Hot girl Hà Thành ‘đốt mắt’ dân mạng mỗi lần lên đồ táo bạo khoe dáng chuẩn đẹp ngất ngây

Khi điểm qua những gương mặt của dàn gái xinh 9x thì nhiều người không thể bỏ qua cái tên Võ Phương Linh. Cô nàng cũng là một hotgirl được chú ý và nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Bởi người đẹp gốc Cần Thơ luôn biết cách làm nổi bật mình với gương mặt xinh đẹp sắc sảo, thân hình chuẩn không cần chỉnh và luôn toát ra vẻ thần thái sang chảnh và quyến rũ.

Đồng thời, người đẹp 9x còn khiến người ta "choáng ngợp" trước phong cách thời trang cá tính, độc đáo và gợi cảm đến không tưởng. Cô nàng luôn "đốt mắt" dân tình qua các trang phục cúp ngực kết hợp với quần jean ngắn, đồ nội y... khoe triệt để hình thể nóng bỏng của mình.