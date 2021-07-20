Dạ Thảo sinh năm 1998 đang là một trong những gương mặt trẻ xinh đẹp và được nhiều người chú ý trên mạng xã hội. Cô nàng gốc Quảng Ninh này từng khiến cộng đồng mạng "sốc nặng" khi cô mạnh dạn chia sẻ bức ảnh nhan sắc trong quá khứ. Trước khi "lột xác" thành một cô nàng hotgirl nóng bỏng và có sức hút, người đẹp 9x từng gầy gò, da đen nhẻm và thiếu sức sống.

Dạ Thảo từng bị chê bai bởi nhan sắc thiếu sức sống của mình - Ảnh: IGNV

Sau một thời gian tích cực chăm sóc và "đúc" dáng, cô nàng vô cùng "hút mắt" nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình chuẩn không cần chỉnh. Đồng thời, làn da của cô nàng trở nên trắng mịn không tì vết, nổi bật cùng mái tóc bồng bềnh nữ tính. Vậy nên, không chỉ cánh mày râu "đổ đứ đừ" mà hội chị em còn ao ước và ghen tị không ngừng.