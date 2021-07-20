Bị chê bai 'mình hạc sương mai', hot girl Quảng Ninh khiến nhiều người 'trợn tròn mắt' bởi màn 'lột xác' ngoạn mục

Nhịp sống trẻ 20/07/2021 08:35

Từng sở hữu thân hình gầy gò trong quá khứ, Dạ Thảo bất ngờ trở nên gợi cảm, tự tin khoe dáng vóc nóng bỏng và chuẩn đẹp của mình trước bao người.

Dạ Thảo sinh năm 1998 đang là một trong những gương mặt trẻ xinh đẹp và được nhiều người chú ý trên mạng xã hội. Cô nàng gốc Quảng Ninh này từng khiến cộng đồng mạng "sốc nặng" khi cô mạnh dạn chia sẻ bức ảnh nhan sắc trong quá khứ. Trước khi "lột xác" thành một cô nàng hotgirl nóng bỏng và có sức hút, người đẹp 9x từng gầy gò, da đen nhẻm và thiếu sức sống.

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Dạ Thảo từng bị chê bai bởi nhan sắc thiếu sức sống của mình - Ảnh: IGNV

Sau một thời gian tích cực chăm sóc và "đúc" dáng, cô nàng vô cùng "hút mắt" nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình chuẩn không cần chỉnh. Đồng thời, làn da của cô nàng trở nên trắng mịn không tì vết, nổi bật cùng mái tóc bồng bềnh nữ tính. Vậy nên, không chỉ cánh mày râu "đổ đứ đừ" mà hội chị em còn ao ước và ghen tị không ngừng. 

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Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình 'bốc lửa' - Ảnh: IGNV
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Người đẹp sinh năm 1998 nổi bật nhờ lối ăn mặc phóng khoáng - Ảnh: IGNV

Ngoài ra, người đẹp còn gây ấn tượng bởi gu thời trang gợi cảm và quyến rũ vô cùng. Cô nàng thường diện những bộ váy ôm sát, hay những "bộ cánh" xẻ sâu ngực, bikini "hở bạo"...

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Cô nàng chuộng phong cách ăn mặc 'hở bạo' nên thường khiến bao người 'bỏng mắt' - Ảnh: IGNV
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Mọi người đều dành lời khen ngợi cho sắc vóc nóng bỏng của cô nàng - Ảnh: IGNV

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Hotgirl đã có màn đã 'thay da đổi thịt' đầy ngoạn mục - Ảnh: IGNV

Hiện tại, người đẹp sở hữu một trang cá nhân Instagram thu hút đến hơn 300 ngàn lượt theo dõi. Ngoài là một người mẫu ảnh, cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh quảng cáo cho các thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp, thời trang trong nước. 

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Ngoài thân hình bốc lửa, phong cách thời trang của cô nàng cũng nổi bật và khiến nhiều người thích thú.

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Từ khóa:   Dạ Thảo hotgirl Việt thân hình gợi cảm

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