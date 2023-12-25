'Bà Tưng' bất ngờ đi bán cafe sau thời gian 'náo động' MXH, vóc dáng miễn bàn nhưng bị 'cà khịa' đẹp mấy cũng 'hết thời'

Từ một hiện tượng mạng, cô lấn sân sang showbiz với vai trò ca sĩ. Sở hữu gương mặt xinh xắn, ba vòng gợi cảm, hot girl quê gốc Nghệ An khiến dân tình xôn xao suốt thời gian dài. Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 10 năm nổi tiếng, Bà Tưng vẫn nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Huyền Anh (biệt danh Bà Tưng) không phải là cái tên xa lạ với netizen. Năm 2013, người đẹp sinh năm 1993 "gây sốt" CĐM với clip nhảy gợi cảm. Cô cũng chính là một trong những người đầu tiên theo trend "đủ bao nhiêu like tôi sẽ làm gì đó" gây bão suốt 1 thời gian dài.

Mới đây, sau khoảng thời gian vắng bóng, im ắng trong showbiz, bà Tưng bất ngờ trở lại nhưng với cương vị là 1 cô gái bán cà phê với chiếc tạp đề và đang bưng khay cốc. Người đẹp diện chiếc váy hoa nhẹ nhàng, tóc xoăn xõa làm tôn lên nét dịu dàng, nữ tính.

Vẻ ngoài của bà Tưng nhận về nhiều lời khen vì tươi tắn, dịu dáng

Đáng chú ý, mặc dù vẫn được khen hết lời vì vẻ ngoài xinh xắn, tươi tắn chẳng kém cạnh 10 năm trước, song cô nàng lại bị một số cư dân mạng mỉa mai "đã hết thời nên đành ngậm ngùi bán cà phê". Người đẹp 30 tuổi khẳng định cô không ngại chuyện bị nói “hết thờ" vì: “Tại sao phải ngại trong khi mình kinh doanh, kiếm tiền chân chính".

Hiện tượng mạng 1 thời nay chỉ tập trung vào kinh doanh, không có ý định trở lại showbiz cũng như không dùng chiêu trò để nổi tiếng.

Hiện, người đẹp không còn mê mệt phong cách quyến rũ như thời mới nổi tiếng

"Hiện tại tôi đã thực hiện được mơ ước cách đây 10 năm, lo cho mẹ có cuộc sống đủ đầy. Tôi cũng đang cố gắng để xây thêm một căn nhà ở quê Nghệ An cho bà ngoại. Thật ra tôi còn rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống và luôn mong muốn làm những điều tốt nhất cho người thân yêu, gia đình mình", bà Tưng chia sẻ với báo chí.

Ở tuổi U30, bà Tưng thừa nhận vẫn còn độc thân vui tính: "Tôi đã từng hẹn hò 2 người nhưng không phù hợp nên chia tay. Tôi hạnh phúc, thoải mái với cuộc sống hiện tại. Nếu gặp được người chân thành, tôi sẵn sàng nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc và tiến tới hôn nhân".