Hot girl đường phố diện đầm body khoe 3 vòng 'căng đét' nhưng biến thành thảm họa vì chọn nội y 'sai bét'

Thời trang luôn là chủ đề bàn tán của những anh chàng, cô nàng yêu cái đẹp. Họ luôn chọn cho mình những bộ trang phục xinh đẹp khi đi ra đường. Nhưng có những cô gái lại luôn chọn những bộ váy khoe những cong nóng bỏng. Nhưng lại mất điểm vì chất liệu của trang phục có sự co giãn quá đà làm họ bị lộ những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

Các chị em phụ nữ thường chọn cho mình những bộ trang phục bó sát để tôn lên đường cong của cơ thể. Nhưng đối với một số loại trang phục như những chiếc đầm bó sát rất dễ gây nên sự phản cảm trong mắt nhiều người. Đôi khi sẽ lộ ra những lỗi trang phục khiến các cô nàng sẽ trở tay không kịp. Có một kiểu trang phục gây cho các cô nàng những tình huống oái ăm vì chọn sai chất liệu. Cô gái lựa chọn trang phục sexy nhưng cũng rất đơn giản tôn lên body của cô cùng với làn da trắng sáng. Ảnh: Internet Như trường hợp này cô gái người Hàn Quốc đã chọn một chiếc đầm bodycon, chất liệu được làm từ len tăm ôm sát phần cơ thể. Cô nàng cũng biết tận dụng làn da trắng của mình để khoe khéo thềm lưng gợi cảm của mình. Bộ đồ tôn lên vóc dáng của cô nàng nhưng lại mất điểm vì chất liệu vải quá mỏng làm vòng 3 trở nên phản cảm. Khi nhìn từ phía sau sẽ lộ ra những đường hằn của nội y gây khó chịu cho người nhìn vào.

Chỉ vì muốn khoe đường cong của cơ thể cô gái đã bị điểm trừ khi trang phục co giãn và lộ ra vòng 3 quá đẫy đà, khiến người khác nhìn vào sẽ thấy lộ nội y ở phía sau. Ảnh: Internet Đây cũng được xem như là một lỗi cơ bản mà khiến nhiều cô nàng hot girl mắc phải nhưng lại không mấy để tâm đến. Dạo bước trên phố sẽ không ít lần bắt gặp những kiểu trang phục này được các cô nàng diện ra đường. Bởi vì muốn khoe body mà các cô nàng chấp nhận mang những bộ đồ có loại len tăm siêu mỏng nên đôi khi bị kéo giãn ở một số vùng nhạy cảm. Diện váy ôm sát xẻ tà khiến cho cô nàng Trung Quốc bị lộ nội y ở vòng một và có đường viền nhìn trông kém sang. Ảnh: Internet Những kiểu trang phục này hoàn toàn không phù hợp với các cô nàng có vòng 1 và vòng 3 quá lớn. Thay vào đó các cô gái nên chọn những bộ trang phục có chất liệu vải dày hơn để tránh gặp những tình huống không thể ngờ tới được. Dĩ nhiên, đối với những cô nàng hot girl có thân hình mảnh mai thì bộ trang phục này hoàn toàn hợp lí chỉ cần lựa chọn nội y không có vết hằn.

Các cô nàng có vòng 1 và vòng 3 đầy đặn thì vẫn có thể mặc chỉ cần lựa chọn chất liệu dày để không lộ những khuyết điểm và lỗi của trang phục. Ảnh: Internet Thời trang đường phố luôn là tâm điểm ánh nhìn của mọi người. Để lựa chọn một bộ trang phục đẹp cùng với phong cách quyến rũ thì chúng ra vẫn nên cân nhắc có nên diện nó xuống phố hay không. Sẽ chẳng ai cấm họ mặc những bộ trang phục ôm sát ấy nhưng chỉ cần để ý chi tiết nhỏ về chất liệu vải thì có thể tự tin diện ra phố.

'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc' Mỗi khi mùa hè đến không ít những cô gái diện cho mình những bộ trang phục mùa hè năng động, thoải mái, mát mẻ,.... Nhưng đâu đó cũng có rất nhiều cô gái diện những bộ trang phục mùa hè "nội y" ra ngoài đường, khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu.

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