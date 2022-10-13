Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt

Nhịp sống trẻ 13/10/2022 15:39

Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) là một trong những hotgirl từng một thời “dậy sóng” MXH với gout thời trang khoe thân phản cảm. Đến nay khi quay trở lại, người đẹp 9X đã có màn “lột xác” lẫn về ngoại hình và phong cách vô cùng ấn tượng.

Từng gây náo loạn mạng xã hội 1 thời, giờ đây hot girl Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) đã im hơi lặng tiếng hơn xưa nhiều, tuy vậy cô nàng vẫn liên tục gây chú ý khi diện những bộ cánh ngắn, gợi cảm, nhất là bikini. 

Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt - Ảnh 1

Mới đây Bà Tưng đã có màn "thả thính" với hình ảnh chụp ở hồ bơi. Bên cạnh đường cong uốn lượn thì phong cách ăn mặc của Bà Tưng làm nhiều người bất ngờ.

Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt - Ảnh 2

Không phô trương với những mẫu bikini cắt xẻ hay nhỏ xíu mà cô nàng e ấp trong bộ bikini 1 mảnh trắng ôm sát khoe trọn đường cong cơ thể khét lẹt. 

Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt - Ảnh 3

Thiết kế cổ áo chữ V giúp cô nàng khoe triệt để vòng 1 đầy đặn cùng thân hình đồng hồ cát hút mắt. 

Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt - Ảnh 4

Khuôn mặt baby với đôi môi đỏ và má hồng cùng mái tóc xõa bồng bềnh khiến cô nàng trông như một tiểu thư điệu đà, tạo dáng trước hồ bơi cực kỳ hút mắt. 

Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt - Ảnh 5

Thời gian gần đây Bà Tưng thay đổi hình ảnh trở nên thanh lịch hơn, không còn khoe thân quá đà hay quay những video phản cảm lên mạng xã hội nữa. 

Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt - Ảnh 6

Bà Tưng luôn được nhớ tới với hình tượng một hot girl có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp cùng gu thời trang gợi cảm, quyến rũ.

Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt - Ảnh 7

Mặc dù vậy, phải công nhận rằng so với trước đây, bà Tưng đã tiết chế phần nào sự táo bạo mỗi khi ăn diện gợi cảm.

Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt - Ảnh 8

Hiện tại cô chọn cách ăn mặc “nửa kín nửa hở” càng hút sóng mạng và luôn nhận về lời khen duyên dáng. 

Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt - Ảnh 9

Chia sẻ bí quyết để có được vóc dáng như hiện tại, Huyền Anh dành nhiều thời gian để luyện tập thể dục thể thao, thường xuyên đạp xe để đôi chân săn chắc.

Hotgirl Bà Tưng gây mê trong trang phục bikini khoe đường cong khét lẹt - Ảnh 10

Ở tuổi cận kề 30, cô được nhận xét ngày càng mặn mà quyến rũ, sức hút không hề giảm đi chút nào so với thuở 20 tuổi. 

“Thánh nữ Mì Gõ” một thời khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi 34

“Thánh nữ Mì Gõ” một thời khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi 34

Phi Huyền Trang được biết đến là “thánh nữ Mì Gõ” bởi nhan sắc động lòng người, thu hút views cực lớn cho kênh youtube “Mì gõ”. Hiện tại cô nàng vẫn luôn khiến công chúng rạo rực bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ dù đã ở tuổi 34.

Xem thêm
Từ khóa:   Hotgirl Bà Tưng nhịp sống trẻ Hotgirl bikini

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 30 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 56 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 30 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 30 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 27 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua