3 hot girl lên sóng khi diện những chiếc quần jean lộ vòng 3 'nhức mắt', trùm cuối khiến người xem "khóc thét"

Nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng cao và với phái đẹp thì việc trau chuốt cho bản thân là điều chắc chắn cầu thiết. Dưới đây là ba cô nàng hot girl diện những chiếc quần Jean làm các đấng mày râu phải “mắt chữ A miệng chữ O”.

Nhắc đến các hot girl thì không thể thiếu cô nàng Candy Seul, cô nổi đình nổi đám trên các trang mạng của Hàn Quốc khi diện những chiếc quần jean ôm sát body và để lộ ra vòng 3 quyến rũ. Candy Seul hiện là người mẫu MXH với gu mặc mặc thời trang , đặc biệt là khi cô diện những chiếc quần jean. Sở hữu thân hình nóng bỏng nên cô nàng có thể diện bất kì trang phục nào đều sẽ trở nên gợi cảm. Cô được ca ngợi là "mỹ nhân quần jean" nhờ trang phục này tôn được điểm đẹp trên cơ thể của người mẫu Hàn.

Sở hữu body nên nên Seolhyun mặc gì cũng bốc. Ảnh: Internet

Seolhuyn cũng là một "nữ thần quần jean" vì body cực kỳ nóng bỏng .Cũng như Candy, Seolhuyn thường chọn skinny jean vì tôn được dáng. Hiện tại cô cũng là một người mẫu trên MXH, cô có một khuôn mặt đáng yêu nhưng lại sở hữu một thân hình quyến rũ không thua kém một mỹ nhân Kpop nào. Sở hữu thân hình tuyệt vời nên khi cô nàng diện chiếc quần jean nào lên thì như rằng chiếc quần đó sinh ra là dành cho cô.

Trang phục sân bay đơn giản nhưng cũng đã toát lên thần thái của cô gái xứ Hàn. Ảnh: Internet

Đôi chân dài miên man cùng với vòng 3 căng tròn đã làm cho cô nàng trông gợi cảm hơn. Ảnh: Internet

Thân hình nóng bỏng này là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Ảnh: Internet

Lokyii

Chiếc quần jean ngắn phần phía sau vòng 3 'không còn gì để rách'. Ảnh: Internet

Nếu như hai cô nàng phía trên diện cho mình những chiếc quần dài thì cô hot girl đến từ Hong Kong lại chuộng những chiếc quần jean ngắn. Lokyii gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn cùng với thân hình nóng bỏng nên rất nhanh cô đã trở nên nổi tiếng trên MXH của Trung Quốc. Cô nàng theo đuổi hình tượng sexy nên không thể tránh khỏi việc cô diện những bộ trang phục thiếu vải. Trước đây người đẹp đã từng được khen ngợi là có gu ăn mặc tinh tế nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Nhưng bây giờ, cô nàng lại chọn cho mình những chiếc quần được xem là không vừa mắt với người đối diện.

Sở hữu thân hình quyến rũ nhưng khi diện chiếc quần như thế này đã là điểm trừ trong mắt nhiều người. Ảnh: Internet