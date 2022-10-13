Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt

Mới đây Bà Tưng đã có màn "thả thính" với hình ảnh chụp ở hồ bơi. Bên cạnh đường cong uốn lượn thì phong cách ăn mặc của Bà Tưng làm nhiều người bất ngờ.

Từng gây náo loạn mạng xã hội 1 thời, giờ đây hot girl Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) đã im hơi lặng tiếng hơn xưa nhiều, tuy vậy cô nàng vẫn liên tục gây chú ý khi diện những bộ cánh ngắn, gợi cảm, nhất là bikini.

Thiết kế cổ áo chữ V giúp cô nàng khoe triệt để vòng 1 đầy đặn cùng thân hình đồng hồ cát hút mắt.

Không phô trương với những mẫu bikini cắt xẻ hay nhỏ xíu mà cô nàng e ấp trong bộ bikini 1 mảnh trắng ôm sát khoe trọn đường cong cơ thể khét lẹt.

Khuôn mặt baby với đôi môi đỏ và má hồng cùng mái tóc xõa bồng bềnh khiến cô nàng trông như một tiểu thư điệu đà, tạo dáng trước hồ bơi cực kỳ hút mắt.

Thời gian gần đây Bà Tưng thay đổi hình ảnh trở nên thanh lịch hơn, không còn khoe thân quá đà hay quay những video phản cảm lên mạng xã hội nữa.

Bà Tưng luôn được nhớ tới với hình tượng một hot girl có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp cùng gu thời trang gợi cảm, quyến rũ.

Mặc dù vậy, phải công nhận rằng so với trước đây, bà Tưng đã tiết chế phần nào sự táo bạo mỗi khi ăn diện gợi cảm.

Hiện tại cô chọn cách ăn mặc “nửa kín nửa hở” càng hút sóng mạng và luôn nhận về lời khen duyên dáng.

Chia sẻ bí quyết để có được vóc dáng như hiện tại, Huyền Anh dành nhiều thời gian để luyện tập thể dục thể thao, thường xuyên đạp xe để đôi chân săn chắc.

Ở tuổi cận kề 30, cô được nhận xét ngày càng mặn mà quyến rũ, sức hút không hề giảm đi chút nào so với thuở 20 tuổi.