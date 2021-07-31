Hot girl Hà thành Lê Phương Anh trong những bức ảnh nóng hơn nắng hè, từng được báo Trung khen 'nức nở' vì điều gì?

Nhịp sống trẻ 31/07/2021 10:13

Hot girl Lê Phương Anh sở hữu thân hình nóng bỏng, nhan sắc xinh đẹp vượt trội khiến báo Trung Quốc cũng từng dậy sóng.

Trước đây, mặc dù không hoạt động trong showbiz và chỉ hỗ trợ gia đình trong công việc kinh doanh nhưng nàng hotgirl Lê Phương Anh vẫn sở hữu lượt người theo dõi khủng trên các tài khoản cá nhân như Facebook, Instagram với hàng triệu lượt người. Vốn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp với vẻ ngoài trong veo như "sương sớm" và body "nóng bỏng mắt", cô nàng đã ghi trọn điểm trong lòng dân mạng và còn được ưu ái gọi với danh xưng "hot girl Hà Thành".

hotgirl 1
hotgirl 2
Phương Anh sở hữu body 'vạn người mê' cùng với vẻ ngoài tựa 'thiên thần' mê đắm lòng người - Ảnh: FBNV

Sau khi "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội, Phương Anh bắt đầu lấn sân sang con đường nghệ thuật làm người mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng và nhiếp ảnh gia. Mới đây, người đẹp còn lấn sân sang đóng nữ chính trong một MV ca nhạc của một ca sĩ nổi tiếng. 

hotgirl 3
hotgirl 4
Sở hữu vóc dáng 'nuột nà' nên Phương Anh rất chăm chỉ thả ảnh 'nóng' ngay trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV 

Phương Anh thường gây được chú ý khi yêu thích diện style gợi cảm, không ngại khoe vòng 1 căng tròn hay show dáng nuột trong những bộ ảnh bikini. Dù vậy, cô nàng cũng rất thường xuyên làm mới phong cách của mình qua nhiều bộ ảnh. Dù là tạo hình xinh xắn đáng yêu hay quyến rũ, gợi cảm thì nàng hotgirl vẫn khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi. 

hotgirl 5
hotgirl 6
Phương Anh rất 'chịu khó' thay đổi phong cách mới trong các bộ ảnh đăng tải - Ảnh: FBNV

Trước đây, 2 chị em Phương Anh cũng từng được Báo Trung Quốc hết lời khen ngợi về nhan sắc. Báo Trung Quốc dành những lời khen có cánh như: "Cặp chị em Việt xinh đẹp khiến cư dân mạng không biết nên chọn chị hay em", "Hai nữ sinh nhan sắc ấn tượng có thể khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên",...

hotgirl 8
hotgirl 9
Cô nàng từng được báo Trung Quốc khen ngợi hết lời vì nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FBNV
3 nàng hotgirl đình đám một thời thừa nhận 'đập mặt xây lại' để lột xác nhan sắc giờ ra sao?

3 nàng hotgirl đình đám một thời thừa nhận 'đập mặt xây lại' để lột xác nhan sắc giờ ra sao?

Các hotgirl đình đám một thời thừa nhận can thiệp "dao kéo" để lột xác nhan sắc xinh đẹp hơn. Hãy cùng điểm qua các gương mặt "quen mà lạ" sau hành trình biến đổi sắc đệp thế nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   hotgirl Lê Phương Anh Lê Phương Anh 9x hot girl Hà thành

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 1 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 1 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 1 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 30 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề