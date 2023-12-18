Hot MXH: Bất ngờ trước danh tính và nhan sắc của cô gái cười tươi rói sau khi rời tòa ly hôn

Nhịp sống trẻ 18/12/2023 09:43

Người phụ nữ hot MXH với phản ứng lạ khi rời khỏi tòa án ly hôn khiến dư luận không khỏi tò mò.

Cặp đôi trước đấy ít phút còn là vợ chồng, rời khỏi tòa án mỗi người một nơi. Người đàn ông không tỏ thái độ gì nhiều, bước đi khá vội vã còn người phụ nữ vô cùng thoải mái, nở nụ cười “tự do”.

Nhiều luồng ý kiến đưa ra dưới clip trên. Có người cho rằng: “Đã ly hôn thì cả 2 đều thất bại, có gì đâu mà khoe ra”. Có người lại bình luận: “Đúng là nụ cười của sự tự do, không ai sống trong hoàn cảnh của họ thì đừng vội vàng đánh giá”.

Vào trang cá nhân của nữ chính, dân mạng tiếc thay cho anh chồng có vợ xinh, body cực phẩm như này mà không biết giữ.

Hot MXH: Bất ngờ trước danh tính và nhan sắc của cô gái cười tươi rói sau khi rời tòa ly hôn - Ảnh 1

 

Hot MXH: Bất ngờ trước danh tính và nhan sắc của cô gái cười tươi rói sau khi rời tòa ly hôn - Ảnh 2
Bất ngờ trước danh tính và nhan sắc cô gái. Ảnh: Internet

Được biết, nữ chính có tên là Mai Trần, hiện tại đang làm trong lĩnh vực nha khoa, răng sứ thẩm mỹ.

Mai Trần sở hữu nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng bóc cùng ba vòng bốc lửa, không chê vào đâu được.

Trên trang cá nhân, cô nàng sinh năm 1992 này cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống.

Hot MXH: Bất ngờ trước danh tính và nhan sắc của cô gái cười tươi rói sau khi rời tòa ly hôn - Ảnh 3

 

Hot MXH: Bất ngờ trước danh tính và nhan sắc của cô gái cười tươi rói sau khi rời tòa ly hôn - Ảnh 4

Với nhan sắc này Mai Trần càng không thuộc về ai thì càng thu hút. Ảnh: Internet

Mặc dù không rõ người trong cuộc có suy nghĩ như nào nhưng với nhan sắc và năng lượng như vậy thì dù đổ vỡ trong hôn nhân, Mai Trần vẫn có thể thành công trong mọi lĩnh vực khác.

Mai trước đó chia sẻ trên trang cá nhân: “Người ta hỏi tôi, sau ly hôn có buồn k? Không nhé! Vì sao? Vì thời gian tiếc nhất cũng đã hơn 2 năm rồi, giờ mình ổn định và cân bằng mọi thứ, tìm đến bạn bè để không bị 1 mình và may mắn có rất nhiều bạn tốt ở bên. Một cuộc hôn nhân tan vỡ, chắc chắn có 1 người sai ít, 1 người sai nhiều. Một người từng tệ so với mình như thế nào, gia đình mình là người rõ nhất. Mình cũng không có ý định bôi nhọ cái đó trên MXH để chứng minh mình đúng.

Mình luôn mong anh ấy sau này lập gia đình sẽ đối tốt với vợ con. Có lẽ mình, anh ấy không yêu nên đối không được tốt lắm! Nhưng hỏi có lấy không, nếu quay ngược thời gian, mình vẫn trả lời là có! Vì có anh ấy mình mới trưởng thành như ngày hôm nay, hết duyên thì dừng lại”.

Hot MXH: Bất ngờ trước danh tính và nhan sắc của cô gái cười tươi rói sau khi rời tòa ly hôn - Ảnh 5

 

Hot MXH: Bất ngờ trước danh tính và nhan sắc của cô gái cười tươi rói sau khi rời tòa ly hôn - Ảnh 6
Cô gái hot trên MXH sau khi bị 'team qua đường' quay trúng. Ảnh: Internet

Cô cũng nói thêm, mong mọi người đừng phê phán cả 2 bởi: “Chúng ta hãy nhìn đời tích cực hơn, để cuộc sống của chúng mình luôn gặp may mắn nhé! Tuy chuyện tình cảm mình không được may mắn, là không có chồng bên cạnh, nhưng mình lại có 1 cuộc sống đang rất thoải mái. Mình không nghĩ hạnh phúc 1 con người là phải có chồng kế bên đâu. Hạnh phúc là bố mẹ khoẻ mạnh, con cái ngoan ngoãn và 1 nền kinh tế ổn định”.

Thế mới nói, ly hôn là bắt đầu từ 1 kết thúc. Nếu hôn nhân không hạnh phúc, cả 2 không tìm được tiếng nói chung thì hãy mạnh dạn bước qua. Vì cuộc đời bạn là do bạn tự quyết định, hạnh phúc do bạn tự nắm lấy, đừng sửa chữa 1 sai lầm bằng cả chuỗi những sai lầm.

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