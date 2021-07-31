Hot girl Hà thành Lê Phương Anh trong những bức ảnh nóng hơn nắng hè, từng được báo Trung khen 'nức nở' vì điều gì?

Hot girl Lê Phương Anh sở hữu thân hình nóng bỏng, nhan sắc xinh đẹp vượt trội khiến báo Trung Quốc cũng từng dậy sóng.
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Trước đây, mặc dù không hoạt động trong showbiz và chỉ hỗ trợ gia đình trong công việc kinh doanh nhưng nàng hotgirl Lê Phương Anh vẫn sở hữu lượt người theo dõi khủng trên các tài khoản cá nhân như Facebook, Instagram với hàng triệu lượt người. Vốn sở hữu một nhan sắc xinh đẹp với vẻ ngoài trong veo như "sương sớm" và body "nóng bỏng mắt", cô nàng đã ghi trọn điểm trong lòng dân mạng và còn được ưu ái gọi với danh xưng "hot girl Hà Thành".
Sau khi "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội, Phương Anh bắt đầu lấn sân sang con đường nghệ thuật làm người mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng và nhiếp ảnh gia. Mới đây, người đẹp còn lấn sân sang đóng nữ chính trong một MV ca nhạc của một ca sĩ nổi tiếng.
Phương Anh thường gây được chú ý khi yêu thích diện style gợi cảm, không ngại khoe vòng 1 căng tròn hay show dáng nuột trong những bộ ảnh bikini. Dù vậy, cô nàng cũng rất thường xuyên làm mới phong cách của mình qua nhiều bộ ảnh. Dù là tạo hình xinh xắn đáng yêu hay quyến rũ, gợi cảm thì nàng hotgirl vẫn khiến dân mạng trầm trồ khen ngợi.
Trước đây, 2 chị em Phương Anh cũng từng được Báo Trung Quốc hết lời khen ngợi về nhan sắc. Báo Trung Quốc dành những lời khen có cánh như: "Cặp chị em Việt xinh đẹp khiến cư dân mạng không biết nên chọn chị hay em", "Hai nữ sinh nhan sắc ấn tượng có thể khiến bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên",...