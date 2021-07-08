Lộ danh tính chủ bản hit ‘Chị ong nâu phiên bản thất tình’, vừa hát hay học giỏi lại xinh đẹp hết nấc

Nhịp sống trẻ 08/07/2021 06:30

Mạng xã hội những ngày qua không ngừng rầm rộ bài hát “Chị ong nâu phiên bản thất tình”, chủ nhân của bản hit làm mọi người “mát mắt” vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Những ngày qua mạng xã hội sốt xình xịch ca khúc “Chị ong nâu và em bé phiên bản thất tình”, đúng như cái tên gọi của bản cover này, nhịp điệu của bài hát tuổi thơ không còn vui tươi, trong sáng mà chuyển thành buồn rười rượi, da diết thậm chí có phần hơi ‘thảm thiết’. Chính sự “ngược ngạo” đầy sáng tạo này đã giúp ca khúc được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhận về hàng triệu lượt view và bình luận khen ngợi. 

Lộ danh tính chủ bản hit ‘Chị ong nâu phiên bản thất tình’, vừa hát hay học giỏi lại xinh đẹp hết nấc - Ảnh 1
Đoạn clip 'chị ong nâu' gây bão những ngày qua - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip gây sốt do các thành viên của nhóm Hwang Cho lên ý tưởng thực hiện. Trong video, một chàng trai ngồi đánh đàn, một chàng trai khác với bộ dạng giả gái đứng bên cạnh thể hiện bài hát bằng cách nhép theo một giọng nữ đã thu âm sẵn trước đó. Ngoài việc chú ý đến nội dung sáng tạo thì cộng đồng mạng cũng dành không ít sự tò mò đến chủ nhân thật sự của giọng hát cao vút ấn tượng này. 

Lộ danh tính chủ bản hit ‘Chị ong nâu phiên bản thất tình’, vừa hát hay học giỏi lại xinh đẹp hết nấc - Ảnh 2
Bạn trai thể hiện bài hát bằng một nét diễn 'thần sầu' - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết người con gái “bí ẩn” đó chính là Soi Nguyễn, sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ thuật hóa của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Soi Nguyễn chia sẻ lý do mình không xuất hiện trên đoạn video hot hit rằng:

“Vì là ngẫu hứng nên không ghi hình, với cả mình cũng không biết diễn. Có khi mình mà xuất hiện lại không gây ra được hiệu ứng tốt thế ấy chứ. Bạn nam cosplay mình cũng duyên dáng mà đúng không?”

Không chỉ hát hay, học giỏi, khéo ăn khéo nói mà Soi Nguyễn còn gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp. Lướt 1 vòng trang cá nhân của “Chị ong nâu”, không khó để nhận ra cô luôn nổi bật trong mọi khung hình với gương mặt đẹp cùng gu thời trang đa dạng, từ bánh bèo đến cá tính đều có cả. 

Lộ danh tính chủ bản hit ‘Chị ong nâu phiên bản thất tình’, vừa hát hay học giỏi lại xinh đẹp hết nấc - Ảnh 3
'Chị ong nâu' gây sốt lần 2 bởi ngoại hình xinh đẹp của mình - Ảnh: FBNV
Lộ danh tính chủ bản hit ‘Chị ong nâu phiên bản thất tình’, vừa hát hay học giỏi lại xinh đẹp hết nấc - Ảnh 4
Cô nàng rất biết cách post dáng chụp hỉnh - Ảnh: FBNV
Lộ danh tính chủ bản hit ‘Chị ong nâu phiên bản thất tình’, vừa hát hay học giỏi lại xinh đẹp hết nấc - Ảnh 5
Vẻ đẹp chuẩn 'nàng thơ' của Soi Nguyễn - Ảnh: FBNV
Lộ danh tính chủ bản hit ‘Chị ong nâu phiên bản thất tình’, vừa hát hay học giỏi lại xinh đẹp hết nấc - Ảnh 6
Gái xinh sở hữu phong cách thời trang đa dạng - Ảnh: FBNV

Sau khi lộ diện, Soi Nguyễn nhận được rất nhiều lời kết bạn và những comment khen ngợi về giọng hát ấn tượng cùng vẻ ngoài chuẩn hot girl của mình. “Chị ong nâu” cho biết thời gian tới bản thân dự định cân đối thời gian cho việc thực tập và đi hát, cô tự tin mình sẽ làm tốt hai việc này.

Lộ danh tính chủ bản hit ‘Chị ong nâu phiên bản thất tình’, vừa hát hay học giỏi lại xinh đẹp hết nấc - Ảnh 7
Cô nàng vừa đăng tải bản cover 'Chim vành khuyên' hay không thua kém 'chị ong nâu' - Ảnh: Chụp màn hình
Lộ danh tính chủ bản hit ‘Chị ong nâu phiên bản thất tình’, vừa hát hay học giỏi lại xinh đẹp hết nấc - Ảnh 8
Cùng chúc cho 'chị ong nâu' xinh đẹp đạt được nhiều thành công trong tương lai - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Chị ong nâu hot girl Soi Nguyễn

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