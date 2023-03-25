Hiện tượng mạng nổi đình đám Bà Tưng sau 10 năm, lui dần khỏi showbiz, đi chùa ăn chay trường, không còn nổi loạn như xưa

Nhịp sống trẻ 25/03/2023 06:18

Bà Tưng từng là hiện tượng nhận nhiều ‘gạch đá’ bởi những chiêu trò phản cảm trên mạng. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô đã kín tiếng hơn trong cuộc sống. Dù đã 10 năm nhưng Bà Tưng vẫn nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Vào những năm 2012 - 2013, Huyền Anh (biệt danh Bà Tưng) không phải là cái tên xa lạ đối với giới trẻ việt lúc bấy giờ. Bà Tưng nổi lên nhờ những chiêu trò gây phản cảm suốt thời gian đó. Cô cũng chính là một trong những người đầu tiên theo trend "đủ bao nhiêu like tôi sẽ làm gì đó".

Hiện tượng mạng nổi đình đám Bà Tưng sau 10 năm, lui dần khỏi showbiz, đi chùa ăn chay trường, không còn nổi loạn như xưa - Ảnh 1
Bà Tưng từng 'gây sốt' bởi những chiêu trò phản cảm

Bà Tưng tên thật là Lê Thị Huyền Anh, sinh năm 1993 tại Nghệ An. Sau khi học hết lớp 10, cô theo anh trai vào TP.HCM sinh sống và theo học đại học ngành thiết kế nội thất.

Ban đầu người đẹp 9X nổi lên nhờ clip nhảy sexy, phô da thịt và những quan điểm gây sốc. Sau đó, Bà Tưng tiếp tục công khai phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp nhan sắc. Từ gương mặt mộc mạc với chiếc mũi thấp, cô "nâng cấp" toàn diện ngoại hình để trở nên nóng bỏng, sắc sảo hơn. Với độ nổi tiếng lúc bấy giờ, cư dân mạng cho rằng Bà Tưng sẽ có bước tiến dài trong showbiz.

Hiện tượng mạng nổi đình đám Bà Tưng sau 10 năm, lui dần khỏi showbiz, đi chùa ăn chay trường, không còn nổi loạn như xưa - Ảnh 2
Bà Tưng công khai phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc lúc bấy giờ

Đúng như dự đoán, cô lấn sân sang showbiz với vai trò ca sĩ. Sở hữu gương mặt xinh xắn, ba vòng gợi cảm, hot girl Nghệ An khiến dân tình xôn xao suốt thời gian dài.

Tháng 8/2013, Bà Tưng bị bá chí chỉ trích nặng nề. Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng có quyết định cấm Bà Tưng diễn trên toàn quốc sau khi cô để lộ hình ảnh phản cảm khi biểu diễn tại một quán bar.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác để thêm nổi tiếng, Bà Tưng đã chọn cách “ở ẩn” sau quãng thời gian tai tiếng đó, bởi cô cho biết rằng cô chẳng còn ham muốn những xô bồ, thị phi.'

Hiện tượng mạng nổi đình đám Bà Tưng sau 10 năm, lui dần khỏi showbiz, đi chùa ăn chay trường, không còn nổi loạn như xưa - Ảnh 3
Người đẹp 9X thấy hối hận vì những việc làm ngày xưa của mình

Đến hiện tại đã qua 10 năm, nhưng tin tức của cô vẫn khiến dân tình quan tâm. Hiện tại, cô nàng độc thân này đã chín chắn hơn, dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và các hoạt động tích cực hướng tới cộng đồng. Đến bây giờ, khi hỏi lại quá khứ đầy tai tiếng của mình, Bà Tưng cảm thấy rất hối hận.

Cựu hot girl 9X cho biết: “Quãng thời gian dừng lại ấy, em cũng bị khủng hoảng đến mức muốn trầm cảm, suy sụp trước tiếng cười nhạo của rất nhiều người.”

Hiện tượng mạng nổi đình đám Bà Tưng sau 10 năm, lui dần khỏi showbiz, đi chùa ăn chay trường, không còn nổi loạn như xưa - Ảnh 4
Khi rút lui dần ra khỏi showbiz, Bà Tưng sống kín tiếng hơn, thay đổi lối sống

Chia sẻ về quãng thời gian hiện tại, Huyền Anh cho biết bản thân cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng. Cô cho biết mỗi khi rảnh rỗi cô thường đi tập gym để rèn luyện sức khỏe hoặc đi chùa để tĩnh tâm. Nếu có nhiều thời gian dài hơn cô sẽ đi du lịch để trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới, tiếp xúc con người, văn hoá của nơi đó. Đặc biệt, cô cảm thấy vô cùng thích thú và nhận ra đất nước mình tuyệt đẹp với vô số những địa điểm du lịch hấp dẫn.

Hiện tượng mạng nổi đình đám Bà Tưng sau 10 năm, lui dần khỏi showbiz, đi chùa ăn chay trường, không còn nổi loạn như xưa - Ảnh 5
Bây giờ những lúc rãnh rỗi cô thường đi tập gym và đi du 

 

Hiện tượng mạng nổi đình đám Bà Tưng sau 10 năm, lui dần khỏi showbiz, đi chùa ăn chay trường, không còn nổi loạn như xưa - Ảnh 6
Sau 10 năm nổi tiếng, Bà Tưng vẫn được dân tình đặc biệt quan tâm

Và cô nàng cũng đã thực hiện được ước mơ của 10 năm trước là mua được một căn nhà ở TP.HCM để đón mẹ vào sống cùng.

Hiện tượng mạng nổi đình đám Bà Tưng sau 10 năm, lui dần khỏi showbiz, đi chùa ăn chay trường, không còn nổi loạn như xưa - Ảnh 7
Cô nàng vẫn đi theo phong cách sexy nhưng biết tiết chế, không còn phảm cảm như thời xưa
Hiện tượng mạng nổi đình đám Bà Tưng sau 10 năm, lui dần khỏi showbiz, đi chùa ăn chay trường, không còn nổi loạn như xưa - Ảnh 8
Bà Tưng thay đổi tích cực, muốn hướng đến cộng đồng nhiều hơn
Hiện tượng mạng nổi đình đám Bà Tưng sau 10 năm, lui dần khỏi showbiz, đi chùa ăn chay trường, không còn nổi loạn như xưa - Ảnh 9
Nhan sắc của bà Tưng hiện tại khiến nhiều người xuýt xoa
Cuộc sống của Huyền Baby hiện tại sau 10 năm làm dâu nhà hào môn, làm mẹ 2 con nhưng vẫn đẹp 'không chổ chê', được chồng tặng biệt phủ 80 tỷ

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Hot girl Huyền Baby là một cái tên nổi đình nổi đám trong showbiz Việt vào 13 năm trước. Sau khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy, cuộc sống của cô bây giờ như một ‘bà hoàng’ thứ thiệt.

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Từ khóa:   Bà Tưng Huyền Anh bà Tưng Huyền Anh

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