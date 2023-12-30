Xúc động clip người mẹ vỡ òa khi con gái từ Nhật trở về, giả làm khách mua hàng

Nhịp sống trẻ 30/12/2023 17:31

Người mẹ không biết cô gái là ai, cho đến khi phát hiện chính là con gái giả làm khách mua hàng trở về.

Theo Dân Trí, đoạn clip xúc động như sau. Không báo trước để tạo bất ngờ cho gia đình, cô cùng một người bạn đến nơi mẹ bán hàng để "thử lòng". Cô đội mũ, bịt kín mặt, tiến lại gần hỏi mua tôm, cá.

Người mẹ tư vấn và bán hàng nhiệt tình mà không nhận ra con gái. Đến lúc thanh toán, thấy cô đưa ra tờ tiền Nhật, người mẹ ngước nhìn, vỡ òa phát hiện vị khách đặc biệt chính là con gái đi Nhật gần 4 năm chưa về nhà.

Không giấu được cảm xúc, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở. Cô nghẹn ngào hỏi: "Mẹ không nhận ra con à?". Trong giây phút đó, người phụ nữ lớn tuổi không nói nên lời, chỉ biết ôm con rồi đưa tay lau nước mắt.

Xúc động clip người mẹ vỡ òa khi con gái từ Nhật trở về, giả làm khách mua hàng - Ảnh 1

 

Xúc động clip người mẹ vỡ òa khi con gái từ Nhật trở về, giả làm khách mua hàng - Ảnh 2

Video mẹ òa khóc khi con gái từ Nhật về đón Tết vờ làm khách mua hàng. Ảnh: Internet

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xúc động trước khoảnh khắc đoàn tụ đầy bất ngờ này của hai mẹ con.

"Những video theo trend này, xem lần nào cũng nghẹn ngào. Thương bố mẹ nhiều quá"

"Có ai để ý cái cặp lồng cơm của mẹ bạn ấy không, thương mẹ vất vả bộn bề, sự hi sinh chịu đựng vất vả của mẹ, con cái chỉ cần ngoan khoẻ mạnh là mẹ vui lòng rồi"

"Thật sự mình là con trai, mà sao xem những video như này cứ tự nhiên rơi cả nước mắt", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Những đoạn video nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút từ 2 đến gần 5 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận.

Cũng theo Dân Trí, nhân vật chính trong video trên là chị Hằng (sống tại Nhật Bản) và bà K. (sống tại Bắc Giang). Chị Hằng kể hôm đó từ tỉnh Toyama về Việt Nam chơi Tết 2 tháng rồi sau đó quay lại Nhật Bản. Chị Hằng sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh, lần đầu về Việt Nam sau 3 năm 9 tháng xa nhà. Gia đình có 4 chị em đều đã lập gia đình và đi làm xa, chỉ còn vợ chồng bà K. nương tựa vào nhau.

Chị Hằng bất ngờ khi những video này được chia sẻ lại sau gần một năm, nói rất nhớ nhà và muốn bỏ tất cả để trở về trong vòng tay bố mẹ.

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Hai mẹ con vỡ òa hạnh phúc ôm lấy nhau. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VietNamNet, vào năm 2022, Vào vai một vị khách đến mua hàng, cô gái có tài khoản Nhi Nhỏ Nhắn xa nhà 3 năm muốn tạo bất ngờ cho mẹ nhưng suýt khóc vì mẹ không nhận ra mình.

Bố mẹ Nhi có hai người con là cô và anh trai. 7 năm trước, Nhi và chồng sang Nhật sinh sống và lập nghiệp. Hai người dự tính 2 năm tới sẽ về hẳn Việt Nam để được gần gia đình nhiều hơn. Nhi bất ngờ vì clip về thăm nhà của mình được nhiều người quan tâm đến vậy.

"Mình cũng chỉ muốn mang lại bất ngờ cho mẹ và không nghĩ lại được mọi người quan tâm đến thế. Mình hi vọng sẽ truyền tải được chút thông điệp về tình mẫu tử. Chẳng có gì vui hơn là giây phút về nhà, được đoàn tụ người thân", Nhi bộc bạch trên VietNamNet.

 

 

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