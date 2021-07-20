'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc'

Nhịp sống trẻ 20/07/2021 07:11

Mỗi khi mùa hè đến không ít những cô gái diện cho mình những bộ trang phục mùa hè năng động, thoải mái, mát mẻ,.... Nhưng đâu đó cũng có rất nhiều cô gái diện những bộ trang phục mùa hè "nội y" ra ngoài đường, khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu.

Mặc dù mùa hè thời tiết sẽ rất nóng, nhiều người đã chọn cho mình những bộ trang phụ thoải mái, mát mẻ để có thể tự tin dạo phố. Thế nhưng có rất nhiều hot girl diện cho mình những bộ đồ "nội y" nổi gây phản cảm cho người đi đường. Nhưng những kiểu đồ này, gần đây có vẻ như đang nhân rộng lên rất nhiều. Nội y, đồ ngủ thường là những bộ trang phục mặc ở nhà và khi đi ngủ. Bây giờ một bộ phận giới trẻ mang những loại trang phục đó để đi ra đường và xem nó như một loại thời trang đường phố.

Cùng điểm qua một số bộ cánh 'mặc như không mặc' của hội gái xinh xứ Trung diện xuống phố nhé.

'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc' - Ảnh 1
Dưới đông trên hạ có lẽ là gu ăn mặc của cô gái này. Ảnh: Internet
'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc' - Ảnh 2
Dù biết mùa hè sẽ rất nóng nhưng diện trang phục quá lộ liễu sẽ gây khó chịu cho người đi đường. Ảnh: Internet
'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc' - Ảnh 3
Cô gái tự tin mặc mỗi áo bra để dạo phố kết hợp cùng quần jean ngắn. Ảnh: Internet
'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc' - Ảnh 4
Những bộ 'đồ ngủ' được diện xuống phố. Ảnh: Internet
'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc' - Ảnh 5
Cô nàng hot girl vẫn tự tin mặc những chiếc áo dù đã quá hở hang nhưng vẫn tự tin diện. Ảnh: Internet
'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc' - Ảnh 6
Bên ngoài khoác một chiếc áo len dày bên trong lại để lộ ra áo ngực. Ảnh: Internet
'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc' - Ảnh 7
Bộ trang phục quá gợi cảm khiến người đối diện 'đỏ mặt'. Ảnh: Internet
'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc' - Ảnh 8
Chiếc váy quá ngắn lại xẻ sâu hun hút gây phản cảm cho người đi đường. Ảnh: Internet
'Nóng mắt' với những trang phục mùa hè của các hot girl đường phố: Chất liệu mỏng tang, 'mặc như không mặc' - Ảnh 9
Dù là vô tình hay cố ý nhưng cách ăn mặc của cô gái này gây nên sự khó chịu cho mọi người xung quanh. Ảnh: Internet
3 hot girl lên sóng khi diện những chiếc quần jean lộ vòng 3 'nhức mắt', trùm cuối khiến người xem "khóc thét"

3 hot girl lên sóng khi diện những chiếc quần jean lộ vòng 3 'nhức mắt', trùm cuối khiến người xem "khóc thét"

Các cô gái có thân hình hoàn hảo, khoe trọn vòng 3 căng tròn khiến ai phải “há mồm” khi diện với chiếc quần Jean.

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Từ khóa:   hot girl đường phố thời trang mùa hè hotgirl nội y

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