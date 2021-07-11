Hot girl Hà Thành ‘đốt mắt’ dân mạng mỗi lần lên đồ táo bạo khoe dáng chuẩn đẹp ngất ngây

Nhịp sống trẻ 11/07/2021 06:30

Nổi tiếng trong dàn người đẹp 9x của đất Hà Thành, Võ Phương Linh nhanh chóng chiếm trọn spotlight của cư dân mạng.

Khi điểm qua những gương mặt của dàn gái xinh 9x thì nhiều người không thể bỏ qua cái tên Võ Phương Linh. Cô nàng cũng là một hotgirl được chú ý và nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Bởi người đẹp gốc Cần Thơ luôn biết cách làm nổi bật mình với gương mặt xinh đẹp sắc sảo, thân hình chuẩn không cần chỉnh và luôn toát ra vẻ thần thái sang chảnh và quyến rũ. 

Đồng thời, người đẹp 9x còn khiến người ta "choáng ngợp" trước phong cách thời trang cá tính, độc đáo và gợi cảm đến không tưởng. Cô nàng luôn "đốt mắt" dân tình qua các trang phục cúp ngực kết hợp với quần jean ngắn, đồ nội y... khoe triệt để hình thể nóng bỏng của mình.

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Phương Linh không ngần ngại 'vạch áo' khoe hình thể nóng bỏng của mình - Ảnh: IGNV
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Những trang phục bodysuit ôm sát hình thể giúp cô nàng khoe trọn đường cong chuẩn đẹp - Ảnh: FBNV
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Khoản tạo dáng 'nóng mắt' của người đẹp 9x không phản cảm và hớ hênh - Ảnh: FBNV
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Cô nàng diện những 'bộ cánh' kiệm vải, khiến dân tình phải 'ngượng chín mặt' - Ảnh: FBNV

Cô nàng còn khiến cư dân mạng trầm trồ bởi sở thích đi du lịch khắp nơi của mình. Lần nào, người đẹp cũng tranh thủ check-in với những pha tạo dáng táo bạo và không gây phản cảm. Để có được một diện mạo bắt mắt như vậy, cô nàng đã phải trải qua quá trình luyện tập thể thao giữ dáng khá nhiều, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học và hợp lý.

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Nàng hotgirl khoe trọn những đường cong uốn lượn đầy 'mướt mắt' của mình - Ảnh: FBNV
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Vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn có ngoại hình cực chuẩn - Ảnh: FBNV
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Người đẹp đang hoạt động với tư cách là một người mẫu ảnh tự do - Ảnh: FBNV

Hiện tại, nàng hot girl đất Hà Thành đang là một trong những cô nàng nhận được nhiều sự quan tâm với hơn 350.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Với phong cách thời trang đa dạng và lợi thế sắc vóc chuẩn đẹp của mình, cô nàng cũng đang hoạt động với vai trò là một người mẫu ảnh tư do chuyên nghiệp.

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