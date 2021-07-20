'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc'

Mỗi khi mùa hè đến không ít những cô gái diện cho mình những bộ trang phục mùa hè năng động, thoải mái, mát mẻ,.... Nhưng đâu đó cũng có rất nhiều cô gái diện những bộ trang phục mùa hè "nội y" ra ngoài đường, khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu.
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Mặc dù mùa hè thời tiết sẽ rất nóng, nhiều người đã chọn cho mình những bộ trang phụ thoải mái, mát mẻ để có thể tự tin dạo phố. Thế nhưng có rất nhiều hot girl diện cho mình những bộ đồ "nội y" nổi gây phản cảm cho người đi đường. Nhưng những kiểu đồ này, gần đây có vẻ như đang nhân rộng lên rất nhiều. Nội y, đồ ngủ thường là những bộ trang phục mặc ở nhà và khi đi ngủ. Bây giờ một bộ phận giới trẻ mang những loại trang phục đó để đi ra đường và xem nó như một loại thời trang đường phố.
Cùng điểm qua một số bộ cánh 'mặc như không mặc' của hội gái xinh xứ Trung diện xuống phố nhé.