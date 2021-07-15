Khánh My đăng đàn 'vạch mặt' các "hot girl tài chính" thích sống ảo: "Dụ dỗ người ta lâm vào cảnh trắng tay 'không còn nổi cái nịt'"

Nhịp sống trẻ 15/07/2021 22:54

Thời gian gần đây, trên MXH xuất hiện nhiều rất nhiều các hot girl chia sẻ về những hình ảnh chụp với các đồ hiệu đắt đỏ, xế hộp hay những địa điểm check –in sang chảnh. Nhưng người ta thường nói “không làm thì lấy gì mà ăn”, bởi thế lịch làm việc của các hot girl này rất dày đặc cộng đồng mạng không khỏi “xót xa”.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao câu chuyện về những hình ảnh hậu trường của các hot girl tài chính. Đang thả dáng bên chiếc xế hộp đắt tiền. Được biết các cô nàng này thường xuyên chia sẻ về những thu nhập tài chính lên đến hàng trăm triệu đồng lên MXH, đặc biệt, các hot girl rất thích nói đạo lý.

Khánh My đăng đàn 'vạch mặt' các 'hot girl tài chính' thích sống ảo: 'Dụ dỗ người ta lâm vào cảnh trắng tay 'không còn nổi cái nịt'' - Ảnh 1
Dân tình "bốc phố" các hot girl tài chính sống ảo. Ảnh: Internet
Khánh My đăng đàn 'vạch mặt' các 'hot girl tài chính' thích sống ảo: 'Dụ dỗ người ta lâm vào cảnh trắng tay 'không còn nổi cái nịt'' - Ảnh 2
Hậu trường để có những bức ảnh sống ảo để đăng lên mạng. Ảnh: Internet

Các cô nàng vẽ lên một cuộc sống hào nhoáng, sung sướng để “dụ dỗ” những người nhẹ dạ để gia nhập vào sàn tài chính ảo. Dạy mọi người cách làm giàu, kiếm tiền nhiều như mình. Càng kéo được nhiều người tham gia, lợi nhuận từ hoa hồng của các cô nàng càng nhiều. Còn được mất ra sao thì người chơi tự chịu. Câu chuyện có vẻ rất vô lý nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người tin và dấn thân vào con đường lừa bịp.

Khánh My đăng đàn 'vạch mặt' các 'hot girl tài chính' thích sống ảo: 'Dụ dỗ người ta lâm vào cảnh trắng tay 'không còn nổi cái nịt'' - Ảnh 3
Các hot girl tài chính thích nói chuyện đạo lý. Ảnh: Internet
Khánh My đăng đàn 'vạch mặt' các 'hot girl tài chính' thích sống ảo: 'Dụ dỗ người ta lâm vào cảnh trắng tay 'không còn nổi cái nịt'' - Ảnh 4

Ảnh được đăng trên mạng (phải) và ảnh hậu trường của nhóm hot girl tài chính.Ảnh: Internet

Sau khi vụ việc này bị dân tình “bóc phốt”, diễn viên – người mẫu Khánh My đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Khánh My đăng đàn 'vạch mặt' các 'hot girl tài chính' thích sống ảo: 'Dụ dỗ người ta lâm vào cảnh trắng tay 'không còn nổi cái nịt'' - Ảnh 5

Khánh My đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Ảnh chụp màn hình

“Vấn đề này mình đã đăng lên facebook và nói từ rất lâu. Công việc để kiếm tiền thì ai cũng cần, quan trọng là kiếm được tiền như thế nào để còn để lại cái “đức” cho Hậu Vận sau này. Cuộc sống giờ ảo lắm các bạn ạ. Khi các “hot girl” chuyên sống ảo, không được ăn học và thậm chí không hề hiểu biết một tí gì về “tài chính” lại đi giảng dạy người khác cách làm giàu.

Tự “khoe” mình là dân làm tài chính 4.0 tài tình (chủ yếu là các công ty đa cấp ). Rồi kêu gọi mọi người đầu tư . Kiếm tiền chưa bao giờ là dễ đến thế. Nào là đầu tư 1 lời 10 hay 1 lời 100 v.v và mây mây. Rồi họ lôi kéo dụ dỗ “cá” vào để “cắn câu” (nhất là những người không hiểu biết và muốn mau đổi đời ). Thậm chí họ còn nhẫn tâm “câu” luôn cả những người thân, quen biết, hay bạn bè vào để ăn phần trăm.

Dân mình đã khổ và nghèo lắm rồi, dụ dỗ người ta vô đầu tư ba cái “ảo” đấy làm gì, rồi cuộc sống của người ta lâm vào cảnh trắng tay “không còn nổi cái nịt”. Vừa qua công an cũng đã đánh sập một vài công ty chuyên “dựng tiền ảo” để lừa gạt mọi người rồi. Cẩn thận vẫn hơn nhé cả nhà. Quan trọng là hãy nghĩ trên đời này đâu có gì là dễ dàn . Tâm không tham sẽ khó bị ai dụ dỗ.”

Khánh My đăng đàn 'vạch mặt' các 'hot girl tài chính' thích sống ảo: 'Dụ dỗ người ta lâm vào cảnh trắng tay 'không còn nổi cái nịt'' - Ảnh 6
Diễn viên - người mẫu Khánh My. Ảnh: Internet
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Từ khóa:   hot girl tài chính hot girl sống ảo nói chuyện đạo lý

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