xinh đẹp ngất ngây, cầu thủ Huy Hùng trầm trồ hốt hoảng: “Em xứng đáng có được anh” - Ảnh 3
Thùy Dương xinh đẹp khi hóa thân thành cô dâu. (Ảnh: FB Nguyễn Huy Hùng)
Hôn thê đi thử váy cưới xinh đẹp ngất ngây, cầu thủ Huy Hùng trầm trồ hốt hoảng: “Em xứng đáng có được anh” - Ảnh 4

Cầu thủ Huy Hùng và vợ sắp cưới là Thùy Dương đang chuẩn bị cho ngày trọng đại. (Ảnh: FB Nguyễn Huy Hùng)

Hôn thê đi thử váy cưới xinh đẹp ngất ngây, cầu thủ Huy Hùng trầm trồ hốt hoảng: “Em xứng đáng có được anh” - Ảnh 5
Cận cảnh cặp nhẫn cưới của cầu thủ Huy Hùng và vợ sắp cưới. (Ảnh: FB Nguyễn Huy Hùng)

Chia sẻ về cầu thủ Huy Hùng, hôn thê xinh đẹp của anh bộc bạch: “Yêu nhau chừng ấy năm nhưng anh ấy chưa bao giờ làm tôi buồn hay thất vọng. Anh có thể khiến tôi cảm thấy ấm áp từ những điều đơn giản như luôn nắm tay mỗi khi sang đường, hay để ý món nào tôi thích hay ghét ăn…", Thùy Dương từng nói.

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