Cặp bạn thân 'chưa cai bỉm' đã gây sốt nhờ thần thái 'nháy ảnh' đỉnh cao, biểu cảm khiến CĐM 'nhìn là yêu'

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, 2 em bé gấy sốt là bé Haha (8 tháng) và Mun (7 tháng) cùng sống tại thành phố biển Vũng Tàu là đôi bạn thân từ thuở lọt lòng. Mẹ của Haha là chị Thanh Hằng chia sẻ chị và mẹ của Mun là đồng nghiệp từ lúc mới vào nghề. Cả 2 chơi rất thân với nhau, sau đó lại sinh con gái cùng năm Mèo nên lại càng thêm thân thiết. 2 em bé dù còn nhỏ nhưng được các mẹ dẫn đi khắp nơi, từ ăn uống, vui chơi...

Mới đây, loạt bức ảnh check-in của 2 bé gái được mẹ chia sẻ trên MXH đã thu về lượt tương tác khủng, khiến các mẹ mê mệt. Hai cô bé với biểu cảm cực kỳ đáng yêu, xinh xỉu trong bộ đồ đôi. Chẳng cần tạo dáng, biểu cảm của 2 cô bé đã đủ khiến người đối diện phải "yêu mãi thôi".

Theo bà mẹ trẻ, thay vì giữ con chỉ ở nhà, chị và người bạn thân cùng chung quan điểm nên đưa trẻ nhỏ ra ngoài, đi chơi, du lịch từ sớm. Việc tiếp xúc với thiên nhiên sẽ giúp con biết thêm nhiều điều mới, khám phá những thứ thú vị. Nhiều người cho rằng con trẻ ra ngoài dễ ốm nhưng nếu chỉ giữ bé trong nhà, sức đề kháng của trẻ khó mà cải thiện.

"Với niềm đam mê con gái nên 2 người mẹ thường diện đồ đôi cho các con và hẹn nhau chụp ảnh vào mỗi cuối tuần. Bức hình này được chụp khoảng 4h lúc hoàng hôn của biển Vũng Tàu. Chụp khá nhanh vì 2 bé trộm vía rất hợp tác. Các con rất vui mỗi khi được mẹ cho đi chơi chụp ảnh hóng mát và đó cũng là niềm vui của mẹ mỗi cuối tuần", chị Hằng chia sẻ.

Nhìn loạt ảnh đáng yêu của 2 bé, không ít người đã để lại bình luận thích thú trước biểu cảm như "siêu mẫu nhí" hết sức ngộ nghĩnh.

Việc tạo điều kiện cho trẻ vui chơi bên ngoài mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ.

Giúp xây dựng thể chất cho trẻ em khỏe mạnh hơn. Không nơi nào tốt hơn môi trường bên ngoài để chạy, nhảy, ném bóng, bắt, kéo đồ vật, nâng và mang đồ vật. Tất cả những hành động này của trẻ đòi hỏi các kỹ năng vận động và chúng sẽ được cải thiện khi thực hành thường xuyên. Em bé đi chơi ngoài trời có cơ hội luyện tập thể dục nhiều hơn và nhanh chóng đạt được các kỹ năng, chẳng hạn như đẩy và kéo đồ vật. Các nghiên cứu cho thấy trẻ em đốt cháy nhiều calo hơn ở ngoài trời, giúp ngăn ngừa béo phì, củng cố hệ xương và cơ bắp. Em bé đi chơi dưới ánh nắng mặt trời tạo ra vitamin D trong cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn và ít mắc các bệnh mãn tính hơn.

Góp phần phát triển nhận thức và xã hội/cảm xúc. Cho trẻ đi chơi bên ngoài trời một cách tự do giúp trẻ em học cách giao tiếp, chia sẻ và phát triển các kỹ năng hành vi tích cực khác với những người xung quanh. Theo thời gian, chúng dần có nhiều khả năng sáng tạo, khám phá và tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng như phát huy tối đa những khả năng của chính mình. Khi em bé đi chơi nhiều, chúng có cơ hội để sáng tạo và chơi nhiều trò chơi hơn với anh chị em hoặc bạn bè, những tương tác này giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, hợp tác và tổ chức. Ngoài ra, không khí trong lành và vui chơi một cách tự do có tác dụng làm giảm mức độ căng thẳng của trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện kỹ năng cảm nhận. Một nghiên cứu khoa học về thị lực và đo thị lực đã chỉ ra rằng những em bé đi chơi thường xuyên có tầm nhìn xa tốt hơn những đứa trẻ luôn ở trong nhà. Đặc biệt, trẻ mẫu giáo có thể học được nhiều hơn những điều mới thông qua các giác quan của chúng. Hãy nghĩ đến niềm vui của một đứa trẻ mới biết đi khi nhìn thấy những con vật mới (thị giác), dừng lại bên một luống hoa thơm (ngửi và sờ), quan sát các vũng nước và dậm chân (thính giác và xúc giác) hoặc ăn quả mọng được cha mẹ cho phép từ một bụi cây (vị ). Ngược lại, trẻ dán mắt vào màn hình tivi và các thiết bị điện tử chỉ sử dụng hai giác quan, bao gồm thính giác và thị giác. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Tăng khả năng chú ý. Em bé đi chơi ngoài trời thường xuyên sẽ tò mò hơn, tự chủ hơn và có khả năng tập trung với công việc lâu hơn. Những trẻ dành phần lớn thời gian ở trong nhà, ít tiếp xúc với các hoạt động vui chơi bên ngoài cho thấy khả năng bắt đầu hoặc tham gia vào các hoạt động mới kém hơn. Trên thực tế, các nghiên cứu về trẻ em được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) cho thấy những trẻ ADHD dành thời gian đáng kể ở ngoài trời sẽ biểu hiện ít triệu chứng hơn.

Phát triển trong hạnh phúc và tăng khả năng hoạt động của hệ miễn dịch. Ánh sáng ngoài trời kích thích tuyến tùng, bộ phận này của não rất quan trọng để giữ cho hệ thống miễn dịch của chúng ta mạnh mẽ và làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Dành thời gian cho em bé đi chơi, khám phá thiên nhiên cũng có liên quan đến tác dụng cải thiện tâm trạng và cảm thấy hạnh phúc hơn. Một điểm cộng nữa là những đứa trẻ hòa đồng với thiên nhiên có nhiều khả năng trở thành những người lớn biết trân trọng thiên nhiên và muốn bảo vệ môi trường.

Nguồn: Bệnh viện đa khoa VinMec