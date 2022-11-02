Cuộc sống giàu có của 'hot teen' Vân Navy: Không chịu mua kim cương đồ hiệu là chồng mắng

Dù không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, song Vân Navy vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.
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Từng là hot girl Hà thành đình đám một thời, Vân Navy gây ấn tượng với khán giả nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Cô từng đoạt giải Á quân trong cuộc thi Miss Audition 2018. Không chỉ có thế mạnh ngoại hình, Vân Navy còn rất đa tài, cô vừa có khả năng diễn xuất, vừa có khả năng hát hò và sáng tác. Cô từng tham gia những bộ phim như: "Nhật ký Vàng Anh"; "Mùa tinh khôi"; "Tình như chiếc bóng"; "5s Online"... Cô thổi hồn vào vai diễn quá xuất sắc khiến công chúng cho rằng không ai có thể thay thế được.
Mặc dù có tiềm năng để tiến sâu vào làng giải trí nhưng Vân Navy ngừng đóng phim và lui về kinh doanh khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Được biết vào năm năm 2014, hot girl một thời Nam tiến để kinh doanh. Sự vất vả của hot girl cũng được đền đáp xứng đáng. Cô liên tiếp mua tặng bố mẹ nhà, mua xế hộp 2 tỷ tặng chị gái và muốn tiết kiệm tiền phụng dưỡng bố mẹ người thân. Cô tự hào vì 10 năm trước người ta biết đến mình là Vân Navy, 10 năm sau giới kinh doanh gọi bằng cái tên "Xị Đẹp". Xưa là hot teen, giờ là doanh nhân đúng nghĩa.
Sau khi rút lui khỏi showbiz Việt, nhan sắc Vân Navy nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán vì quá khác so với trước. Dù vậy, cô chỉ thừa nhận việc sửa mũi. Cựu hot girl từng bức xúc khi vẻ ngoài của mình bị cư dân mạng nhận xét bằng những lời lẽ gây tổn thương. Cô khuyên các bạn trẻ đừng nên tốn thời gian để phán xét, thay vào đó hãy tập trung phát triển sự nghiệp, học vấn.
Đầu năm 2019, Vân Navy lên xe hoa với người chồng tên Tân Trần, một doanh nhân trẻ thành đạt người Sài Gòn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vô cùng hoàng tráng ở cả Hà Nội và Sài Gòn.
Tuy đã trải qua sinh nở nhưng thần sắc của Vân Navy vẫn không khác gì so với ngày còn độc thân. Cô khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì vẫn giữ được ngoại hình gợi cảm, làn da sáng nổi bật, gu thời trang cũng hấp dẫn không kém.
Trong cuộc sống hôn nhân, Vân Navy cũng được chồng hết mực chiều chuộng, yêu thương. Cô thường xuyên được nhận những món quà khủng từ chồng. Dù không còn chạy theo showbiz nhưng cô có cuộc sống viên mãn bậc nhất khiến nhiều người xuýt xoa.