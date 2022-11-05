Em gái Linh Ngọc Đàm khoe ảnh miễn chê, bao anh xin "xếp hàng"

Nhịp sống trẻ 05/11/2022 18:37

Không bị cái bóng của chị gái lu mờ, thay vào đó, em gái Linh Ngọc Đàm là Đàm Minh Ngọc chọn hướng đi riêng và được nhiều người chú ý.

Đàm Minh Ngọc là cái tên không còn xa lạ gì với nhiều netizen. Gái xinh GEN Z này được biết tới là em gái nữ streamer, Youtuber và người mẫu ảnh Linh Ngọc Đàm.

Em gái Linh Ngọc Đàm gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng khuôn mặt baby. Nhìn sơ qua thì vẻ ngoài của Minh Ngọc không khác chị gái là mấy, thậm chí, nhiều người còn lầm tưởng họ là chị em sinh đôi. Với ngoại hình nổi bật này, hiện tại, hot girl GEN Z Đàm Minh Ngọc cũng là một mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng lựa chọn.

Em gái Linh Ngọc Đàm khoe ảnh miễn chê, bao anh xin 'xếp hàng' - Ảnh 1
Đàm Minh Ngọc là cái tên không còn xa lạ gì với nhiều netizen. Gái xinh GEN Z này được biết tới là em gái nữ streamer, Youtuber và người mẫu ảnh Linh Ngọc Đàm.

Đàm Minh Ngọc sinh năm 2002, hiện tại đang là sinh viên ngành Thiết kế thời trang của Trường Đại học Hoa Sen. Có lẽ vì yêu thích thời trang nên phong cách của cô nàng cũng rất nổi bật, hút mắt.

Em gái Linh Ngọc Đàm khoe ảnh miễn chê, bao anh xin 'xếp hàng' - Ảnh 2
Đàm Minh Ngọc sinh năm 2002, hiện tại đang là sinh viên ngành Thiết kế thời trang của Trường Đại học Hoa Sen.

Đi ngược lại với phong cách "tổng tài" chất lừ của chị gái, Minh Ngọc có vẻ chuộng style nhẹ nhàng, nhiều lần hạ gục trái tim của bao chàng trai bởi sự ngọt ngào. Ngoài đời, mối quan hệ của hai chị em nhà Linh Ngọc Đàm cũng nổi tiếng thân thiết.

Em gái Linh Ngọc Đàm khoe ảnh miễn chê, bao anh xin 'xếp hàng' - Ảnh 3
Đi ngược lại với phong cách "tổng tài" chất lừ của chị gái, Minh Ngọc có vẻ chuộng style nhẹ nhàng, nhiều lần hạ gục trái tim của bao chàng trai bởi sự ngọt ngào.

Minh Ngọc hiện tại đang sinh sống cùng chị gái tại TP HCM và thường xuyên xuất hiện trong các video của Linh Ngọc Đàm. Dù 2 chị em sống cùng nhà nhưng “Đàm tổng” được nhiều người nhận xét chuẩn "chị gái nhà người ta" vì luôn yêu thương, cưng chiều, tặng nhiều quà xịn cho em gái.

Năm 2020, vào thời điểm Minh Ngọc nhập học Đại học, “Đàm tổng” đã không ngần ngại mạnh tay đầu tư, sắm sửa đồ dùng học tập cho em gái chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa mới. Thậm chí, Minh Ngọc còn được chị gái hỗ trợ, chu cấp cho tiền học đắt đỏ.

Em gái Linh Ngọc Đàm khoe ảnh miễn chê, bao anh xin 'xếp hàng' - Ảnh 4
Dù 2 chị em sống cùng nhà nhưng “Đàm tổng” được nhiều người nhận xét chuẩn "chị gái nhà người ta" vì luôn yêu thương, cưng chiều, tặng nhiều quà xịn cho em gái.

Với nhan sắc xinh đẹp, dễ thương cùng sự hiểu chuyện, biết điều của mình nên có lần, trong một bài đăng trên trang cá nhân, khi chị gái Linh Ngọc Đàm “mở hội kén rể” cho Minh Ngọc, đã có không ít chàng trai xin “ứng tuyển” với những bình luận vô cùng dễ thương.

Em gái Linh Ngọc Đàm khoe ảnh miễn chê, bao anh xin 'xếp hàng' - Ảnh 5
khi chị gái Linh Ngọc Đàm “mở hội kén rể” cho Minh Ngọc, đã có không ít chàng trai xin “ứng tuyển” với những bình luận vô cùng dễ thương.

Linh Ngọc Đàm cũng từng chia sẻ rằng “đi học thì chi bao nhiêu cũng đáng” và khen em gái Minh Ngọc “biết tự kiếm tiền và thương chị lắm nên thấy đồng tiền bỏ ra xứng đáng thật sự”.

Em gái Linh Ngọc Đàm khoe ảnh miễn chê, bao anh xin 'xếp hàng' - Ảnh 6
Linh Ngọc Đàm cũng từng chia sẻ rằng “đi học thì chi bao nhiêu cũng đáng” và khen em gái Minh Ngọc “biết tự kiếm tiền và thương chị lắm nên thấy đồng tiền bỏ ra xứng đáng thật sự”.
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