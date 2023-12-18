Ba cặp đôi kết hôn năm 1993, 30 năm sau quyết định cùng tổ chức lễ kỷ niệm ngày đặc biệt

Nhịp sống trẻ 18/12/2023 08:47

3 cặp đôi ở Bắc Giang cùng kết hôn vào năm 1993, sau 30 năm họ quyết định tổ chức một buổi lễ đặc biệt, vừa để kỷ niệm ngày cưới vừa để gắn kết tình cảm bạn bè.

Vừa qua, mạng xã hội đã truyền tay nhau loạt hình ảnh 3 cặp đôi cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc được một nhiếp ảnh gia chia sẻ trên mạng xã hội. Cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước bữa tiệc kỷ niệm đặc biệt này.

Ba cặp đôi kết hôn năm 1993, 30 năm sau quyết định cùng tổ chức lễ kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 1
Mạng xã hội đã truyền tay nhau loạt hình ảnh 3 cặp đôi cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc

Được biết, họ là những người bạn thân thiết nhiều năm ở Song Khê (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), từng kết hôn vào năm 1993 và cùng nhau quyết định tổ chức buổi lễ đặc biệt vừa để kỷ niệm 30 năm ngày cưới.

Ba cặp đôi kết hôn năm 1993, 30 năm sau quyết định cùng tổ chức lễ kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 2
Cả ba cặp đôi kết hôn vào năm 1993 và cùng nhau quyết định tổ chức buổi lễ đặc biệt vừa để kỷ niệm 30 năm ngày cưới.

Trong không khí rộn ràng và màn pháo sáng rực rỡ không thua gì một bữa tiệc cưới, ông Nguyễn Văn Vĩnh (50 tuổi) tay trong tay cùng bà Đào Thị Bích (46 tuổi) tiến vào trung tâm tiệc cưới. Phía sau họ là ông Đào Hữu Cường bà Khổng Thị Tranh, ông Đào Văn Phúc và Lý Thị Hưng. Họ cùng nhau thực hiện các nghi lễ như một tiệc cưới với đủ các phần chụp ảnh cưới, chào mừng, rót rượu, cắt bánh…

Ngoài mục đích kỷ niệm một cột mốc đẹp, bữa tiệc còn là dịp để họ gắn kết tình cảm bạn bè. Theo như ông Vĩnh - chủ bữa tiệc chia sẻ, bà Bích - vợ của ông vốn là bạn bè thân thiết cùng với bà Tranh và bà Hưng. Còn ông và hai người bạn còn lại cũng cùng sinh sống tại địa phương và thân quen nhau từ bé. Biết năm 2023 là năm tròn kỷ niệm 30 năm ngày cưới, ông Vĩnh đưa ra ý tưởng tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm đặc biệt.

Ba cặp đôi kết hôn năm 1993, 30 năm sau quyết định cùng tổ chức lễ kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 3

Ba cặp đôi kết hôn năm 1993, 30 năm sau quyết định cùng tổ chức lễ kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 4

Ba cặp đôi kết hôn năm 1993, 30 năm sau quyết định cùng tổ chức lễ kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 5

Thời trẻ, họ chia sẻ với nhau nhiều điều vui buồn trong cuộc sống và gắn bó như keo sơn. Đến cuối năm 1993, ba cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ. Sau khi 'về chung một nhà' cùng một thời điểm, dù ba cặp đôi đều có cho mình một cuộc sống riêng, lo mưu sinh, lập nghiệp. Song, họ vẫn duy trì tình bạn đẹp suốt 30 năm.

Họ quyết định tổ chức tiệc kỷ niệm vào thứ Bảy ngày 16/12 với 50 bàn tiệc và sự xuất hiện của họ hàng, người thân, bạn bè. Cả 3 cặp đôi nở nụ cười hạnh phúc,cùng đứng trên sâu khấu, trước sự chứng kiến của đông đảo người thân, con cháu và bạn bè. Họ thầm cảm ơn người bạn đời cùng những tri kỷ đã đồng hành cùng mình vượt qua những khó khăn trong tình yêu, cuộc sống suốt 30 năm dài đằng đẵng.

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