Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng

Từng là hot girl Hà thành đình đám một thời, Vân Navy gây ấn tượng với khán giả nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Cô từng đoạt giải Á quân trong cuộc thi Miss Audition 2018. Không chỉ có thế mạnh ngoại hình, Vân Navy còn rất đa tài, cô vừa có khả năng diễn xuất, vừa có khả năng hát hò và sáng tác. Cô từng tham gia những bộ phim như: "Nhật ký Vàng Anh"; "Mùa tinh khôi"; "Tình như chiếc bóng"; "5s Online"... Cô thổi hồn vào vai diễn quá xuất sắc khiến công chúng cho rằng không ai có thể thay thế được.

Vân Navy từng là hot girl Hà thành đình đám một thời - Ảnh: Internet

Cô từng tham gia những bộ phim như: "Nhật ký Vàng Anh"; "Mùa tinh khôi"; "Tình như chiếc bóng"; "5s Online"... - Ảnh: Internet

Vân Navy còn rất đa tài, cô vừa có khả năng diễn xuất, vừa có khả năng hát hò và sáng tác - Ảnh: Internet

Công việc của Vân Navy khá thuận lợi giúp cô có nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mặc dù có tiềm năng để tiến sâu vào làng giải trí nhưng Vân Navy ngừng đóng phim và lui về kinh doanh khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Được biết vào năm năm 2014, hot girl một thời Nam tiến để kinh doanh. Sự vất vả của hot girl cũng được đền đáp xứng đáng. Cô liên tiếp mua tặng bố mẹ nhà, mua xế hộp 2 tỷ tặng chị gái và muốn tiết kiệm tiền phụng dưỡng bố mẹ người thân. Cô tự hào vì 10 năm trước người ta biết đến mình là Vân Navy, 10 năm sau giới kinh doanh gọi bằng cái tên "Xị Đẹp". Xưa là hot teen, giờ là doanh nhân đúng nghĩa.