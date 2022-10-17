Ai nói béo là xấu, hotgirl “ngoại cỡ” Philippines gây sốt với vẻ đẹp mũm mĩm khiến khối người điên đảo

Không xinh đẹp theo hướng "mình hạc sương mai", cô gái có thân hình "khổng lồ" này vẫn khiến nam giới phải điên đảo.
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Shaine Rizelle Macela sinh năm 1995 là hot TikToker nổi tiếng với 1,6 triệu người theo dõi. Người đẹp Philippines nhận được hàng trăm ngàn lượt tương tác khủng trên các trang mạng xã hội nhờ gương mặt xinh đẹp, nổi bật là số đo "ngoại cỡ" gây chú ý nhưng lại có sức hấp dẫn riêng.
Ngoại hình xinh đẹp giúp người mẫu ngoại cỡ Shaine Rizelle Macela nhận được những lời mời quảng cáo. Theo đó, Shaine Rizelle Macela cao 1m65 với số đo lần lượt là 91 - 76 - 97 cm. Bên cạnh là mẫu ảnh hotgirl ngoại cỡ Philippines còn kinh doanh thương hiệu áo tắm online.
Trong quan điểm của nhiều người, mũm mĩm là không đẹp, hầu như ai cũng muốn giảm cân để mảnh mai. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những cô gái như Shaine Rizelle Macela góp phần cổ vũ chuẩn đẹp mới. Thực tế, mỗi kiểu mẫu vóc dáng đều có nét đẹp riêng.
Hơn nữa, không phải không có thời điểm người ta từng yêu thích vẻ đẹp tròn đầy. Mặc dù Shaine Rizelle Macela tròn trịa nhưng cố vẫn có dáng người cân đối. Để giữ dáng, Shaine Rizelle Macela duy trì tập vũ đạo thường xuyên tạo nên những đường cong mềm mại cho cơ thể.
Người hâm mộ dành cho nàng hot girl những lời khen có cánh về ngoại hình như: "Bạn là nữ thần", "vòng 3 quá đẹp", "dáng vóc hoàn hảo", "xinh đẹp, sexy"... Không chỉ được cánh nam giới yêu thích mà hotgirl ngoại cỡ Shaine Rizelle Macela còn được nhiều cô gái lấy đây làm động lực để theo đuổi cái đẹp không theo những khuôn mẫu cứng nhắc.