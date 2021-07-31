Hot girl Hà thành Lê Phương Anh trong những bức ảnh nóng hơn nắng hè, từng được báo Trung khen 'nức nở' vì điều gì?

Trước đây, mặc dù không hoạt động trong showbiz và chỉ hỗ trợ gia đình trong công việc kinh doanh nhưng nàng hotgirl Lê Phương Anh vẫn sở hữu lượt người theo dõi khủng trên các tài khoản cá nhân như Facebook, Instagram với hàng triệu lượt người. Vốn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp với vẻ ngoài trong veo như "sương sớm" và body "nóng bỏng mắt", cô nàng đã ghi trọn điểm trong lòng dân mạng và còn được ưu ái gọi với danh xưng "hot girl Hà Thành".

Phương Anh sở hữu body 'vạn người mê' cùng với vẻ ngoài tựa 'thiên thần' mê đắm lòng người - Ảnh: FBNV

Sau khi "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội, Phương Anh bắt đầu lấn sân sang con đường nghệ thuật làm người mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng và nhiếp ảnh gia. Mới đây, người đẹp còn lấn sân sang đóng nữ chính trong một MV ca nhạc của một ca sĩ nổi tiếng.