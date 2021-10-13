Chỉ vì muốn 'đọ' body với công chúng, 'hot mom' hào phóng khoe 'ngực trần', quần tụt khoe vòng eo

Nữ streamer Ohttomom là một trong những hot mom có lượng người theo dõi lớn trên các trang mạng xã hội. Một trong những đặc điểm thu hút của cô nàng chính là gương mặt xinh đẹp, cùng vóc dáng gợi cảm và quyến rũ dù đã là "gái một con".
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Ohttomom hiện là một trong những nữ streamer nổi tiếng và luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Không những sở hữu gương mặt "trẻ hóa", tươi tắn, đẹp không tỳ vết mà cô nàng còn có một thân hình "đồng hồ cát" chuẩn đẹp và nóng bỏng, khiến nhiều người không thể rời mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Cô nàng thường xuyên khoe vòng eo "con kiến", săn chắc, nổi bật với vòng một và vòng ba đẫy đà và căng tròn trên trang cá nhân của mình. Đồng thời, dân tình còn ấn tượng với phong cách thời trang cực kỳ "kiệm vải" và tôn dáng với áo ngắn, bikini hay mặc nội y gợi cảm. Thi thoảng, mẹ một con cô nàng hoàn toàn “lột xác” khi diện bodysuit khoét hông cao, kết hợp quần jean đầy cá tính và nổi loạn.
Tự nhận mình là một người "nghiện" rèn luyện thể hình, cô nàng streamer lại còn khiến cho không ít fan phải sửng sốt sau khi khoe thành quả tập luyện của mình. Tuy nhiên, thay vì diện áo tập hay các trang phục phổ biến, nàng hot girl "chơi lớn" khi gần như thả rông toàn bộ nửa trên của cơ thể. Thậm chí, ngay cả phần quần cũng được cô nàng kéo tụt xuống để khoe trọn vẹn vòng eo thọn gọn của mình. Nhiều người đã dành cho cô nàng những lời khen ngợi nhiệt liệt trước những đường cong mỹ miều của cô nàng.
Hiện nay, cô thường gần gũi tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội Instagram và một số hoạt động chụp ảnh, quảng cáo cho các thương hiệu thời trang. Dù đã không còn trẻ trung, thậm chí từng hạ sinh quý tử, thế nhưng cô nàng khá nổi tiếng và được quan tâm hơn nhiều cô nàng hot girl trẻ đẹp khác.