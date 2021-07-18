3 hot girl lên sóng khi diện những chiếc quần jean lộ vòng 3 'nhức mắt', trùm cuối khiến người xem "khóc thét"

Các cô gái có thân hình hoàn hảo, khoe trọn vòng 3 căng tròn khiến ai phải “há mồm” khi diện với chiếc quần Jean.
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Nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng cao và với phái đẹp thì việc trau chuốt cho bản thân là điều chắc chắn cầu thiết. Dưới đây là ba cô nàng hot girl diện những chiếc quần Jean làm các đấng mày râu phải “mắt chữ A miệng chữ O”.
Candy Seul
Nhắc đến các hot girl thì không thể thiếu cô nàng Candy Seul, cô nổi đình nổi đám trên các trang mạng của Hàn Quốc khi diện những chiếc quần jean ôm sát body và để lộ ra vòng 3 quyến rũ. Candy Seul hiện là người mẫu MXH với gu mặc mặc thời trang, đặc biệt là khi cô diện những chiếc quần jean. Sở hữu thân hình nóng bỏng nên cô nàng có thể diện bất kì trang phục nào đều sẽ trở nên gợi cảm. Cô được ca ngợi là "mỹ nhân quần jean" nhờ trang phục này tôn được điểm đẹp trên cơ thể của người mẫu Hàn.
Seolhuyn
Seolhuyn cũng là một "nữ thần quần jean" vì body cực kỳ nóng bỏng .Cũng như Candy, Seolhuyn thường chọn skinny jean vì tôn được dáng. Hiện tại cô cũng là một người mẫu trên MXH, cô có một khuôn mặt đáng yêu nhưng lại sở hữu một thân hình quyến rũ không thua kém một mỹ nhân Kpop nào. Sở hữu thân hình tuyệt vời nên khi cô nàng diện chiếc quần jean nào lên thì như rằng chiếc quần đó sinh ra là dành cho cô.
Lokyii
Nếu như hai cô nàng phía trên diện cho mình những chiếc quần dài thì cô hot girl đến từ Hong Kong lại chuộng những chiếc quần jean ngắn. Lokyii gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn cùng với thân hình nóng bỏng nên rất nhanh cô đã trở nên nổi tiếng trên MXH của Trung Quốc. Cô nàng theo đuổi hình tượng sexy nên không thể tránh khỏi việc cô diện những bộ trang phục thiếu vải. Trước đây người đẹp đã từng được khen ngợi là có gu ăn mặc tinh tế nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Nhưng bây giờ, cô nàng lại chọn cho mình những chiếc quần được xem là không vừa mắt với người đối diện.