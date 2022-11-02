Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng

Nhịp sống trẻ 02/11/2022 09:24

Dù không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, song Vân Navy vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Từng là hot girl Hà thành đình đám một thời, Vân Navy gây ấn tượng với khán giả nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Cô từng đoạt giải Á quân trong cuộc thi Miss Audition 2018. Không chỉ có thế mạnh ngoại hình, Vân Navy còn rất đa tài, cô vừa có khả năng diễn xuất, vừa có khả năng hát hò và sáng tác. Cô từng tham gia những bộ phim như: "Nhật ký Vàng Anh"; "Mùa tinh khôi"; "Tình như chiếc bóng"; "5s Online"... Cô thổi hồn vào vai diễn quá xuất sắc khiến công chúng cho rằng không ai có thể thay thế được.

Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 1
Vân Navy từng là hot girl Hà thành đình đám một thời - Ảnh: Internet
Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 2
Cô từng tham gia những bộ phim như: "Nhật ký Vàng Anh"; "Mùa tinh khôi"; "Tình như chiếc bóng"; "5s Online"...  - Ảnh: Internet
Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 3
Vân Navy còn rất đa tài, cô vừa có khả năng diễn xuất, vừa có khả năng hát hò và sáng tác - Ảnh: Internet
Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 4
 Công việc của Vân Navy khá thuận lợi giúp cô có nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mặc dù có tiềm năng để tiến sâu vào làng giải trí nhưng Vân Navy ngừng đóng phim và lui về kinh doanh khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Được biết vào năm năm 2014, hot girl một thời Nam tiến để kinh doanh. Sự vất vả của hot girl cũng được đền đáp xứng đáng. Cô liên tiếp mua tặng bố mẹ nhà, mua xế hộp 2 tỷ tặng chị gái và muốn tiết kiệm tiền phụng dưỡng bố mẹ người thân. Cô tự hào vì 10 năm trước người ta biết đến mình là Vân Navy, 10 năm sau giới kinh doanh gọi bằng cái tên "Xị Đẹp". Xưa là hot teen, giờ là doanh nhân đúng nghĩa. 

Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 5
Nhan sắc sau khi "dao kéo" của Vân Navy nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán vì quá khác so với trước - Ảnh: Internet
Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 6
Cựu hot girl cũng thừa nhận việc sửa mũi - Ảnh: Internet

Sau khi rút lui khỏi showbiz Việt, nhan sắc Vân Navy nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán vì quá khác so với trước. Dù vậy, cô chỉ thừa nhận việc sửa mũi. Cựu hot girl từng bức xúc khi vẻ ngoài của mình bị cư dân mạng nhận xét bằng những lời lẽ gây tổn thương. Cô khuyên các bạn trẻ đừng nên tốn thời gian để phán xét, thay vào đó hãy tập trung phát triển sự nghiệp, học vấn.

Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 7

Đầu năm 2019, Vân Navy lên xe hoa với người chồng tên Tân Trần, một doanh nhân trẻ thành đạt người Sài Gòn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vô cùng hoàng tráng ở cả Hà Nội và Sài Gòn.

Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 8
Chồng của Vân Navy tên Tân Trần, một doanh nhân trẻ thành đạt người Sài Gòn - Ảnh: Internet
Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 9
Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vô cùng hoàng tráng ở cả Hà Nội và Sài Gòn - Ảnh: Internet

Tuy đã trải qua sinh nở nhưng thần sắc của Vân Navy vẫn không khác gì so với ngày còn độc thân. Cô khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì vẫn giữ được ngoại hình gợi cảm, làn da sáng nổi bật, gu thời trang cũng hấp dẫn không kém.

Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 10
Cô khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì vẫn giữ được ngoại hình gợi cảm, làn da sáng nổi bật, gu thời trang cũng hấp dẫn - Ảnh: Internet
Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng - Ảnh 11
Vân Navy cũng được chồng hết mực chiều chuộng, yêu thương - Ảnh: Internet

Trong cuộc sống hôn nhân, Vân Navy cũng được chồng hết mực chiều chuộng, yêu thương. Cô thường xuyên được nhận những món quà khủng từ chồng. Dù không còn chạy theo showbiz nhưng cô có cuộc sống viên mãn bậc nhất khiến nhiều người xuýt xoa.

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Từ khóa:   Vân Navy hot girl 5S Online giàu có giải nghệ

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