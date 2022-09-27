“Thánh nữ Mì Gõ” một thời khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi 34

Phi Huyền Trang được biết đến là “thánh nữ Mì Gõ” bởi nhan sắc động lòng người, thu hút views cực lớn cho kênh youtube “Mì gõ”. Hiện tại cô nàng vẫn luôn khiến công chúng rạo rực bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ dù đã ở tuổi 34.

Mới đây, hot girl Phi Huyền Trang có cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. Người đẹp check-in phòng tập để rèn luyện hình thể. Không chỉ dành thời gian đến phòng gym, cô còn chăm chỉ tập tại nhà nhất là trong thời điểm giãn cách xã hội. Điều này giúp Phi Huyền Trang giữ được hình thể ấn tượng ở tuổi 34. "Thánh nữ Mì Gõ" đăng ảnh chăm chỉ luyện tập trong phòng Gym Người đẹp Phi Huyền Trang không chỉ nổi bật với diện mạo xinh đẹp mà còn khiến người ta trầm trồ vì sở hữu vóc dáng chuẩn. Được biết, Phi Huyền Trang cao gần 1m70. Hình ảnh tập luyện của Phi Huyền Trang cho thấy nhan sắc cô nàng không hề có dấu hiệu tuổi tác dù cô đã 34 tuổi.

Nhan sắc cô nàng ở độ tuổi 34 khiến người khác trầm trồ “Thánh nữ” Phi Huyền Trang rất thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện. Nếu không có thời gian đến phòng gym cô sẽ tự rèn luyện tại nhà. Cô nàng chia sẻ đây chính là bí quyết lớn nhất giúp body của cô ngày càng gợi cảm, săn chắc và nóng bỏng. Cô nàng dành phần lớn thời gian để luyện tập gym Phi Huyền Trang là cháu ruột của đạo diễn Lê Cung Bắc. Cô tốt nghiệp chuyên ngành du lịch tại Đại học Hải Phòng. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 1988 không theo đuổi nghề này mà quyết tâm tham gia nghệ thuật. Thời gian đầu, cô làm người mẫu ảnh, sau đó hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Bằng sức hấp dẫn của mình, cô nàng nhanh chóng nổi tiếng với tư cách hot girl, diễn viên, đặc biệt là sau khi tham gia loạt sitcom của youtube “Mì Gõ” cô nàng càng gây chú ý hơn, lượt follows tăng liên tục, trở thành cô nàng hotgirl mạng được săn đón nhất lúc bấy giờ.

cô nàng gắn liền với hình tượng sexy, gợi cảm trên mạng xã hội Năm 2017 người đẹp Hải Phòng bất ngờ xuất hiện liên tục trên phương tiện truyền thông Trung Quốc. Theo đó, cô là đại diện Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng mỹ nhân châu Á. Người đẹp xếp thứ hai sau Ấn Độ, “vượt mặt" cả Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhan sắc cô nàng từng được 1 trang báo Trung Quốc đánh giá cao hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba Ngoài sự nổi tiếng và nhiều hợp đồng quảng cáo về tay, cô nàng còn vướng phải tin đồn yêu đương với diễn viên Anh Đức. Cả hai từng hợp tác trong một dự án nghệ thuật. Khi xuất hiện cùng nhau tại buổi ra mắt Cua lại vợ bầu, Trấn Thành cũng thắc mắc về mối quan hệ này. Anh hỏi: “Anh Đức có bồ rồi nè. Lén lén yêu nhau phải không tụi bây?" khiến người hâm mộ thêm hoài nghi về mối quan hệ này. Cô nàng từng vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Anh Đức Giữa năm 2019, sự việc "hot girl Mì Gõ" Phi Huyền Trang bị tố giật chồng và lộ clip "đi khách" với giá 200 triệu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Tuy nhiên nàng hotgirl đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và tố kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt, photoshop hình ảnh của cô nàng. Cô nàng từng bị tố giật chồng khiến sự nghiệp lao đao Sau đó, Phi Huyền Trang dần vắng bóng tại các sự kiện. Người đẹp chia sẻ cô bị té cầu thang, phải ngồi xe lăn hơn nửa năm và mất nhiều vai diễn. Sau sự cố này, đầu năm 2019, cô trở lại với nghệ thuật trong hình ảnh kín đáo hơn. Cô nàng chia sẻ hình ảnh bị té cầu thang, sau đó dần kín tiếng hơn trên MXH Cư dân mạng nhận thấy nhan sắc của "hot girl mì gõ" ngày càng lên hương, dù đã qua tuổi 34 nhưng sắc vóc và gương mặt trẻ trung của cô nàng vẫn khiến người ta xao xuyến không khác gì gái 20. Một số hình ảnh khác của "Thánh nữ Mì Gõ" Phi Huyền Trang:

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