Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O'

Nhịp sống trẻ 11/07/2021 07:00

Nhắc đến Hàn Quốc bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì - món ăn ngon, phim tình cảm lãng mạn? Hay các anh chàng đẹp trai như trong phim hay các cô nàng hot girl xinh xắn nóng bỏng?

Hàn Quốc không còn xa lạ với nhiều người khi các Idol Hàn góp mặt vào danh sách được tìm kiếm nhiều nhất trên MXH. Không chỉ là các Idol mới nổi tiếng trên MXH mà các hot girl với thân hình “nóng bỏng” cũng được săn đón ở xứ ở Kim Chi này. Khiến các anh chàng phải say mê, ngắm nhìn những đường cong tuyệt hảo.

Son Yoon Joo

Nữ hot girl này sở hữu thân hình gợi mà và không ngại khoe những đường congsexy lên trên mạng. Được biết cô nàng sinh năm 1992 là một nữ Streamer nổi tiếng của xứ Hàn. Với ưu thế về chiều cao cùng vóc dáng “nuột nà” cô nàng nhanh chóng thu hút một lượng fan hâm mộ và được tạp chí Playboy bình chọn là nữ thần đẹp nhất MXH.

Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 1

Hot girl Son Yoon Joo 

Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 2
 Thân hình cực nóng của Son Yoon Joo
Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 3
 Thả dáng bên bãi biển của hot girl Son Yoon Joo Ảnh: Amazing

Jeee6222

Cô nàng có nick name Jeee622 được cho là hot girl có vòng một “siêu khủng”. Trên Instagram cô nàng này đăng tải không thiếu những những ảnh gợi cảm và có phần thiếu vải. Khiến người xem có những pha “đớ người” vì độ chịu “khoe thân” của cô nàng. Cô hiện là người mẫu online là đối tượng xem mắt của các anh chàng độc thân.

Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 4
 Thân hình "bốc lửa" của Jeee622. Ảnh: Pinterest
Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 5
Body vạn người mê của Jeee622. Ảnh: Reddit
Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 6
Gương mặt hái ra tiền của cô nàng Jeee622. Ảnh: Internet

DJ Soda (Hwang So - Hee)

DJ Soda cô nàng này đến từ Seoul, Hàn Quốc. Không chỉ nổi tiếng ở xứ Hàn cô nàng còn nổi tiếng với những bạn trẻ ở khu vực Châu Á khi đăng tải các video chơi nhạc cực đỉnh. Kèm những biểu cảm đáng yêu nhưng không phần sexy gợi cảm. Cô nàng hiện nay là một trong những nữ DJ nóng bỏng nhất xứ Kim Chi và hút một lượng fan Quốc tế lớn về cho mình.

Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 7
 Đường cong nóng bỏng của nữ DJ Soha 
Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 8
DJ Soha
Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 9
Không cần bikini nóng bỏng, DJ Soha vẫn làm fan bỏng mắt 

Son Ju Hee

Gương mặt baby cô nàng hot girl này hiện đang là người mẫu online và nổi tiếng trong cộng đồng gái xinh ở Hàn Quốc.

Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 10
 Chân dung cô nàng hot girl Son Ju Hee
Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 11
Thân hình vạn người mê của Son Ju Hee 
Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 12
Cận cảnh chân dung của cô nàng

Jung Nari

Cô này này là người mẫu áo quần Hàn Quốc, nhờ vào khuôn mặt hái ra tiền và thân hình chuẩn từng “centimet” Jung Nari đã được không ít nhãn hàng lựa chọn làm đại sứ thương hiệu. Hiện tại cô đang khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 13
 Jung Nari trong trang phục thể thao gợi cảm 

 Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 14Vẻ đẹp của thiên thần nội y Jang Nari 

Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 15
Cận cảnh nhan sắc của cô nàng

Daunni

Daunni được cộng đồng mạng Hàn Quốc săn đón và “lăng xê” như một hot girl nóng bỏng nhất hiện nay. Với giao diện xinh đẹp như “thần tiên tỷ tỷ”  cô nàng cũng đã kéo về cho mình không ít lượng người theo dõi trên các trang cá nhân của mình.

Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 16
Thần tiên tỷ tỷ Daunni. Ảnh: Pinterrest
Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 17
Khoảnh khắc đời thời của Daunni.. Ảnh: Pinterest
Điểm mặt những hot girl xứ Hàn có “khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh” mỗi lần xuất hiện lại khiến dân mạng 'mắt chữ A, miệng chữ O' - Ảnh 18
 Cận cảnh nhan sắc của hot girl xứ Hàn. Ảnh: Pinterest

Nhờ những khuôn mặt đáng yêu cùng thân hình “bốc lửa” các hot girl xứ Hàn này đã mang về một lượng fan nhất định trong và ngoài nước. Kèm theo đó là những hợp đồng quảng cáo với mức cát – xê được cho là cao ngất ngưỡng và chẳng thua kém gì những Idol Hàn như hiện nay.

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